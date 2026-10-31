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محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | موعد إقالة بوسيتش وكابوس اليورو يقلق توني .. أحداث لا تتوقف بعد سداسية الشباب!

الأهلي
الشباب
مارينو بوسيتش
إيفان توني

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 31 أكتوبر 2026..

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السد

السد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

الأهلي

الأهلي

أبها

أبها

دوري روشن السعودي

05 نوفمبر 2026

الشباب

الشباب

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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المباريات التالية
السد

السد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

الأهلي

الأهلي

أبها

أبها

دوري روشن السعودي

05 نوفمبر 2026

الشباب

الشباب