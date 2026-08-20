تبدأ أسعار تذاكر MLS 2026 من 15 دولارًا على StubHub، مع تغطية جميع أندية الدوري الثلاثين، بينما يستمر الموسم المنتظم حتى يوم الحسم في 7 نوفمبر، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية اعتبارًا من 18 نوفمبر. واستؤنف الموسم في منتصف يوليو بعد توقف نادر في منتصف الموسم بسبب كأس العالم FIFA، التي أُقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ومعها دخلت المرحلة الحاسمة من الموسم بالفعل.

يدخل إنتر ميامي النصف الثاني من المشوار بصفته حامل اللقب، مع بقاء ليونيل ميسي عامل الجذب الأكبر في الدوري، فيما يواصل أتلانتا يونايتد استقطاب أكبر الحشود الجماهيرية في MLS. ويقدم GOAL أحدث المعلومات عن المباريات والأسعار وأماكن شراء تذاكر MLS 2026 الآن.

متى يُقام MLS 2026؟

المرحلة التواريخ الموسم المنتظم 21 فبراير - 7 نوفمبر 2026 فترة التوقف لكأس العالم 25 مايو - 16 يوليو 2026 الأدوار الإقصائية 18 نوفمبر - 18 ديسمبر 2026 الفرق 30 (15 في القسم الشرقي، و15 في القسم الغربي) النظام 34 مباراة لكل فريق في الموسم المنتظم، والأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة المكان الولايات المتحدة وكندا

مباريات MLS هذا الأسبوع:

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً شارلوت إف سي ضد دي.سي. يونايتد Bank of America Stadium (شارلوت) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً إنتر ميامي CF ضد تورونتو إف سي Miami Freedom Park (فورت لودرديل) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً LAFC ضد بورتلاند تيمبرز BMO Stadium (لوس أنجلوس) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً أورلاندو سيتي SC ضد ريال سولت ليك Inter&Co Stadium (أورلاندو) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً نيويورك ريد بولز ضد شيكاغو فاير FC Red Bull Arena (هاريسون) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 7:30 مساءً CF مونتريال ضد LA جالاكسي Stade Saputo (مونتريال) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 8:30 مساءً أوستن إف سي ضد فيلادلفيا يونيون Q2 Stadium (أوستن) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 8:30 مساءً ناشفيل SC ضد كولومبوس كرو GEODIS Park (ناشفيل) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 8:30 مساءً سانت لويس CITY SC ضد هيوستن دينامو Energizer Park (سانت لويس) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 9:30 مساءً فانكوفر وايتكابس FC ضد إف سي دالاس BC Place (فانكوفر) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 10:30 مساءً سان دييغو FC ضد كولورادو رابيدز Snapdragon Stadium (سان دييغو) التذاكر السبت، 22 أغسطس، 10:30 مساءً سان خوسيه إيرثكويكس ضد مينيسوتا يونايتد FC PayPal Park (سان خوسيه) التذاكر الأحد، 23 أغسطس، 4:30 مساءً نيو إنجلاند ريفولوشن ضد نيويورك سيتي FC Gillette Stadium (فوكسبورو) التذاكر الأحد، 23 أغسطس، 7 مساءً أتلانتا يونايتد FC ضد سبورتينغ كانساس سيتي Mercedes-Benz Stadium (أتلانتا) التذاكر

مواعيد انطلاق المباريات منشورة كما هي، وقد تتغير مع اقتراب موعد المباراة، لذا تأكد من الوقت الدقيق على تذكرتك. ويتوفر جدول الموسم الكامل حتى يوم الحسم عبر الرابط أعلاه.

أين تشتري تذاكر MLS 2026؟

يوفر StubHub جميع أندية MLS الثلاثين في مكان واحد، لذلك لا حاجة إلى تفقد 30 موقعًا مختلفًا للأندية.

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صفِّ النتائج حسب الفريق أو المنافس أو النطاق السعري أو فئة المقاعد من دون مغادرة الصفحة. مباريات سريعة النفاد. المباريات الكبرى، خصوصًا أي مباراة يكون إنتر ميامي طرفًا فيها، تنفد تذاكرها بسرعة أكبر، لذا اشترِ مبكرًا.

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تتيح بعض الأندية لحاملي التذاكر الموسمية دخولًا مبكرًا إلى مباريات الأرض قبل فتح البيع العام. ويعد StubHub أسرع طريق بعد انتهاء تلك الفترة، أو للحصول على مقاعد صعبة المنال في منطقة جماهير الفريق الضيف. الضيافة. تتوفر باقات مميزة، تشمل خيارات بجوار أرضية الملعب والأجنحة الخاصة، للمواجهات الكبرى.

كم تبلغ أسعار تذاكر MLS 2026؟

نوع التذكرة السعر أرخص تذكرة متاحة ابتداءً من 15 دولارًا ( متوسط الدوري، في الموسم المنتظم 25 إلى 50 دولارًا المباريات الكبرى أو مباريات الخصومة أعلى من المتوسط، ويختلف حسب المواجهة الأدوار الإقصائية الأعلى سعرًا خلال الموسم

ما الذي يحرك السعر:

موقع المقعد. المقاعد الملاصقة للملعب وأقسام كبار الشخصيات تكون أعلى بكثير من مقاعد المدرجات العلوية.

المقاعد الملاصقة للملعب وأقسام كبار الشخصيات تكون أعلى بكثير من مقاعد المدرجات العلوية. المنافس والحالة الفنية. مباريات إنتر ميامي على أرضه، والمبنية حول ميسي، تكون باستمرار من بين الأغلى والأسرع نفادًا.

مباريات إنتر ميامي على أرضه، والمبنية حول ميسي، تكون باستمرار من بين الأغلى والأسرع نفادًا. حجم الملعب. الملاعب الأكبر مثل Mercedes-Benz Stadium في أتلانتا توفر نطاقًا أوسع من الأسعار مقارنة بالملاعب الأصغر المخصصة لكرة القدم.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن MLS 2026

إنتر ميامي هو حامل لقب كأس MLS، بعدما تغلب على فانكوفر 3-1 في ديسمبر ليفوز بأول ألقابه في الدوري. وفاز ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي بعدما سجل 29 هدفًا، كما نال جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية تواليًا، ليصبح أول لاعب في تاريخ MLS يفوز بالجائزة في عامين متتاليين. وخسر ميامي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس خلال الفترة بين الموسمين، لكنه أضاف حارس العام 2025 داين سانت كلير والمهاجم المكسيكي جيرمان بيرترامي.

استقطب أتلانتا يونايتد أكبر الحشود الجماهيرية في MLS مرة أخرى الموسم الماضي، بمتوسط تجاوز 43,000 مشجع في Mercedes-Benz Stadium، بما في ذلك 65,520 في مباراة واحدة ضمن الجولة الأولى أمام CF مونتريال، التي لا تزال واحدة من أعلى معدلات الحضور لمباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

أوقف MLS موسمه المنتظم لمدة سبعة أسابيع، من 25 مايو إلى 16 يوليو، بينما أُقيمت كأس العالم FIFA في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن تستأنف المنافسات في منتصف يوليو. ويمتد الموسم المنتظم الآن حتى يوم الحسم في 7 نوفمبر، على أن تبدأ الأدوار الإقصائية من 18 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الملاعب

يلعب إنتر ميامي الآن في Miami Freedom Park، وهو ملعبه الجديد المخصص لكرة القدم بسعة 25,000 متفرج في فورت لودرديل، والذي افتُتح في أبريل 2026 وحل بدلًا من ملعبه السابق Chase Stadium.

تختلف ملاعب MLS بشكل كبير من حيث السعة، من ملاعب مخصصة لكرة القدم تستوعب نحو 18,000 إلى 25,000 متفرج، مثل Q2 Stadium في أوستن وGEODIS Park في ناشفيل، وصولًا إلى ملاعب بحجم ملاعب NFL للمباريات الأكثر جذبًا في الدوري، ومنها Mercedes-Benz Stadium في أتلانتا. واحرص دائمًا على التحقق من الملعب المحدد وخريطة المقاعد والسعة على إعلانك في StubHub قبل الشراء، لأن حجم الملاعب وتصميمها يختلفان بدرجة كبيرة من سوق إلى آخر.