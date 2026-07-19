وسط جدل كبير .. آرسين فينجر يتحدث عن مصير "استراحة الترطيب" بعد كأس العالم!

أكد أرسين فينجر، رئيس تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، أن فترة استراحة الترطيب، لم تكن شائعة، وسيتم مراجعة تأثيرها عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

ويُسدل الستار، اليوم "الأحد"، على النسخة الثالثة والعشرين من المونديال، المُقامة في أمريكا الشمالية، حيث يتنافس الأرجنتين وإسبانيا على اللقب، فوق أرض ميدان ميتلايف.

ولاقت فترات استراحة الشرب، المُقررة في منتصف الشوط، حالة واسعة من الجدل، بين مؤيد ومعارض، خاصة بعدما تم الكشف عن الفوائد التجارية التي تعود من تلك الفترات.