أخبار الأهلي اليوم | إيبانيز يفاجئ الوصل .. سخرية توني من الفتح وحقيقة عودة حسين عبد الغني!

أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، عن عودة المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، الذي وصل إلى دبي، تحضيرًا للمشاركة في مباراة الوصل الإماراتي، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي، خلال فترة التوقف الدولي، للتعافي من إصابته في الساق اليسرى، التي تعرض لها خلال مباراة صن داونز، في نهائي كأس القارات الثلاث، وغيبته عن مباراة الفتح، في دوري روشن السعودي.

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بينما كان الأهلي يُفرح جماهيره بانتصار ساحق على الفتح، جاءت إصابة أحد نجوم الفريق الأول، لتربك حسابات المدير الفني مارينو بوسيتش، في ليلة الفوز برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

الأهلي كان يمرّ بمرحلة تخبط كبير في فترة ما قبل التوقف الدولي، بين تعادله مع باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وخسارته للقب كأس القارات الثلاث أمام ماميلودي صن داونز، قبل أن يستعيد توازنه في دوري روشن، بالفوز على الفتح، الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة المدير الفني جمال السلامي.

وقرر بوسيتش، الدفع باللاعب ماتيوس جونسالفس، في التشكيل الأساسي للأهلي، إلا أن "ضربة" غير متوقعة، باتت تهدد بغيابه لفترة طويلة.