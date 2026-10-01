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Ivan Toney Al-Ahli 2024-25Getty
محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | قرار المحكمة في قضية "الملهى الليلي" بعد إنكار توني .. ورياض محرز يحضّر لوجهة مفاجئة!

الأهلي
دوري روشن السعودي
إيفان توني
روجير إيبانيز
زكريا هوساوي
السعودية

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

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  • قرار المحكمة في قضية إيفان توني

    أفادت إذاعة "بي بي سي"، بأن الدولي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، الذي مُثِّل اليوم أمام محكمة ويستمنسر الجزئية، أنكر تهمة الاعتداء على رجل في ملهى ليلي بوسط لندن، وذلك على خلفية اتهامه بضرب سابر دا سيلفا برأسه، وبلكمه، في شارع واردور في منطقة سوهو.

    وذكرت القاضية المحلية بريوني كلارك، بأن إيفان توني رفض أن يتم النظر بالقضية في المحكمة الجزائية، حيث اختار أن يتم البتّ في قضيته بمحكمة التاج أمام قاضٍ وهيئة محلفين، فيما تم الإفراج عنه بكفالة غير مشروطة، حتى موعد الجلسة المقررة في 29 أكتوبر، بمحكمة ساوثوارك التاجية.

  • ibanezGetty Images

    إصابة إيبانيز وزكريا هوساوي

    أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، عن إصابة مدافعه روجر إيبانيز، في الساق اليسرى، خلال مواجهة صن داونز، في نهائي كأس القارات الثلاث، فيما يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي، كما يخضع لتقييم طبي يومي، على أن تتحدد عودته إلى التدريبات الجماعية، وفق مدى استجابته للعلاج وتقدم جاهزيته.

    من ناحية أخرى، كشف المنتخب السعودي، عن عدم مشاركة زكريا هوساوي، في الحصة التدريبية، خلال الساعات الماضية، حيث اكتفى ببرنامج علاجي برفقة الجهاز الطبي، في ظل استعداد الأخضر لملاقاة قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27".

    "لم يستطع المشي وغادر بالنقالة الطبية"!.. الضربات تتوالى على الأهلي بـ"إصابة نجمه" في قمة السعودية والعراق

    يبدو أن مصائب عملاق جدة النادي الأهلي، لا تعرف التوقف أبدًا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. الأهلي تلقى ضربة قوية للغاية؛ وذلك خلال مباراة منتخب السعودية ضد نظيره العراقي، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة كأس الخليج العربي 2026.

  • mahrezGetty Images

    محرز يستعد لمرحلة ما بعد الأهلي

    مواجهة مرتقبة ضد الأهلي.. رياض محرز "يتفق" مع فريق مفاجئ!

    يبدو أن النجم الجزائري الكبير رياض محرز حسم وجهته القادمة؛ وذلك بعد الرحيل عن عملاق جدة النادي الأهلي، صيف العام الحالي.

    نعم.. الأهلي فسخ عقد محرز، الذي كان ممتدًا حتى 30 يونيو 2027؛ مكتفيًا بالسنوات الثلاث التي قضاها اللاعب، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    ضاربًا برغبة جمهور الأهلي عرض الحائط.. طلب مفاجئ من أحمد الشنقيطي قبل نهاية ولايته!

    يشهد عملاق جدة الأهلي أزمات إدارية وفنية عديدة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هذه الأزمات دفعت جماهير الأهلي، بل وقطاع كبير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين المُنتمين للنادي؛ للمطالبة برحيل رئيس اللجنة التنفيذية أحمد الشنقيطي، سواء بالاستقالة أو الإقالة.

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  • استراتيجية جديدة في الأهلي

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة الأهلي استعرضت الاستراتيجية الجديدة، خلال ملتقى داخلي، والتي جرى إعدادها بمشاركة جميع الإدارات داخل النادي، حيث شارك في الملتقى، إدارة الكرة والكوادر الفنية والجهاز الإداري للنادي، وممثلون عن الألعاب المختلفة وكرة القدم النسائية والأكاديمية، وكذلك ممثلون من صندوق الاستثمارات العامة.

    ضاربًا برغبة جمهور الأهلي عرض الحائط.. طلب مفاجئ من أحمد الشنقيطي قبل نهاية ولايته!

    يشهد عملاق جدة الأهلي أزمات إدارية وفنية عديدة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    هذه الأزمات دفعت جماهير الأهلي، بل وقطاع كبير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين المُنتمين للنادي؛ للمطالبة برحيل رئيس اللجنة التنفيذية أحمد الشنقيطي، سواء بالاستقالة أو الإقالة.

    احذروا من رسالة روي بيدرو: أسامة هوساوي يترك الأهلي.. وبوسيتش يستنجد بلاعبي "دوري جوّي"!

    يبدو أن تحذيرات المدير الرياضي روي بيدرو باراز، بدأت تُطبق على أرض الواقع، في ظل "استقالة" بديله، أسامة هوساوي، الذي تم تكليفه بالمنصب بعد إقالة البرتغالي.

    وتلقى الأهلي صدمة قوية، قبل فترة التوقف الدولي "مباشرة"، بعد خسارته نهائي كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، بالسقوط أمام ماميلودي صن داونز، الجنوب إفريقي، بنتيجة (1-2)، في بريتوريا.

  • 3 أندية تطارد يوردانيسكو

    من ناحية أخرى، دخل المدرب الروماني إدوارد يوردانيسكو، دائرة اهتمام عدد من الأندية الخليجية، حيث تلقى عرضين من ناديين سعوديين، إلى جانب عرض إماراتي، فضلًا عن دخول نادي دينامو زغرب في خط السباق من أجل التعاقد معه.

    ورغم عدم الكشف عن هوية الأندية السعودية التي تسعى وراء يوردانيسكو، إلا أنها تأتي بالتزامن مع حالة الغضب السائد تجاه المدرب مارينو بوسيتش، والمطالبات بإقالته، بسبب تذبذب نتائج الفريق وخسارته للقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، أمام صن داونز.

    روي بيدرو يكشف حقائق صفقة أرتيم وسر رفض الأهلي لـ"مدربه المرشح" قبل بوسيتش!

    كشف البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي السابق بنادي الأهلي، عن العديد من الحقائق المثيرة حول كواليس رحيله عن قلعة الراقي، وموقفه من العودة إلى السعودية، كما ردّ على وجود شبهة فساد حوله بشأن صفقة أرتيم بوندارينكو، فضلًا عن اعترافه بهوية المدرب الذي كان يتمنى استقطابه للأهلي قبل الرحيل.

  • عروض أوروبا تطارد محترف الأهلي

    المتاعب تزداد.. الأهلي مهدد بـ"خسارة محترفه" في الشتوية

    يبدو أن عملاق جدة الأهلي، سيكون مهددًا بخسارة أحد محترفيه المهمين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

    الأهلي يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وسط أزمات إدارية كبيرة للغاية، وتراجع فني مع المدرب "الهولندي - الكرواتي" مارينو بوسيتش.

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