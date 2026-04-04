Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League
أخبار الاتحاد اليوم | "هل تتوقع أن نلعب مثل برشلونة؟" .. وعد كونسيساو لمشجع العميد وتطورات إصابة النصيري!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 4 إبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق الرابع من إبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League

    ماذا قال كونسيساو لمشجع الاتحاد قبل الصلح؟

    أثار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، جدلًا بدخوله في مشادة مع أحد الجماهير، كما رصدت عدسات مباراة الحزم، بعد إحراز هدف التقدم الذي حمل توقيع عبد الرحمن العبود، قبل أن تلتقطه الكاميرات وهو يعانق مشجعًا بعد نهاية المباراة.

    وتداول نشطاء مقطع فيديو للمدرب كونسيساو وهو يتحدث مع المشجع قبل مصالحته، حيث وعده البرتغالي بأن يلعب الاتحاد بـ"قتالية" في المرحلة المُقبلة، خاصة من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

  Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro League

    "هل تتوقع أن نلعب مثل برشلونة؟"

    أكد الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح الاتحاد، أن الطرد الذي تلقاه موسى ديابي في مباراة الحزم، قد أثّر على أداء الفريق، ليسأل المراسل "هل تتوقع أن نلعب مثل برشلونة؟".

    وأضاف بيرجفاين، في حديث عبر برنامج "دورينا غير"، "أعلم أننا نلعب في موسم صعب، الدوري انتهى، يجب أن نبقى متماسكين، ونعمل من أجل دوري النخبة، أفهم أن الجماهير تريد بطولة آسيا، ونحن أيضًا، ومن الجيد أننا سنلعب 4 مباريات في جدة، وهذا الفوز (أمام الحزم) يعطينا روحًا جديدة".


  Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

    فحوصات طبية للنصيري

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن المغربي يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، سيخضع لفحص طبي الأحد، في أحد المراكز الطبية المختصة بجدة، من أجل الكشف عن حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة الحزم، حيث تم استبداله باللاعب عوض الناشري.

    وقرر كونسيساو منح اللاعبين راحة من التدريبات، لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على الحزم، على أن يفتح ملف المواجهة المُقبلة أمام نيوم، غدًا.

  Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro League

    رسائل كونسيساو: تعيين نور والمنتشري وكثرة البطاقات الحمراء

    علق على تعيين نور والمنتشري .. كونسيساو يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد "شجاره" مع أحدهم أمام الحزم!

    "أمر مؤلم"، هكذا علق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على قلة الحضور الجماهيري في مباراة الحزم، التي استعاد فيها العميد طريق الانتصارات في دوري روشن السعودي.

    وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه الحزم، بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

  Al Ittihad v Al Najma: Saudi Pro League

    أحداث مباراة الحزم: تيه ديابي والنصيري وجد البوصلة

    النصيري وجد البوصلة مع الاتحاد: رسالة محلية تعلن انهيار "الحرس القديم" .. ولولا غياب السومة لاستمرت أزمة الكأس!

    "الاتحاد يفوز في الدوري"، جملة اشتقنا إلى سماعها، خاصة وأن الحزم لم يكن ذلك اللقمة السائغة التي كان يسهل معها القول، إن العميد دخل المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط "مضمونة".

    ووقع "البديل" عبد الرحمن العبود، على هدف الاتحاد في الدقيقة 72، ليحتفل على طريقة فهد المولد، ويقود العميد، لأول انتصار بعد هزيمتين متتاليتين في دوري روشن، ويرفع رصيده إلى 45 نقطة، في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند 31 نقطة، في المركز الحادي عشر.

    خيانة ثقة أم السفينة الغارقة؟ .. موسى ديابي يكمل مسلسل التيه ورسالة إنذار لكونسيساو بتطبيق فرمان إنزاجي!

    يومًا بعد يوم، تثبت صحة رؤية الناقد أحمد عطيف، نجم الشباب السابق، الذي كان أول من طالب بتسويق عقد الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الصيف الماضي، رغم أنه كان أحد "كلمات السر" في موسم العميد التاريخي، بالفوز بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في "2024-2025".

    مؤشر ديابي يواصل الذهاب إلى الأسفل، وها هو يصبح محور الجدل، بعد حصوله على بطاقة حمراء "مجانية" في مباراة الحزم، المُقامة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

    رفض تجديد عقده مع ناديه .. الاتحاد والأهلي يتصارعان على لاعب الهلال السابق

    صفقة جديدة يتنافس عليها قطبا جدة؛ الاتحاد والأهلي، قبل أشهر من الميركاتو الصيفي المقبل (2026)، وما يزيد الصراع عليها أنها "مجانية".

    لا يحزنك الهجوم يا صلاح .. خذ العبرة من "التجربة السعودية" لليونيل ميسي!

    وسط كل ما يعج به الوسط الرياضي من أزمات خلال الفترة الحالية سواء الخاصة بالأندية ومعاناة الوصول للأمتار الأخيرة من دوري روشن والتحكيم وما شابه، أو متعلقة بالوقت العصيب للمنتخب السعودي، حيث الغضب الجم من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد ومطالب إقالته .. يفرض النجم المصري محمد صلاح نفسه على الحدث!

  Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro League

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 27 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

    وبالتالي، بات أمل الاتحاد الوحيد لإنقاذ الموسم، هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي، في دور الـ16، والذي ينطلق في جدة بنظام التجمع، حتى النهائي.

