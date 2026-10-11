أخبار الاتحاد اليوم | مطالبة بمعاقبة نجم الهلال .. هجوم ضد النصيري و"هؤلاء الأربعة لا يستحقون قميص العميد"!

استعاد ياسر القحطاني، أسطورة نادي الهلال، ذكرى طريفة مع أسامة المولد، أحد نجوم الجيل الذهبي للاتحاد، مشيرًا إلى أن المولد كان يواجه غضبًا كبيرًا من الجماهير بسبب كثرة حصوله على البطاقات، قبل أن تأتي مباراة الكلاسيكو.
وقال القحطاني عن تلك الواقعة "إذا نال المولد إنذارًا في تلك المباراة، فسيتعرض للإيقاف، وكان هناك تهييج إعلامي واستياء من الجماهير، وفي منتصف المباراة، كنت أستلم الكرة، فجاء خلفي وضربني، والحكم جاء مسرعًا، فقال له أسامة "يرحم أمك" (في إشارة رجاء لعدم تلقيه إنذار)، وقمتُ حينها وأشرت إليه بأن الأمور بخير، وطلبت منه أن يتجاهل الواقعة".
الطريف في الأمر هو ما ذكره القحطاني بعد ذلك، مؤكدًا أنه بعد خمس دقائق فقط، ارتكب المولد مخالفة ضد الفريدي ونال بطاقة.
"ظننت أنها هللات في جيبه" .. ياسر القحطاني يستعيد ذكرى طريفة "يحظرها الفيفا" عن وليد عبد الله!
واقعة أفلتت من قانون الفيفا، كشف عنها أسطورة نادي الهلال، ياسر القحطاني، في حوار طريف، استعاد به ذكريات مواجهة سابقة في الملاعب، أمام وليد عبد الله، حارس الدرعية الحالي، والذي سبق وأن ارتدى قميصي الشباب والنصر.
وفي حلقة جمعته بعدد من نجوم الكرة السعودية، وجه ياسر القحطاني سؤالًا إلى مناف أبو شقير، أسطورة نادي الاتحاد، بشأن أولى مباراة خاضها ضد الهلال، قبل أن يفاجئه بمعلومة طريفة.