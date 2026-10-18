هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
imago-sport-1065343708.jpgNexpher Images
محمود خالد

أخبار الأهلي اليوم | إصابة إيفان توني .. وخلاف نصراوي بسبب "الهلال وأزمة الهبوط"!

الأهلي
دوري روشن السعودي
إيفان توني
النصر
الهلال

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق السابع عشر من أكتوبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • إصابة إيفان توني

    أعلن نادي الأهلي عن إصابة هدافه الإنجليزي إيفان توني، في مفصل الحوض، خلال تدريبات السبت، على أن يخضع اليوم لمزيد من الفحوصات الطبية، من أجل الوقوف على دقة الإصابة وتحديد طريقة العلاج ومدة التأهيل.

    وفي هذا السياق، ذكر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، بأن ما ذكره الأهلي هو "وصف عام" وقد يشمل إصابات منطقة الصفاق كاملة، مرجحًا ثلاث درجات حول الإصابة إذا ما كان تمزقًا عضليًا.

    * خفيفة: يغيب من 10-14 يومًا.

    * متوسط: يغيب ما بين 4 و6 أسابيع.

    * شديدة: يغيب ما بين 8 و12 أسبوعًا.

    فيما أشار الشهراني إلى أن إصابة توني لو كانت على مستوى الوتر، قد تزداد مدة العلاج عن الإصابات العضلية، ومن المنتظر أن تتضح الصورة كاملة بعد التشخيص المنتظر.


  • عودة نجم الأهلي أمام الفيحاء

    كشفت صحيفة "الرياضية"، عن تأكد غياب صالح أبو الشامات، متوسط ميدان الأهلي، عن مباراته أمام الفيحاء، المقررة الإثنين، في الجولة العاشرة من دوري روشن، بعد أن بدأ برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا لمنطقة الكتف، على خلفية الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    في المقابل، أصبح السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، جاهزًا للعودة للمشاركة في مباراة الفيحاء، بعد أن شارك في الحصة التدريبيتين الماضيتين، وحصل على الضوء الأخضر من قِبل الجهاز الطبي.

  • أزمة إعلامية "أهلاوية - نصراوية"

    وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة بشأن تعامل الإعلام المنتمي للأهلي مع نظيره النصراوي، حول عدم التدخل في شؤونه، فيما يتعلق بالمناكفات الأهلاوية والهلالية، وتكرار نغمة الهبوط لدوري الدرجة الأولى من قِبل بعض الإعلام المنتمي للزعيم.

    وقال المريسل، إن الإعلام النصراوي اعتاد أن ينال ثقافته من الأمير عبد الرحمن بن سعود، بأنه بمثابة "رمح" الدفاع عن الأندية، وإذا ما طالب الإعلام الأهلاوي بعدم تدخله في شؤونه، فهذا "صنع أيديكم واقطفوا ثماره"، على حد قوله.

    من جانبه، رد الإعلامي سامي القرشي على رسالة المريسل، بقوله "ناديك بكبره من مواليد الدرجات الأدنى وتنقل بين حدائقها سنوات، وليس له تاريخ قاري، ونصف بطولاته مناطق، معقول ننتظر منكم الدفاع عنا؟ أما الهلال والهلاليين فنحن نعرف كيف نرد عليهم، توقفوا عن ممارس دور "روبن هود" المنقذ للرياضة".

    وعلّق المريسل برسالة شديدة اللهجة، بقوله "يبدو أنني سأحتاج لفتح موضوع ما تدعيه، فتضليل الحقيقة أصبح مادة دسمة لبعضكم، أما الدفاع عن الأندية، فهذه بالفطرة لدى النصراويين ولا ينتظرون إذنًا من أحد لأن كلمة الحق لا يستطيع أي أحد قولها، وهي ما تجعل الإعلام النصراوي (إعلاميين مؤثرين جماهير) يتصدرون المشهد فيها وبقوة".


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • نيوكاسل وانفصال يايسله عن الواقع

    نيوكاسل يجن جنونه أمام "انفصال" ماتياس يايسله عن الواقع ولكن! .. البكاء على إيدي هاو "سذاجة" والأهلي بين الكارثة وتنحية الكبرياء

    سمعت من قبل عن "الصعود إلى الهاوية"؟ .. إن كانت إجابتك بـ"لا"، فلا بأس! المدرب الألماني ماتياس يايسله يجسد لك معنى هذه العبارة على أرض الواقع، خير تجسيد.

    خطوة الانتقال من الدوري السعودي إلى نظيره الإنجليزي تبدو ترقية في مسيرة أي مدرب، وهذا ما فعله يايسله بنهاية الموسم الماضي، حيث ترك الأهلي من أجل نيوكاسل يونايتد، لكنه لم يكن يعلم أنها خطوة "صعود للهاوية" .. على الأقل، حتى الآن مع مرور أول تسع جولات من البريميرليج.

  • الأهلي في دوري روشن

    ما القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2026-2027.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

    دليلك الشامل للتعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2026-2027 .. القنوات الناقلة والترتيب

    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027

    أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.

    ومن المتوقع استمرار المنافسة الشرسة على لقب الهدافين في دوري روشن السعودي مع انضمام نجوم جدد إلى كتيبة هدافي الدوري السعودي.