من سجن الهلال إلى معاناة سعود: "منطقة الظل" تهدد أبو راسين .. مهاجم الاتحاد هرب منها والأمل في أياكس!

منذ بداية المشروع السعودي في 2023، وبينما كانت المملكة تضع نفسها بقوة على خارطة الكرة العالمية، باستقطاب عدد من نجوم اللعبة، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار، كان الحديث في خط موازٍ عن احتراف نجوم السعودية إلى أوروبا.

ومع تراجع مستوى المنتخب السعودي، وصولًا إلى كأس العالم 2026، وخروجه مبكرًا من الدور الأول، تعالت الأصوات حول فتح عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن، من أجل دفع نجوم الكرة السعودية، للاحتراف في الخارج، بحثًا عن اكتساب المزيد من الخبرات، في الوقت الذي ندد فيه هيرفي رينارد، وقبله روبرتو مانشيني، حينما قادوا الأخضر، بقلة دقائق مشاركة المحليين في المسابقة.

تجربة احتراف السعوديين، أنجبت لنا نموذجًا رائعًا، مثل سعود عبد الحميد، المحترف في لانس، والذي قدم درسًا في "الاستمرارية"، ورفض الاستسلام لعروض العودة إلى دوري روشن، رغم معاناة البدايات مع روما، بالبقاء على دكة البدلاء، من أجل مواصلة سعيه لإثبات نفسه في القارة العجوز، حتى تكلل صبره بأنه أصبح لاعبًا أساسيًا، وفاز بلقبي كأس فرنسا وكأس الأبطال الفرنسية، مع تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

ولكن، إذا ما نظرنا للوجه الآخر للعملة، فإن هناك "نجومًا في الظل"، أعطوا تساؤلات حول مدى جدية العروض الخارجية، وهل الاحتراف في أوروبا، يضمن أن يجد نجوم المملكة أنفسهم في جنة كرة القدم؟ سؤال نطرحه ونستعرض نماذج من أجل محاولة الرد عليه..