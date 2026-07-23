أخبار الأهلي اليوم | اتفاق نهائي مع "ابن الهلال" .. صفقة نجم الفتح ورد قاطع على عرض مانو كوني!

فيران توريس و"المعاقب" من النصر: نجوم حرموا أندية روشن من إنجاز كأس العالم .. والهلال والأهلي "أكبر مستفيد"!

قبل عامين، كان دوري روشن السعودي يتغنى بإنجاز اثنين من نجومه، بعدما عاد المنتخب الإسباني من غياب، ليتوج بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، إلا أن السيناريو اختلف تمامًا، عند المُقارنة بإنجاز الماتادور الحالي، بفوزه بكأس العالم 2026.

قد ينتقل إلى نادٍ آخر في السعودية!.. رد رسمي على عرض الأهلي للتعاقد مع مانو كوني

ردت وكالة النجم الفرنسي مانو كوني، متوسط ميدان نادي روما الإيطالي، على الأخبار التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن "الانتقال المحتمل" للاعب إلى عملاق جدة الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يقوم بعملية "إحلال وتجديد"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك رغم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، في الموسمن الماضيين.

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بدأت إدارة نادي الأهلي السعودي خطوات ملموسة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث تواصل "الراقي" بشكل مباشر مع نادي روما الإيطالي للاستفسار عن المتطلبات المالية والشروط اللازمة لإتمام التعاقد مع مانيو كونيه.

ويأتي هذا الاهتمام بعد الأداء اللافت الذي قدمه اللاعب الفرنسي خلال منافسات كأس العالم 2026، حيث نجح في لفت الأنظار بفضل قدراته البدنية العالية ورؤيته المميزة في وسط الملعب.

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يبدو أن الأندية السعودية الكبيرة، وجهت أنظارها إلى العملاق التركي فنربخشه؛ لتدعيم صفوفها بعددٍ من نجومه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعمل الأندية السعودية المختلفة، على تدعيم صفوفها بقوة؛ سواء للحفاظ على مُنجزات الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، أو للعودة إلى منصات التتويج مجددًا.