أخبار الأهلي اليوم | خالد الغامدي يعتزم الاستقالة .. مفاجأة نجم ريال مدريد وتلميح برحيل يايسله قريبًا!

ذكرت صحيفة "الجزيرة"، بأن خالد الغامدي، يتوجه اليوم، لتقديم استقالته من رئاسة شركة نادي الأهلي، تمهيدًا للترشح على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد.

ومن المقرر أن تشمل القائمة التي ينوي الغامدي، المشاركة بها في انتخابات اتحاد القدم، كلًا من "صالح أبو نخاع، مونس الضوي، فيصل الشريف، إبراهيم العنقري"، كما قد تشهد إعلان مفاجأة جديدة.