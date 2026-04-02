أخبار الأهلي اليوم | الكشف عن إصابة مجرشي .. مفاجأة للجماهير ويايسله: تمنيت هذا الأمر بعد مباراة الهلال!
إصابة مجرشي وأتانجانا خارج مباراة ضمك
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الفحوصات التي أجراها علي مجرشي، الظهير الأيمن للأهلي، أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ، والتي تعرض لها أثناء المشاركة مع المنتخب السعودي في المباراة الودية أمام صربيا، فيما يستعد لبدء برنامج العلاج، اليوم، في انتظار تحديد الجهاز الطبي لفترة غيابه عن الملاعب.
وفي هذا السياق، تأكد غياب الفرنسي فالنتين أتانجانا، متوسط ميدان الأهلي، عن مباراة ضمك، بعد إصابته بكدمة قوية في الساق، مع تمزق في المفصل، والتي تعرض لها إثر احتكاك مع أحد زملائه خلال تدريبات المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا.
مفاجأة أهلاوية كبرى
وجه النادي الأهلي، مفاجأة كبرى لجماهير، بالإعلان عن فرصة الفوز بسيارة، حال التوجه إلى ملعب الإنماء بجدة، من أجل تشجيع الراقي في مباراة ضمك، المقررة السبت، ضمن الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي.
وتستعد إدارة شركة الأهلي، لتوقيع عقد رعاية مع شركة جينيسيس الكورية للسيارات، اليوم، لتظهر ضمن رعاة الفريق الأول لكلرة القدم، حيث ستكون السيارة الرسمية للأهلي، فضلًا عن امتيازات أخرى سيتم الإعلان عنها مع مدة العقد.
وينتظر أن يتم توقيع الرعاية الجديدة بحضور الفرنسي فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي للأهلي، وأمير توفيق، رئيس القطاع التجاري للنادي، ومسؤولي الشركة الكورية.
يايسله يرفض سؤال المنتخب!
رفض الألماني ماتياس يايسله، سؤالًا صحافيًا يتعلق برأيه حول مستوى المنتخب السعودي في الآونة الأخيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الأهلي وضمك، في دوري روشن السعودي.
وتلقى يايسله سؤالًا حول أزمة الأخضر، بعد خسارتيه أمام مصر وصربيا في توقف مارس، وما إذا كان لقلة دقائق المشاركة للاعبين في دوري روشن، تأثير في ذلك، وماذا يتوقع للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، ليعلق قائلًا "أنا مدرب الأهلي، وأتمنى التوفيق للسعودية في كأس العالم".
"كنت أتمنى ذلك بعد مباراة الهلال"
وتطرّق ماتياس يايسله، في مباراة الأهلي وضمك، للحديث عن فترة التوقف الدولي، واصفًا التوقف بأن له جانب سلبي على الفريق، وتسبب في بعض الإصابات، مؤكدًا أنه كان يتمنى خوض مباراة أخرى بعد مباراة الهلال، حتى يعود الراقي لوضعه الطبيعي.
وأبدى يايسله تمنياته بأن يستعيد الأهلي جميع مصابيه في أسرع وقت، مضيفًا أن مباراة ضمك ستكون صعبة؛ بسبب وجود 6 لاعبين كانوا مشاركين مع منتخبات بلادهم.
ويفتقد الأهلي لجهود "4" لاعبين في مباراة ضمك، حيث يواصلون برامجهم العلاجية والتأهيلية، وهم "ميريح ديميرال، فالنتين أتانجانا، علي مجرشي، زكريا هوساوي".
مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمتين، في 26 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".