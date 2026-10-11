أخبار الاتحاد اليوم | مطالبة بمعاقبة نجم الهلال .. هجوم ضد النصيري و"هؤلاء الأربعة لا يستحقون قميص العميد"!

"تصرفك غير مسؤول ولا يجب أنا يمر مرور الكرام" .. هجوم اتحادي على يوسف النصيري بعد كلاسيكو الهلال

رغم أنه قدم مباراة جيدة إلا أن المغربي يوسف النصيري؛ مهاجم الاتحاد، لم يسلم من الهجوم عقب هزيمة فريقه أمام الهلال بالأمس، ليس على إثر مستواه الفني، إنما نظير لفتته مع حارس الزعيم مواطنه ياسين بونو عقب هز شباكه.

"تعرضنا لأعمال عدائية!" .. دانيلو بيريرا يكشف كواليس واقعة الاشتباك مع قوات الأمن عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد

في مشهد سيطرت عليه الفوضى عقب كلاسيكو الهلال والاتحاد وسط روايات متنافضة، كشف البرتغالي دانيلو بيريرا؛ نجم الاتحاد، عن كواليس الاشتباك مع رجال الأمن باستاد المملكة أرينا، عقب إطلاق صافرة النهاية.

"هذا الرجل سبب خسارتنا" .. يوسف النصيري يستاء بعد خسارة الاتحاد ويوجه رسالة إلى نجم الهلال

بدى المهاجم المغربي يوسف النصيري راضيًا عن أداء زملائه في الاتحاد رغم الهزيمة في الكلاسيكو أمام الهلال، لكنه اتهم الحكم السعودي خالد الطريس بالتأثير على نتيجة اللقاء.

عين على الحكم "فيديو" | رغم قراراته الجدلية ضد الهلال .. لاعبو الاتحاد ينفجرون غضبًا ضد خالد الطريس!

لم يكد الحكم خالد الطريس، يطلق صافرة النهاية، لمباراة الكلاسيكو، حتى انفجر لاعبو الاتحاد، غضبًا تجاهه، في ليلة الخسارة أمام الهلال، بنتيجة (2-3)، في ملحمة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، التي أقيمت على ملعب المملكة ارينا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد كشف عن طاقم تحكيم محلي لإدارة القمة المُقامة على ملعب المملكة أرينا، بقيادة خالد الطريس، كحكم ساحة، والحكمين المساعدين عبد الرحيم الشمري وسعد السبيعي، وعلي القحطاني حكمًا رابعًا، فضلًا عن إدارة عبد الله الشهري لتقنية الفيديو، ويعاونه محمد وزي.