محمود خالد

فارق الأهداف أولًا وقد نلجأ إلى "الفاصلة": معايير الفوز بالدوري الإنجليزي حال تساوي النقاط بين آرسنال ومانشستر سيتي

ماذا لو تساوى الفريقان في النقاط؟

آرسنال يقترب من الذهب، يأتي مانشستر سيتي من بعيد، بخبرة جوارديولا ومعاناة أرتيتا في التعامل مع الأمتار الأخيرة، فتستقر كأس البريمييرليج في قلعة السيتيزنس، ويستمر الحلم الغائب لجماهير الجانرز، منذ دوري اللاهزيمة في 2004.

لا جديد في هذا السيناريو، إلا أنه إذا تحقق هذا الموسم "2025-2026"، فسيمثل إحباطًا شديدًا لجماهير آرسنال، خاصة وأن الفريق اللندني وسع الفارق كثيرًا عن السيتي، في عدة فترات من الموسم، إلا أن تعثر وحيد أو اثنين، كفيل بأن يجعل سيارة جوارديولا تعود للمطاردة مجددًا.

    أين وصل صراع آرسنال ومانشستر سيتي؟

    في آخر ثلاث جولات، انقلبت الأحوال، مانشستر سيتي تعثر في جولتين، وآرسنال واصل طريق انتصاراته، فصار الفارق كبيرًا، وبدأت جماهير الجانرز تتخيل مشهد التواجد فوق منصات التتويج مجددًا، بعد ضياع الحلم أكثر من مرة، في المواسم الماضية.

    ولكن، جاءت ضربة بورنموث، لتبعثر أوراق آرسنال في ملعب الاتحاد، بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، في الجولة الثانية والثلاثين، في حين قبل مانشستر سيتي الهدية، واستفاق من تعادليه الأخيرين، بفوز كبير على تشيلسي بنتيجة (3-0) في ستامفورد بريدج.

    لا أحد ينام في لندن، الفارق تقلص إلى "ست" نقاط؛ آرسنال في الصدارة بـ70 نقطة، خلفه مانشستر سيتي بـ64 نقطة، مع تبقي مباراة "مؤجلة" لكتيبة جوارديولا.

    كلا الفريقين يدخل المنافسة في بطولة أخرى؛ آرسنال يقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والسيتي يستعد لدور الأربعة في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن مع ذلك، فإن لقب البريمييرليج يظل مشتعلًا، خاصة بعدما تم تداول "سيناريو" مجنونًا بين عملاقي لندن ومانشستر.

  • السر في النقطة 82

    يمكن القول إن النقطة 82، قد تكون "محور الصراع" بين آرسنال ومانشستر سيتي، على لقب الدوري الإنجليزي، في موسم 2025-2026.

    كيف ذلك؟ ببساطة شديدة، إذا فاز السيتي على الجانرز، السبت المُقبل، وانتصر الفريقان في جميع مبارياتهم المتبقية حتى نهاية الموسم، فإنهما سيتساويان في النقطة 82.

    لوائح البريمييرليج: من يتوج باللقب؟

    وإذا ما تحقق هذا السيناريو "المجنون"، فمن يتوج باللقب آنذاك؟ هنا تأتي الإجابة من لوائح الاتحاد الإنجليزي، التي تعطي كلمة الفصل بشأن هذا الأمر.

    هناك معايير تحدد الأفضلية في حال تساوي الفريقين في عدد النقاط، مع نهاية الموسم، بالترتيب، أي أنه إذا تساوى الفريقان في كل معيار، نذهب إلى المعيار الذي يليه، ونعرضها في النقاط التالية..

    * المعيار الأول: فارق الأهداف (الأهداف المسجلة - الأهداف المستقبلة).

    - في الوقت الحالي: آرسنال (+38)، مانشستر سيتي (+35).

    * المعيار الثاني: عدد الأهداف المُسجلة.

    - في الوقت الحالي: آرسنال (62)، مانشستر سيتي (63).

    * المعيار الثالث: المواجهات المباشرة.

    - آرسنال ومانشستر سيتي تعادلا في مباراة الدور الأول (1-1).

    * المعيار الرابع: عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض.

    - في الوقت الحالي: آرسنال (26)، مانشستر سيتي (27).

    * المعيار الخامس: إقامة مباراة فاصلة على أرض محايدة.

    وباستعراض الوضع الحالي لآرسنال ومانشستر سيتي، نجد أن الفوارق بين الفريقين طفيفة للغاية، إذا ما تساويا في النقاط، وتم اللجوء إلى المعايير التالية، إلا أن المباريات المتبقية لا تزال تحمل في جعبتها الكثير.

  • مفارقة طريفة

    بالحديث عن معايير الأفضلية في ترتيب البريمييرليج، فقد شاهدنا مفارقة طريفة، وقعت في ديسمبر 2024، عندما تساوى آرسنال وتشيلسي في كل شيء، مع الوصول إلى الجولة الثالثة عشرة من موسم 2024-2025.

    عملاقا لندن، تساويا في كل شيء؛ النقاط، مرات الفوز والتعادل والخسارة، عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة، ورغم ذلك، جاء آرسنال في المركز الثاني، بينما احتل تشيلسي المركز الثالث.

    هنا، أصدر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، تفسيرًا بشأن تلك الأفضلية، يمكن اعتبار الفريقين المتساويين في كل شيء، يشغلان نفس المركز في جدول الدوري، إلا أنه يمكن التعامل في هذا الأمر - مثل بداية الموسم - حيث تُمنح الأفضلية بناءً على الترتيب الأبجدي، وبالتالي تفوق آرسنال (A) على تشيلسي "C".

    ولكن بالطبع الأمور تختلف في نهاية الموسم، حيث أنه في حالة تساوي فريقين في النقاط، يتم اللجوء إلى المعايير التي سبق وأن ذكرناها في الفقرة الماضية.

  • ماذا يتبقى أمام آرسنال والسيتي؟

    طريق ليس سهلًا على الإطلاق، يرسم المواجهات المُقبلة لآرسنال ومانشستر سيتي، من أجل الوصول إلى لقب الدوري الإنجليزي، فيما نستعرض لكم المباريات المتبقية للفريقين حتى نهاية الموسم..

    * آرسنال: مانشستر سيتي، نيوكاسل، فولهام، وست هام، بيرنلي، كريستال بالاس.

    (خارج الأرض مع مانشستر سيتي ووست هام وكريستال بالاس، وعلى أرضه ضد نيوكاسل وفولهام وبيرنلي).

    * مانشستر سيتي: آرسنال، بيرنلي، إيفرتون، برينتفورد، بورنموث، كريستال بالاس، أستون فيلا.

    (خارج الأرض مع بيرنلي وإيفرتون وبورنموث، وعلى أرضه ضد آرسنال وبرينتفورد وكريستال بالاس وأستون فيلا).

    وفي النهاية، من تتوقع عزيزي القارئ، أن يكون بطل البريمييرليج في موسم 2025-2026؟ آرسنال أم مانشستر سيتي؟

