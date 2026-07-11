أخبار الأهلي اليوم | تألق سبيرتسيان وكينتيه في ثمانية سالفيلدين .. قلق جالينو ومفاجأة ترينكاو بعد تدخل السيتي وتوتنهام!

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا عريضًا على بينزجاو سالفيلدين، بثمانية أهداف دون مقابل، في مباراة ودية، ضمن معسكر الراقي في النمسا، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

وشهدت "ودية" الأهلي، ترك الصفقات الجديدة، لبصمتهم بقوة، حيث وقع إدوارد سبيرتسيان على أول أهداف اللقاء، في أولى بمشاركة بقميص الراقي، فيما تمكن موسى أبو بكر كينتيه، من إحراز هدفين في المواجهة.

وأكمل مهرجان الثمانية، كل من صالح أبو الشامات، ريكاردو ماتياس (هدفين)، مشعل المطيري، ياسين الزبيدي.