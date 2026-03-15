أخبار الاتحاد اليوم | ثلاثي محلي في خطة الميركاتو .. اعتراف برفع الراية البيضاء ومخاوف من تكرار أزمة شراحيلي مجددًا!

اعترف أحمد شراحيلي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بأن المنافسة على دوري روشن، قد انتهت بالنسبة لهم، بعد الخسارة أمام الرياض، في الجولة السادسة والعشرين.

وقال شراحيلي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن فريقه تعرض لخسارة قاسية أمام الرياض، والاتحاد حاليًا بات يفكر في كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، والدوري بالنسبة لهم (كلاعبين) بات يجهزهم من أجل البطولتين، في ظل ابتعادهم في النقاط عن المتصدرين.

ومن جانبه، ذكر البرازيلي فابينيو تفاريس، بأن لاعبي الاتحاد قدموا ما عليهم في مباراة الرياض، إلا أنهم أهدروا العديد من الفرص تحت وطأة الضغط العالي، مشيرًا إلى أهمية دعم الجماهير لهم في مباراة الخلود بكأس الملك.