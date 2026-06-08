أخبار الأهلي اليوم | "مدة العقد" تقرب كيسييه من الرحيل .. وحديث إيبانيز بين رسالة فيرمينو ورهانه الرابح على السعودية!

كشف روجر إيبانيز، مدافع النادي الأهلي، عن كواليس انتقاله إلى الراقي، ورؤيته الصائبة حول التواجد في المنتخب البرازيلي من بوابة جدة، بعدما قرر المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، استدعاءه في قائمة السليساو المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال إيبانيز، خلال ظهوره عبر برنامج UM ASSADO PARA، إن روبرتو فيرمينو شجعه على الانتقال إلى الأهلي، بعدما أخطره وكيله بوصول عرض من السعودية، في آخر مواسمه قبل الرحيل عن روما، مضيفًا أن فيرمينو أرسل رسالة نصية إليه، قائلًا "أريد أن أحضرك إلى هنا".

وكشف إيبانيز عن معاناته في البداية من الأجواء الحارة في السعودية، خاصة في النهار، الأمر الذي شبهه روجر وكأن "تنينًا يلقي النار في وجهك"، مضيفًا أنه في أولى مباراة، بعد انتهاء الشوط الأول، قال لفيرمينو إنه لن يستطيع المواصلة والأمر فوق طاقته، بسبب الحرارة، ولكن الأخير طالبه بالاستكمال، وانتهت المباراة بالفوز بثلاثية نظيفة.

وأشار إيبانيز إلى تطور الحال داخل الأهلي الذي أعاد بناء نفسه بعد الصعود من الدرجة الأولى، وأنه في بدايته مع الراقي، كان معدل التدريبات منخفضًا للغاية، إلا أن المدرب الألماني ماتياس يايسله جاء بنية رفع مستوى التدريب، حتى صعد بشكل كبير.

وقال إيبانيز إن هناك من حذره من خطوة الانتقال إلى السعودية، التي قد تؤثر على حظوظه في الانضمام لمنتخب البرازيل، إلا أنه كان يرى أن الدوري السعودي يتطور ويشهد استقطاب عدد من نجوم العالم، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار، ما دفعه للعب في هذا الدوري الذي تطور كثيرًا، مبينًا أن رؤيته كانت العودة للسليساو من بوابة روشن.