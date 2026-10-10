أخبار الأهلي اليوم | إيبانيز يفاجئ الوصل .. سخرية توني من الفتح وحقيقة عودة حسين عبد الغني!

أبدى مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي، سعادته الكبيرة بالفوز الكبير الذي حققه على الفتح، مع علمه بأن الراقي لم يحقق الفوز على ملعب النموذجي منذ قرابة الخمس سنوات، مضيفًا أنه عمل خلال فترة التوقف الدولي، على اللاعبين المتاحين، رغم غياب العديد من العناصر البارزة، بسبب انضمامهم للمنتخبات الوطنية، فضلًا عن العمل على تصحيح الأخطاء التي عانى منها العملاق الجداوي قبل التوقف، كما نوّه إلى أهمية المرحلة المُقبلة، ولذلك حرص على إراحة عدد من اللاعبين، من أجل مواجهة ضغوط المباريات.
سحر مارينو بوسيتش يفسد خطة إدارة الأهلي أمام الفتح.. "فعل ما عجز عنه ماتياس يايسله وهذا النجم لا يرحل!"
ما أجملك يا الأهلي، عندما تقدم الكرة المعهودة عنك؛ حيث تسحر العيون وتخطف قلوب عشاق كرة القدم، بكل ما تحمله من معانٍ.
نعم.. عملاق جدة الأهلي كثيرًا ما قدم لوحات فنية مبهرة، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ لكنه يحرمنا من ذلك في بعض الأحيان، بسبب الانشغال بالمشكلات الإدارية.
المهم؛ فريق الأهلي الأول لكرة القدم عاد إلى "وجهه الممتع" من جديد، وهذه المرة ضد نادي الفتح مساء اليوم الجمعة.
الأهلي اكتسح مستضيفه الفتح (4-0)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.
احذروا من تدمير الأهلي أكثر.. القرار تأخر وخسائر "إقالة" مارينو بوسيتش ستكون عديدة!
لا خلاف على أن "تغيير المدربين" يصبح ضروريًا؛ عندما يصل النادي أو المنتخب إلى مرحلة ما، يشعر فيها أن لا شيء يُمكن أن يتحسن مع مديره الفني الحالي.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل وصل عملاق جدة الأهلي إلى هذه المرحلة مع المدير الفني الهولندي مارينو بوسيتش؟!".