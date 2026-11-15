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أخبار الأهلي اليوم | مطالبة بتكريم الأسطورة .. عرقلة تجديد البريكان و"أزمة من فراغ" بسبب رديف!
مطالبات بتكريم الأسطورة
وجه الناقد الرياضي محمد الشيخ، مطلبًا بتكريم عبد الله المعيوف، في رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا إن المعيوف نجم مختلف ولا يشبهه في نجوميته سعودي آخر؛ حيث ارتدى شعار أربعة من كبار أنديتها، بدءًا من الهلال ثم الأهلي فالاتحاد والشباب، كما بلغ مع المنتخب السعودي مونديال روسيا 2018، مضيفًا أنه لم يمر على الكرة السعودية حارسًا في حضوره وتألقه واستمراريته وإنجازاته غير محمد الدعيع، ومن الصعب أن يودع الكرة في صمت وكأنه قد مر مرور الكرام بلا تأثير، وأنه يستحق التكريم والاحتفاء.
طلب حكام أجانب
أفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارة الأهلي طالبت بتعيين طاقم تحكيمي أجنبي، لإدارة مباراة الكلاسيكو أمام النصر، الجمعة، في مؤجلة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، حيث رفع النادي الجدّاوي خطابًا رسميًا عبر نظام MySAFF قبل موعد المباراة بـ16 يومًا، وفق الإطار الزمني المعتمد من لجنة الحكام مع إرفاق إيصال سداد رسوم المباراة.
أزمة "وكيل" عبدالله رديف
أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي، أن ما ذكره عبد الله رديف، مهاجم الأهلي، بشأن تمثيل نفسه في المفاوضات مع الراقي، وأنه تفاوض مع الإدارة بشكل مباشر، لم يثبت على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود قضية منظورة بشأن هذا الأمر، حيث يطالب وكيله بعمولة خاصة نتيجة هذا الانتقال.
ووصف الشيخي الأمر، عبر برنامج "نادينا"، بأن الإدارة الرياضية بالأهلي "الأجنبية" أوجدت قضية من العدم، والأمر أن رديف انتقال ووكيله كان يطالب بعمولته، والمستندات تؤكد أن وكيل رديف كان موجودًا في النادي وشارك في المفاوضات، وأن الأمر مسألة وقت، قبل الحكم لصالح الوكيل.
وتمثلت الأزمة التي تمت الإشارة إليها في وقت سابق، بأنه تم محاولة إقناع عبد الله رديف، بالتوقيع مع وكيل أجنبي، مقابل نسبة 10%، وهو الأمر الذي جعل الصفقة عالقة لمدة 3 أسابيع، كما أنه بعد التوقيع، قرر الوكيل خالد بن جلوي، تقديم شكوى إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي، فيما نشر ابن جلوي، رسالة مطولة عبر حسابه على منصة (سناب شات)، وجه فيها اتهامات عدة تحت عنوان "المحتال الرياضي"، الذي وصفه بأنه لا يمد يده إلى الخزينة، بل يستولي بهدوء على حق الآخرين.
اختبارات هوساوي وترتيبات البريكان
أشارت "الرياضية" إلى أن التصور المقترح في الأهلي، بشأن فراس البريكان، وسفره إلى كوالالمبور لحضور حفل جوائز الأفضل في آسيا، هو مغادرة اللاعب إلى جدة مباشرة عقب الحفل، تمهيدًا للالتحاق بمعسكر الفريق، ومن ثم تحديد موقفه من المشاركة في مباراة النصر من عدمه، حيث يقام اللقاء بعد 24 ساعة فقط من حفل جوائز الآسيوية.
وفي سياق آخر، يخضع زكريا هوساوي، ظهير الأهلي، الأحد، لاختبارات طبية، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، من أجل تحديد مدى إمكانية دخوله التدريبات الجماعية من عدمها، وبناءً عليه أيضًا، سيتم تحديد موقفه من الانضمام لقائمة الراقي في كلاسيكو النصر، بعد تعرضه لتمزق بسيط في الرباط الصليبي الخلفي، خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس خليجي 27.
أزمة تجديد البريكان وانتقاد للإدارة بسبب البرازيلي
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يبدو أن الأهلي على وشك خسارة نجم جديد بعد الثنائي الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه، الذي رحل في نهاية الموسم الماضي، إذ حان الدور على المهاجم السعودي فراس البريكان، بحسب ما يكشف الصحفي عادل رشيد.
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