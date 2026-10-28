L’ancien milieu de Manchester United Ander Herrera a exprimé son immense frustration au sujet du titre de Premier League dont il estime avoir été privé en raison des infractions financières de Manchester City. L’Espagnol a réclamé avec insistance des sanctions sévères qui feraient jurisprudence, après que Manchester City a récemment été reconnu coupable d’avoir enfreint le règlement de la ligue.
Enzo Maresca s’est empressé d’écarter l’idée que Gianluigi Donnarumma puisse perdre sa place de gardien titulaire à Manchester City. Malgré le rôle décisif de Geronimo Rulli lors d’une victoire spectaculaire aux tirs au but contre Brighton en Coupe de la Ligue anglaise, l’entraîneur italien assure que la hiérarchie des gardiens reste inchangée.
Manchester City a décroché sa place en quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise mercredi soir, au terme d’une soirée riche en rebondissements à l’Etihad Stadium. Malgré l’intensité du match, Erling Haaland a réussi à rester au centre de l’attention sans jouer la moindre minute.
Le gardien de Manchester City, Geronimo Rulli, a révélé avoir fait un pronostic audacieux à Enzo Fernandez avant le match, puis de s'être illustré sur penalty face à Brighton. Le portier argentin a fait la différence à l'Etihad Stadium, où l'équipe d'Enzo Maresca a décroché sa place en quarts de finale de la Carabao Cup.
L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a surpris les supporters en révélant que son équipe n’avait suivi aucun entraînement spécifique aux tirs au but avant sa victoire en Carabao Cup. Malgré ce manque de préparation dans l’exercice des penalties, le tenant du titre est venu à bout de Brighton au terme d’une séance de tirs au but tendue et s’est qualifié pour les quarts de finale.