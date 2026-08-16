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أخبار الاتحاد اليوم | نجم القادسية "الخطة ب" لصفقة جونسالفس .. هجوم ضد أنصاف اللاعبين بعد نقطة الخلود!
الاتحاد يخطط لضم محور القادسية
ذكر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، بأن إدارة نادي الاتحاد، قررت وضع خطة بديلة، تحسبًا لفشل صفقة البرتغالي بيدرو جونسالفس، نجم سبورتنج لشبونة، لدعم محور العميد في الفترة الصيفية.
وقال البكيري، عبر منصة (إكس)، "تتجه إدارة نادي الاتحاد إلى تقديم عرض رسمي إلى نادي القادسية، لضم محترفها الأوروجوياني نانديز كوستا (محور - 30 عامًا) إلى عرين النمور.
ويأتي التحرك الاتحادي العاجل إلى المنطقة الشرقية من البلاد، في خط موازٍ للمفاوضات بطيئة الخطوة، مع المحترف البرتغالي بيدرو جونسالفس التي يقودها وكيل الأعمال (سفاح) العمولات وتضخيم العقود (جورج مينديز)، تحسبًا لفشل المفاوضات التي تواجه عقبات مالية، بشكل نهائي".
"أنصاف اللاعبين وصغار الاتحاد أفضل"
وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، رسالة انتقاد شديدة اللهجة حول وضع نادي الاتحاد، بعد تعادله مع الخلود في الجولة الافتتاحية من دوري روشن، بقوله إن السيناريو ليس جديدًا، بين عدم رحيل الإدارة وأنصاف اللاعبين مستمرون ومسلسل التفريط سيتواصل، ولو لعب صغار الاتحاد لكانوا أفضل من كبارهم، على حد وصفه.
إشادة بحارس الخلود وهجوم على أنصاف لاعبي الاتحاد
الاتحاد ضد الخلود | علامات الاستفهام تحيط بفيسينج وخطايا الموسم الماضي مستمرة.. وعذرًا عوار لن تكرر التاريخ!
استهل نادي الاتحاد مشواره في الموسم الجديد من دوري روشن للمحترفين بتعثر مبكر وخيبة أمل كبيرة أمام ضيفه الخلود بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
"موهبة سعودية حصلت على الفرصة" .. رئيس الخلود يوجه رسالة إلى الاتحاد بخصوص الشنقيطي
توالت الإشادات بالحارس الشاب حامد الشنقيطي عقب تألقه الكبير ضد ناديه السابق الاتحاد مع الخلود في افتتاح الدوري السعودي للفريقين مساء السبت.
نجح الخلود في الصمود وإجبار المضيف الاتحاد على ملعب الإنماء في جدة على التعادل بهدف لمثله مساء السبت في انطلاق مباريات الفريقين بدوري روشن.
ويدين الضيوف بالفضل للحارس الشاب بفضل تصدياته المميزة، والتي بلغت أربع تصديات، وأبرزها تصديه لركلة جزاء من زميله السابق في الاتحاد حسام عوار.
دانيلو وصفها بـ"احتكاك عادي": إجماع تحكيمي حول طرد مدافع الاتحاد .. وخلاف على ركلتي الجزاء أمام الخلود!
لم تمر أحداث مباراة الاتحاد والخلود، بدون حالة واسعة من الجدل التحكيمي، في ليلة التعثر الأول للعميد، بهدف لمثله، في أرضية ملعب الإنماء، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.
المباراة شهدت العديد من الأحداث البارزة، حيث تقدم الاتحاد عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 43، بينما تعادل جوليان دومينجيز في الدقيقة 52.
وواصلت كتيبة المدير الفني ينز فيسينج، المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 58، بعد تلقي المدافع دانيلو بيريرا، بطاقة حمراء مباشرة، فيما تعرض ظهير الخلود، رمزي صولان، لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 64.
الاتحاد استهل رحلته مع فيسينج بخسارة نقطتين في دوري روشن، كما فشل في الثأر من الخلود الذي أطاح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي.
الاتحاد في دوري روشن 2026-2027
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جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027
أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.
كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.
ما هي صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد بدء الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، الذي شكل عامل جذب كبير للعديد من النجوم.
ومع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية 2026، تسعى جميع أندية دوري روشن لتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة.
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