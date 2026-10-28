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ريال باماكو

ريال باماكو نظرة عامة

Lanus v Boca Juniors - Torneo Apertura 2026

Herrera fait une déclaration folle sur Mourinho et les Simpson à propos des infractions de Manchester City au règlement

L’ancien milieu de Manchester United Ander Herrera a exprimé son immense frustration au sujet du titre de Premier League dont il estime avoir été privé en raison des infractions financières de Manchester City. L’Espagnol a réclamé avec insistance des sanctions sévères qui feraient jurisprudence, après que Manchester City a récemment été reconnu coupable d’avoir enfreint le règlement de la ligue.

Premier LeagueA. Herrera
Geronimo Rulli Gianluigi Donnarumma Manchester City

Donnarumma rétrogradé ? Maresca tranche sur la hiérarchie des gardiens de Manchester City après les exploits de Rulli

Enzo Maresca s’est empressé d’écarter l’idée que Gianluigi Donnarumma puisse perdre sa place de gardien titulaire à Manchester City. Malgré le rôle décisif de Geronimo Rulli lors d’une victoire spectaculaire aux tirs au but contre Brighton en Coupe de la Ligue anglaise, l’entraîneur italien assure que la hiérarchie des gardiens reste inchangée.

G. DonnarummaG. Rulli
FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-BRIGHTON

Maresca fait un aveu surprenant sur les penalties de Manchester City après une victoire aux tirs au but en Carabao Cup

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a surpris les supporters en révélant que son équipe n’avait suivi aucun entraînement spécifique aux tirs au but avant sa victoire en Carabao Cup. Malgré ce manque de préparation dans l’exercice des penalties, le tenant du titre est venu à bout de Brighton au terme d’une séance de tirs au but tendue et s’est qualifié pour les quarts de finale.

E. MarescaCarabao Cup
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الترتيب

Premier League crestPremier League

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Manchester City crestManchester City87012091121
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2Arsenal crestArsenal8701135821
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3Brighton crestBrighton85122371616
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4Liverpool crestLiverpool8431118315
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5Chelsea crestChelsea84131715213
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Pronostic Manchester City vs Brighton 28/10/2026 : les Seagulls peuvent-ils surprendre City ?
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