ريال باماكو نظرة عامة

Maresca fait un aveu surprenant sur les penalties de Manchester City après une victoire aux tirs au but en Carabao Cup

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a surpris les supporters en révélant que son équipe n’avait suivi aucun entraînement spécifique aux tirs au but avant sa victoire en Carabao Cup. Malgré ce manque de préparation dans l’exercice des penalties, le tenant du titre est venu à bout de Brighton au terme d’une séance de tirs au but tendue et s’est qualifié pour les quarts de finale.