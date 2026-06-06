أخبار الأهلي اليوم | ترشيح نجم سبورتنج كبديل لميلوت .. اعترافات ديميرال وحقيقة قرار حل الراقي!

وكيل روبرت ليفاندوفسكي يكشف حقيقة رفضه الانتقال للسعودية.. ويرد على "الصفقة التبادلية" بين الهلال وجلطة سراي

مع انتهاء موسم 2025-2026، وبدء جميع الأندية الاستعدادات للعام الرياضي الجديد؛ ارتبط أكثر من اسم عالمي، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

من بين الأسماء العالمية التي ارتبطت بالدوري السعودي؛ كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح الألماني ليروي ساني، حيث قيل إن عملاق الرياض الهلال تحديدًا يريدهما.

لكن مؤخرًا.. ترددت أنباء عن أن ليفاندوفسكي، أغلق الباب في وجه الانتقال إلى السعودية؛ حيث يُفاضل بين البقاء في الملاعب الأوروبية، أو الذهاب إلى الدوري الأمريكي.

والد نجم أرمينيا يعلنها رسميًا.. الأهلي قدّم عرضًا إلى نجلي وهذا قراره!

حسم مكرتيتش، والد النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان، صانع ألعاب نادي كراسنودار الروسي، مصير انتقال نجله إلى عملاق جدة الأهلي، في صيف العام الحالي.

تقارير أعلنت اقتراب الأهلي من حسم صفقة سيبرتسيان، في صيف العام الحالي؛ بعد أن أعطى اللاعب "الضوء الأخضر" إلى بطل آسيا، للانضمام إلى صفوفه رسميًا.

بفضل الحرارة وفرمان توخيل .. "البديل" كين يمنح إيفان توني الفرصة لإسكات الجميع في كأس العالم!

من الطبيعي والمنطقي أن يكون هاري كين هو الرجل الرئيسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، ولكن حسابات توماس توخيل قد تجعلنا نراه على دكة البدلاء!

نعم، هذا ما أكدته شبكة "سكاي سبورتس" حول تقليص دور مهاجم بايرن ميونخ، في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بنسختها الموسعة التي تشمل 48 منتخبًا بدلًا من 32.

الأمر ربما يكون صادمًا للبعض، لأن آخر ما يحتاجه المدرب الألماني هو أن يبدأ البطولة بصورة سيئة مع افتقاد قيمة كين الهجومية الضخمة، مما قد يؤدي إلى إخفاق وخروج مبكر يطيح به من منصبه.