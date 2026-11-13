أخبار الأهلي اليوم | اتفاق ينقذ حلم البريكان وقمة النصر .. "تحدي الآيفون" ومصير بوسيتش قبل الكلاسيكو!

أشار الإعلامي عبد العزيز المريسل، وفق مصدر رسمي، إلى خطة الأهلي من أجل إنقاذ حلم فراس البريكان، في التنافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، دون الإخلال بحظوظ مشاركته في مباراة القمة أمام النصر.

وسادت حالة واسعة من الجدل، بشأن تحديد رابطة دوري المحترفين السعودي، لروزنامة مباراة النصر والأهلي، المؤجلة من الجولة التاسعة، لتقام يوم الجمعة المُقبلة، بعد 24 ساعة فقط من إقامة حفل جوائز الأفضل في آسيا، الخميس، في ظل التقارير الواردة بأن عدم حضور أي لاعب من المرشحين للجائزة، يعني استبعاده من فرص الفوز بها.

ونوّه المريسل، عبر برنامج "زخم"، بأن فراس البريكان اتفق مع مدرب الأهلي، على حضور حفل الجائزة الخميس، ومن ثمّ العودة سريعًا، والتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة النصر، ما يعني إمكانية تواجده في اللقاء.