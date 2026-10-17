أخبار الأهلي اليوم | الاختبار الأخطر على البريكان .. إيفان توني ينافس رونالدو وميسي وحقيقة ضم مدرب سعود السابق!

"3 معايير لأفضل لاعب في آسيا" .. شروط خاصة أجبرت الاتحاد السعودي على اختيار سالم والبريكان وتجاهل نجم النصر!

كشف الصحفي السعودي بدر بالعبيد، عن الآلية التي يستخدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل ترشيح اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لكل عام.

وتطرق بالعبيد خلال تواجده مع الإعلامي "خالد الشنيف" عبر برنامج "دورينا"، إلى سبب عد تواجد عبد الإله العمري ضمن القائمة النهاية المرشحة للفوز بالجائزة الخاصة بالعام الحالي 2026.

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ما إن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمته النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، بين تواجد سالم الدوسري وفراس البريكان في القائمة، برفقة الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، حتى أثار الأمر موجة واسعة من الجدل، بين مؤيد ومعارض، وتوقعات باللاعب الأكثر استحقاقًا للجائزة.

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"إن لم يترشح هذا العام، فمتى يترشح؟"، لعلّ هذا السؤال الذي تبادر إلى أذهان الكثير من المتابعين، عند رؤية القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، في انتظار الإعلان عن الفائز في بانكوك، في التاسع عشر من نوفمبر.

في سابقة "سعودية" لأول مرة، قرر الاتحاد الآسيوي، أن يمنح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، فرصة تاريخية ليتنافس على نيل الجائزة للمرة الثالثة بعد 2022 و2025، والتي ستجعله أول من يحقق هذا الإنجاز بلا منازع، فيما ترشح فراس البريكان، الذي قاد الأهلي لإنجاز التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة للجائزة، فضلًا عن مشاركة علي رضا بيرانفاند الذي ترشح للمرة الثانية بعد 2019.

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كشف الإعلامي السعودي بدر الصقري، عن كواليس تخص حصول حمد المنتشري على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2005 على حساب سامي الجابر في اللحظات الأخيرة، وإمكانية تكرار ذلك بشكل مختلف هذا العام.

وقال الصقري خلال ظهوره عبر برنامج "نادينا" إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "غير مريح" في اختياراته، مشيرًا إلى وجود عوامل غير واضحة تؤثر على اختيار الفائز بالجائزة.