أخبار الأهلي اليوم | "محرز أفضل من رونالدو وبنزيما" .. أزمة ديميرال وأسطورة الهلال يواصل التقليل من يايسله!

كشفت صحيفة "الرياضية"، عن تأكد غياب التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن مباراتي القمة أمام القادسية والهلال، ضمن منافسات دوري روشن ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على الترتيب.

ومع تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، فإن عودة ديميرال إلى الملاعب، تبقى مرتبطة بمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد له، فيما قرر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، عدم التعجّل في عودة المدافع التركي، قبل التأكد من تعافيه بشكل كامل.

في سياق متصل، وجهت إدارتا الأهلي والاتحاد، طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، باستقدام حكام أجانب، لإدارة مباراتي الفريقين في نصف نهائي كأس الملك، أمام الهلال والخلود، حيث تم إرسال الطلب قبل 14 يومًا من موعد المباراتين.