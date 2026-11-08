أخبار الأهلي اليوم | أزمة في قمة النصر بسبب فراس البريكان .. وحسم الجدل حول منح كأس القارات للراقي!

وجه الإعلامي خالد البدر، تحذيرًا باختفاء أسماء كبرى من الأهلي، مثل روجر إيبانيز الذي توقف ملف تجديد عقده فجأة، وكذلك فراس البريكان، وإيفان توني المرتبط بنادي نيوكاسل، مضيفًا أن الشواهد منذ بداية الموسم، تقول إن الراقي سيسير نحو الطريق الذي نراه حاليًا.

وأوضح البدر، عبر برنامج "وهج" على نبض طويق، أن الإدارة رفضت الشرط الجزائي لماتياس يايسله، ثم أحضروا مدربًا مطرودًا من الدوري الإماراتي، ومنحوه شرطًا جزائيًا بقيمة 40 مليون ريال، وفق المتداول، والمتضرر من هذا الأمر هو الأهلي.

3 خيارات تدريبية على طاولة الأهلي لخلافة مارينو بوسيتش.. واسم إيطالي "مفاجئ" الأقرب

حدد عملاق جدة الأهلي "خياراته التدريبية"؛ استعدادًا لحسم مستقبل المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش، الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم حاليًا.

بوسيتش يتعرض لانتقادات عنيفة في الأهلي، منذ توليه تدريب الفريق الأول في صيف عام 2026؛ بسبب تراجع الأداء والنتائج المحلية والخارجية، بشكل ملحوظ.

"سعيد بدعم الجماهير ولكن" .. وكيل بوسيتش يكشف موقفه من الرحيل ويرفض الحديث عن "الشرط الجزائي"

رد روب يانسن وكيل أعمال مارينو بوسيتش مدرب الأهلي، على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة، حول مستقبل الهولندي مع الراقي وسط شائعات إقالته.

وتأتي هذه التصريحات في ظل المطالب المستمرة من جماهير الفريق برحيله، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد النتائج السلبية للأهلي تحت قيادته.

مفاجأة.. مارينو بوسيتش يطلب من ثنائي الأهلي البحث عن نادٍ آخر!

كشف الصحفي الرياضي أحمد الشمراني، عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص "الكرواتي-الهولندي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة النادي الأهلي.

حسم الجدل تمامًا .. رد سريع من وكيل كونتي على أنباء تدريبه للأهلي

كشف فيديريكو باستوريلو وكيل أعمال أنطونيو كونتي، عن حقيقة الأنباء التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية، حول تولي الإيطالي لمهمة تدريب الأهلي بعد فترة التوقف الدولي.

الأوضاع متوترة حاليًا في الأهلي، بسبب تخبط النتائج تحت قيادة الهولندي مارينو بوسيتش، مما جعل التكهنات تظهر حول استهداف إدارة الراقي لعدة أسماء من أجل استبداله.