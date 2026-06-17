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كوراساو

كوراساو نظرة عامة

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June 2026
كأس العالم
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
7
كوراساو badge
كوراساو
كوراساو
1
انتهت
كأس العالم
الإكوادور badge
الإكوادور
الإكوادور
كوراساو badge
كوراساو
كوراساو
beIN SPORTS MAX
كأس العالم
كوراساو badge
كوراساو
كوراساو
كوت ديفوار badge
كوت ديفوار
كوت ديفوار
beIN SPORTS MAX
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الترتيب

A-Liga crestA-Liga

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
8New Mexico United crestNew Mexico United114341213-115
ت
ت
ف
خ
ف
9Las Vegas Lights FC crestLas Vegas Lights FC124351820-215
ف
ت
ف
خ
ف
10Lexington SC crestLexington SC124351715215
ف
ف
خ
ف
خ
11Colorado Springs Switchbacks FC crestColorado Springs Switchbacks FC113441818013
خ
ف
خ
ت
ت
12Monterey Bay FC crestMonterey Bay FC123271320-711
ف
ف
ف
خ
خ
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