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كيفية شراء تذاكر كأس العرب FIFA 2025 في قطر: اعرف عن المباريات والأسعار والفرق والمزيد

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التذاكر
كأس العرب
قطر
الجزائر

إليك كيفية الحصول على تذاكر لحضور بطولة كأس العرب في قطر

تنطلق نسخة هذا العام من كأس العرب لكرة القدم، التي تضم المنتخبات الوطنية للرجال التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم (UAFA) مجددًا، في 1 ديسمبر.

قبل أربع سنوات، شهدت البطولة بيع أكثر من 500,000 تذكرة لمباريات كأس العرب الـ32، التي أقيمت على ستة ملاعب في قطر. وكان من أبرز لحظات البطولة، حضور 63,439 مشجعًا في استاد البيت بالخور لمتابعة مباراة قطر ضد الإمارات العربية المتحدة في ربع النهائي، حيث فازت قطر 5-0، رغم خروجها من الدور نصف النهائي لاحقًا.

في ذلك الوقت، كان هذا أكبر حضور جماهيري على الإطلاق لحدث رياضي في قطر. وشهد ملعب الخور بعد أسبوع تتويج الجزائر باللقب بعد فوزها على تونس في الوقت الإضافي، بحضور أكثر من 60 ألف متفرج.

مع اقتراب البطولة الجديدة، يحلم آلاف المشجعين من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه بالتوجه إلى المدن الأربع المضيفة في قطر لمتابعة فرقهم في ديسمبر المقبل. لذلك، من الطبيعي أن تكون التذاكر شحيحة وقيمة مثل الذهب. يقدم لك GOAL كل المعلومات الهامة عن تذاكر كأس العرب FIFA، بما في ذلك أسعارها وطرق شرائها.

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متى تقام بطولة كأس العرب 2025؟

تنطلق كأس العرب 2025 بمباراة تونس ضد سوريا أو جنوب السودان في استاد أحمد بن علي في الريان يوم الاثنين 1 ديسمبر، وتبلغ ذروتها بالمباراة النهائية في استاد لوسيل في لوسيل يوم الخميس 18 ديسمبر.

المرحلةالتواريخالتذاكر
مرحلة المجموعات1-9 ديسمبرالتذاكر
ربع النهائي11-12 ديسمبرالتذاكر
نصف النهائي15 ديسمبرالتذاكر
النهائي18 ديسمبرالتذاكر

كم تبلغ تكلفة تذاكر كأس العرب 2025؟

تختلف أسعار تذاكر كأس العرب FIFA حسب مرحلة المباراة، فئة المقاعد، وموقع الاستاد. وتنقسم التذاكر إلى ثلاث فئات رئيسية:

الفئة 1: 25 - 100 ريال قطري (تشمل المقاعد الأقرب إلى دائرة الوسط، وهي الأغلى عادةً)

الفئة 2: 15 - 80 ريال قطري

الفئة 3: 10 - 40 ريال قطري

يمكن للمشجعين أيضًا شراء باقات "تابع فريقي" (Follow My Team)، التي تتيح حضور جميع مباريات منتخبهم خلال مرحلة المجموعات. وتنقسم هذه الباقات إلى ثلاث فئات سعرية تبدأ من 75 ريال قطري للفئة 3 وصولًا إلى 180 ريال قطري للفئة 1.

على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، يمكن حجز مقاعد لمباريات كأس العرب بأسعار تبدأ من 90 ريال قطري، بينما تبدأ أسعار تذاكر المباراة النهائية من حوالي 250 ريال قطري.

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كيفية شراء تذاكر كأس العرب FIFA 2025

تم طرح تذاكر كأس العرب FIFA للبيع في نهاية سبتمبر، ويمكن شراؤها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا. تتوفر تذاكر للجمهور العام بالإضافة إلى حزم تذاكر "تابع فريقي" (Follow My Team)، التي تسمح للمشجعين بمتابعة مباريات منتخبهم المفضل طوال البطولة. يزداد الطلب على التذاكر بشكل مستمر كلما اقترب موعد انطلاق البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين الحصول على التذاكر من السوق الثانوية. يُعد موقع StubHub أحد المنصات الرائدة للأشخاص الذين يفضلون شراء التذاكر عبر قنوات بديلة، وهو يُعتبر تاجرًا شرعيًا وآمنًا لشراء تذاكر كأس العرب.

أين ستقام كأس العرب FIFA 2025؟

ستستضيف قطر كأس العرب 2025، حيث ستُقام 32 مباراة على ستة ملاعب مختلفة في أربع مدن. وسيحتضن ملعب لوسيل المباراة النهائية.

يمتلك الملعب الاتحاد القطري لكرة القدم، ويُعد أكبر ملعب في قطر والشرق الأوسط من حيث السعة، وثاني أكبر ملعب في آسيا بعد ملعب رونغرادو 1 مايو في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية. تم بناء استاد لوسيل كأحد ثمانية ملاعب لكأس العالم FIFA 2022، واستضاف نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا بحضور 88,966 متفرجًا. يقع الملعب على بعد حوالي 20 كيلومترًا شمال الدوحة في مدينة لوسيل.

القائمة الكاملة لملاعب كأس العرب 2025 وسعاتها:

استاد البيت (الخور): 68,895 متفرج

ملعب لوسيل (لوسيل): 88,966 متفرج

ملعب 974 (الدوحة): 44,089 متفرج

ملعب أحمد بن علي (الريان): 45,032 متفرج

استاد المدينة التعليمية (الريان): 44,667 متفرج

استاد خليفة الدولي (الريان): 45,857 متفرج

ما هي الفرق التي ستشارك في كأس العرب 2025؟

الفرق التسعة المؤكدة التي حجزت مقاعدها في دور المجموعات من كأس العرب FIFA هي:

قطر (المضيف)

الجزائر (حامل اللقب)

مصر

العراق

الأردن

المغرب

المملكة العربية السعودية

تونس

الإمارات العربية المتحدة

أما الفرق السبعة المتبقية فستتحدد من خلال الفائزين في مباريات التصفيات التي ستقام في 25 و26 نوفمبر، وهي:

عمان ضد الصومال

البحرين ضد جيبوتي

سوريا ضد جنوب السودان

فلسطين ضد ليبيا

لبنان ضد السودان

الكويت ضد موريتانيا

اليمن ضد جزر القمر

ما هو جدول مباريات كأس العرب 2025 ونظامها؟

ستتأهل الفرق التي تحتل المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تضم ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي.

المجموعات كالتالي:

المجموعة أ: قطر، تونس، سوريا أو جنوب السودان، فلسطين أو ليبيا

المجموعة ب: المغرب، المملكة العربية السعودية، عمان أو الصومال، اليمن أو جزر القمر

المجموعة ج: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت أو موريتانيا

المجموعة د: الجزائر، العراق، البحرين أو جيبوتي، لبنان أو السودان

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أسئلة الأكثر شيوعًا

تنطلق كأس العرب 2025 بمباراة تونس ضد سوريا أو جنوب السودان في استاد أحمد بن علي بالريان يوم الإثنين 1 ديسمبر، وتختتم البطولة بـ المباراة النهائية في استاد لوسيل بمدينة لوسيل يوم الخميس 18 ديسمبر.

مرحلة المجموعات: 1–9 ديسمبر

ربع النهائي: 11–12 ديسمبر

نصف النهائي: 15 ديسمبر

النهائي: 18 ديسمبر

تم طرح تذاكر كأس العرب FIFA للبيع في نهاية سبتمبر، ويمكن شراؤها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا. تتوفر تذاكر للجمهور العام بالإضافة إلى حزم تذاكر "تابع فريقي" (Follow My Team)، التي تسمح للمشجعين بمتابعة مباريات منتخبهم المفضل طوال البطولة. يزداد الطلب على التذاكر بشكل مستمر كلما اقترب موعد انطلاق البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين الحصول على التذاكر من السوق الثانوية. يُعد موقع StubHub أحد المنصات الرائدة للأشخاص الذين يفضلون شراء التذاكر عبر قنوات بديلة، وهو يُعتبر تاجرًا شرعيًا وآمنًا لشراء تذاكر كأس العرب.

نعم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر كأس العرب FIFA من السوق الثانوية. يُعد كل من Viagogo وTicombo من أبرز المتاجر لأولئك الذين يرغبون في الحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. وكلاهما يُعتبر تاجرًا شرعيًا وآمنًا في سوق إعادة بيع التذاكر، مما يوفر للمشجعين مكانًا موثوقًا لشراء التذاكر.

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