أخبار الأهلي اليوم | إصابة إيفان توني .. وخلاف نصراوي بسبب "الهلال وأزمة الهبوط"!

أعلن نادي الأهلي عن إصابة هدافه الإنجليزي إيفان توني، في مفصل الحوض، خلال تدريبات السبت، على أن يخضع اليوم لمزيد من الفحوصات الطبية، من أجل الوقوف على دقة الإصابة وتحديد طريقة العلاج ومدة التأهيل.

وفي هذا السياق، ذكر ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، بأن ما ذكره الأهلي هو "وصف عام" وقد يشمل إصابات منطقة الصفاق كاملة، مرجحًا ثلاث درجات حول الإصابة إذا ما كان تمزقًا عضليًا.

* خفيفة: يغيب من 10-14 يومًا.

* متوسط: يغيب ما بين 4 و6 أسابيع.

* شديدة: يغيب ما بين 8 و12 أسبوعًا.

فيما أشار الشهراني إلى أن إصابة توني لو كانت على مستوى الوتر، قد تزداد مدة العلاج عن الإصابات العضلية، ومن المنتظر أن تتضح الصورة كاملة بعد التشخيص المنتظر.



