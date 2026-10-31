أخبار الأهلي اليوم | موعد إقالة بوسيتش وكابوس اليورو يقلق توني .. أحداث لا تتوقف بعد سداسية الشباب!

أشارت صحيفة "عكاظ"، إلى أن إدارة الأهلي قررت إقالة المدرب مارينو بوسيتش، عقب مباراة السد القطري، الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بقطع النظر عن نتيجة المباراة، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة بسداسية الشباب.

وأوضحت مصادر أن عددًا من لاعبي الأهلي اجتمعوا مع الإدارة، وأبدوا عدم قناعتهم بطريقته الفنية في إدارة الفريق، فضلًا عن ملاحظات حول اسلوبه التدريبي والتكتيكي، في الوقت الذي توصل فيه الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي، فابريس بوكيه، للاتفاق مع مدير رياضي جديد، خلفًا للبرتغالي روي بيدرو.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الدوحة، اليوم، حيث غادرت البعثة عقب مباراة الشباب، فيما يجري الراقي تدريباته على ملعب جاسم بن حمد، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء السد.

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تواصلت التقارير بخصوص مستقبل المدرب مارينو بوسيتش واستمراره مع الأهلي عقب الهزيمة الثقيلة مساء الجمعة لحساب دوري روشن بسداسية مقابل هدف ضد الشباب.

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ضربة قوية وصادمة، تلقاها فريق الأهلي مساء أمس، الجمعة، بعد خسارته أمام الشباب بنتيجة 6/1، في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي، مما أثار التكهنات حول رحيل المدرب مارينو بوسيتش.

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تغريدة غامضة، تثير التكهنات حول مدرب الأهلي القادم، في ظل الأزمة الطاحنة التي يعيشها النادي بعد الخسارة بنتيجة 6/1 أمام الشباب في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.