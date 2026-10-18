أخبار الأهلي اليوم | إصابة إيفان توني .. وخلاف نصراوي بسبب "الهلال وأزمة الهبوط"!

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة بشأن تعامل الإعلام المنتمي للأهلي مع نظيره النصراوي، حول عدم التدخل في شؤونه، فيما يتعلق بالمناكفات الأهلاوية والهلالية، وتكرار نغمة الهبوط لدوري الدرجة الأولى من قِبل بعض الإعلام المنتمي للزعيم.
وقال المريسل، إن الإعلام النصراوي اعتاد أن ينال ثقافته من الأمير عبد الرحمن بن سعود، بأنه بمثابة "رمح" الدفاع عن الأندية، وإذا ما طالب الإعلام الأهلاوي بعدم تدخله في شؤونه، فهذا "صنع أيديكم واقطفوا ثماره"، على حد قوله.
من جانبه، رد الإعلامي سامي القرشي على رسالة المريسل، بقوله "ناديك بكبره من مواليد الدرجات الأدنى وتنقل بين حدائقها سنوات، وليس له تاريخ قاري، ونصف بطولاته مناطق، معقول ننتظر منكم الدفاع عنا؟ أما الهلال والهلاليين فنحن نعرف كيف نرد عليهم، توقفوا عن ممارس دور "روبن هود" المنقذ للرياضة".
وعلّق المريسل برسالة شديدة اللهجة، بقوله "يبدو أنني سأحتاج لفتح موضوع ما تدعيه، فتضليل الحقيقة أصبح مادة دسمة لبعضكم، أما الدفاع عن الأندية، فهذه بالفطرة لدى النصراويين ولا ينتظرون إذنًا من أحد لأن كلمة الحق لا يستطيع أي أحد قولها، وهي ما تجعل الإعلام النصراوي (إعلاميين مؤثرين جماهير) يتصدرون المشهد فيها وبقوة".