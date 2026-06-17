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كوراساو نظرة عامة
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A-Liga
|الترتيب
|فريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|الأداء
|8
|New Mexico United
|11
|4
|3
|4
|12
|13
|-1
|15
|9
|Las Vegas Lights FC
|12
|4
|3
|5
|18
|20
|-2
|15
|10
|Lexington SC
|12
|4
|3
|5
|17
|15
|2
|15
|11
|Colorado Springs Switchbacks FC
|11
|3
|4
|4
|18
|18
|0
|13
|12
|Monterey Bay FC
|12
|3
|2
|7
|13
|20
|-7
|11