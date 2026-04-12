أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | "لاعبون قالوا لي جمهورك هم الأفضل" .. مخاوف يايسله وموقف الرباعي قبل مباراة الدحيل!
ميندي: لاعبون قالوا لي "جمهور الأهلي هم الأفضل"
أطلق السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، رسائل مديح بجماهير الراقي، كما تحدث عن زملائه وأفضل مبارياته، وكذلك موقف لا ينسى من عشاق العملاق الجداوي.
وتحدث ميندي عبر بودكاست "The Mo Show"، عن موقف لا ينسى من جماهير الأهلي، عندما وقعت مشكلة بين الإدارة والمدرب ماتياس يايسله، وكانت هناك أزمة عدم استقرار داخل النادي، إلا أن الجماهير ثارت وأطلقت وسمًا انتشر عبر مختلف أرجاء العالم، والناس كانوا يسألونه ماذا يحدث مع جماهير النادي، فكان يجيبهم بأنهم فقط يدعمون النادي، واصفًا تلك المرحلة بـ"الحاسمة"، وبعدما استمر المدرب والجهاز الفني، حققوا بطولة آسيا والسوبر.
واختار ميندي أفضل ثلاث مباريات في مسيرته الكروية، وهي "نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 ثم 2025، ثم نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، مضيفًا أنه تلقى رسائل من لاعبين آخرين، كانوا يشاهدون أو يلعبون معه في المنتخب أو فريقه السابق، ويقولون له "جماهيرك هم الأفضل".
وتطرق ميندي للحديث عن بنر "بطل إفريقيا"، مضيفًا أنه لم يعلم بذلك الأمر، حيث كان يصب كل تركيزه على المباراة، ولكن إيبانيز أخبره بأن ينظر إلى البنر، فنظر إليه وتفاجأ بالأمر، كما وصف الأهلي بأنه صاحب القاعدة الجماهيرية الأولى في السعودية، مضيفًا أن جماهير الأهلي لا يحبون النادي، بل هم النادي، وقد رأى ذلك بنفسه عدة مرات.
ماذا قال حارس الأهلي عن محرز وتوني؟
واستكمالًا لحديثه، تطرق إدوارد ميندي، للحديث عن زميله رياض محرز، واصفًا إياه بأنه لاعب "ساحر" ويملك ذكاءً كبيرًا ورؤية استثنائية للملعب ويتواجد في المكان المناسب دون الحاجة للمسة إضافية، كما أنه يقرأ تحركات المدافعين، ولمسته الأولى مذهلة وسيطرته على الكرة تفاجئك كل مرة.
وقال ميندي عن إيفان توني، مهاجم الأهلي، قائلًا إنه لا يشعر بالضغط أبدًا، بل إنه يتغذى على الضغط ويحبه، ويلعب كما لو كان يلعب في حديقة منزله.
وحول أفضل تصدياته، قال ميندي إنها كانت في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال بداية المباراة، وبعدها احتفل لأنه تأكد بأنهم سيكونوا أبطالًا في النهاية، فيما وصف الجماهير في تلك الليلة، بأنه شعور معها بالجنون، وحول مستوى الأدرينالين، فإنه لم يجرب ذلك الشعور إلا مع المنتخب الوطني.
يايسله: اللعب كحامل اللقب يمنحنا ثقة كبيرة
أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، أن دخول الفريق لمباراة الدحيل القطري، بعقلية حامل اللقب، يعد أمرًا إيجابيًا للاعبين ويمنحهم ثقة كبيرة، فيما تطرق للحديث عن التحديات التي يواجهها الفريق في ظل إصابات بعض العناصر في تلك المرحلة الحاسمة، ولكنه سيتعامل مع اللاعبين المتاحين بأفضل طريقة ممكنة، فيما حذر من التعرض لمفاجأة أمام الدحيل، لأن تركيزهم منصب على تحقيق اللقب.
ومع تأكيده على عدم التفكير في أي شيء خارج الملعب، أيّد يايسله ما ذكره اللاعب زياد الجهني، بأنه عليهم أن يفكروا خطوة بخطوة من أجل السعي نحو اللقب.
تطورات إصابة نجوم الأهلي قبل لقاء الدحيل
في إطار استعداد الأهلي لملاقاة الدحيل، الإثنين، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، يترقب الجهاز الطبي، نتائج الاختبارات الطبية التي يجريها زكريا هوساوي، الظهير الأيسر للفريق، اليوم، بعد دخوله المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة في الركبة.
في المقابل، تأكد غياب الظهير الأيمن، علي مجرشي، عن لقاء الدحيل، حيث يواصل برنامجه العلاجي، بعد تعرضه لإصابة عضلية، فيما يتجه ماتياس يايسله، نحو الاعتماد على محمد عبد الرحمن بديلًا له، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياضية".
وشارك روجر إيبانيز في المناورة، ليثير التفاؤل حول عودته للقائمة الأساسية بجوار ريان حامد، فيما سيصبح ماتيو دامس، الظهير الأيسر أمام الدحيل، بينما تأكدت صعوبة لحاق ميريح ديميرال بالمواجهة.
الجديد حول أزمة توني والحكم الرابع
أبدى الناقد الرياضي محمد الشيخ، رأيه في القرارات المتوقعة في أزمة الأهلي والفيحاء، بعد الأحداث التي جرت في المباراة الأخيرة بين الطرفين.
الأهلي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الفيحاء، في المباراة المقدمة من الجولة 29 من بطولة الدوري، وهي المواجهة التي تبعتها الكثير من الأحداث المثيرة.
"معظم بطولاتهم باطلة منذ 1964" .. هجوم قوي على الأهلي بسبب طلب الاستعانة بحكام أجانب لما تبقى من الموسم!
يدرس النادي الأهلي اتخاذ خطوة جديدة لما تبقى من الموسم الجاري 2025/2026، ضمن تداعيات أحداث مباراة الفيحاء الأخيرة، بالجولة 29 من دوري روشن السعودي.
وشهدت المباراة جدلًا كبيرًا للغاية؛ حيث تم حرمان الأهلي من 3 ركلات جزاء - حسب المُختصين -، مع مزاعم بأن الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان طالب نجوم الفريق بـ"التركيز على الآسيوية بدلًا من الدوري".
مفاجأة | النصر أحد الأسباب!.. الأهلي يستعد لـ"قرار صادم" في مستقبل إيفان توني
رغم مُساندة مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد أحداث مواجهة نادي الفيحاء؛ إلا أن الأمر يبدو مختلفًا تمامًا، مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني.
لعبة الميكروفون والنية: اثبتوا "إدانة" حكم الأهلي والفيحاء إن استطعتم.. وكريستيانو رونالدو من يدفع الثمن دائمًا!
كرة القدم السعودية تُعيش ثورة حقيقية اليوم؛ وذلك بعد الدعم الحكومي الضخم للقطاع الرياضي في البلاد، والذي بدأ عام 2023.
هذا الدعم أسفر عن صفقات عالمية ضخمة، توزعت على أندية دوري روشن السعودي المُختلفة؛ بداية من النصر والهلال، ووصولًا إلى عملاقي جدة الاتحاد والأهلي.
وبدأت الصفقات العالمية؛ بانضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".
رسالتان "دون كلمات" إلى توني: على السومة أن يفكر في أسطورتي الهلال والنصر لا حمدالله .. ولكن احذر أن تكون "مهاجم محطة"!
بعد انتزاع نقطة من الأهلي، وسط جدل الحكم الرابع، تعثر الفيحاء أمام الحزم، فها هو ممثل الرس يحقق فوزًا ثمينًا بنتيجة (2-0)، على ملعبه، في الجولة الثامنة والعشرين "المؤجلة"، من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وتقدم يوسف المزيريب بالهدف الأول للحزم، في الدقيقة الثامنة، فيما وقع عمر السومة على الهدف الثاني في الدقيقة 90+9 من عمر المباراة.
الأهلي يصعد بقوة.. خطوة جديدة بعد أزمة "ركزوا على آسيا" في مباراة الفيحاء واتحاد الكرة يرد
واصل مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي، "تصعيد" أزمة مباراة نادي الفيحاء؛ والتي لُعِبت مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
تغريدة مزعومة تشعل الأجواء بين النصر والأهلي
"انتظروا الخروج من النخبة وكان الله في عون جماهير الأهلي" .. النصر يجلب الهجوم على الراقي بسبب "تغريدة تشكيك" مزعومة
أحد الحروب المعنوية التي دخلت عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، تلك هي التي تكون بين حسابات الأندية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
غالبًا ما يكون الإسقاط والتلاسن بطريقة غير مباشرة، لكن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يجيد تمامًا فهم التلاعب بالكلمات، وهو ما حدث بين النصر والأهلي مؤخرًا.
الأهلي في دوري روشن والنخبة الآسيوية
مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.
وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.
وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".