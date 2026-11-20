تُشكّل نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس ذروة موسم التنس الاحترافي للرجال، بمنافسات حافلة بالإثارة يتواجه فيها أفضل ثمانية لاعبين في الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي على الألقاب المنشودة لنهاية العام. إنها بطولة لا تُفوّت، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

تستضيف مدينة تورينو الإيطالية البطولة منذ عام 2021، وتحديدًا في صالة إينالبي أرينا الرائعة، المعروفة سابقًا باسم بالا أوليمبيكو، التي توفر مسرحًا مميزًا لنجوم التنس. وتعود البطولة إليها مجددًا في نوفمبر، من 15 إلى 22 منه.

شهدت نسخة 2025 حفاظ يانيك سينر، ابن المدينة، على لقبه، ليضيف فصلًا مثيرًا آخر إلى تاريخ البطولة الحافل. ورغم غياب النجم الإيطالي عن نسخة هذا العام للأسف بسبب الإصابة، لا تزال كوكبة من النجوم، تضم كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف وبن شيلتون، تستعد لتقديم عرض ممتع للجماهير المتحمسة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 من الأحد 15 نوفمبر إلى الأحد 22 نوفمبر في تورينو بإيطاليا. وتشمل البطولة 15 جلسة مختلفة، بمباريات نهارية ومسائية، وتُختتم بالمباراة النهائية المرتقبة يوم الأحد الثاني.

التاريخ المرحلة (بتوقيت وسط أوروبا) التذاكر الجمعة 20 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر السبت 21 نوفمبر نصف النهائي: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر نصف النهائي: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الأحد 22 نوفمبر المباريات النهائية: جلسة واحدة (3 مساءً) التذاكر

كيفية شراء تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026

طُرحت التذاكر الرسمية للجلسات الفردية ولعدة أيام من نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 للبيع للجمهور في نوفمبر الماضي (2025). وقبل ذلك بأسبوع، أُتيحت لأعضاء الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل (FITP) فرصة الشراء المبكر ضمن مرحلة خاصة.

تشمل قنوات البيع الرسمية المعتمدة موقع تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس، ومنصة ATP Tour Experiences للباحثين عن الباقات المميزة.

ويمكن للراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.

نقل التذاكر مضمون: كل عملية شراء عبر ستب هب مشمولة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد الحدث.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لنهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب الجلسة، سواء كانت من مباريات دور المجموعات المبكرة أو نصف النهائي أو النهائي، وكذلك بحسب فئة المقاعد. وإذا كنت تبحث عن الخيارات الأقل تكلفة، فعادةً ما تكون جلسات دور المجموعات المبكرة، ولا سيما خلال أيام الأسبوع، هي الأرخص.

تُباع التذاكر لجلسات نهارية أو مسائية منفردة، أو في صورة تصاريح مجمعة لعدة أيام.

• جلسات دور المجموعات: تبدأ الأسعار من نحو 82 يورو للمباريات النهارية.

• نصف النهائي (السبت 21 نوفمبر): تتراوح أسعار التذاكر من 254 أو 305 يورو إلى أكثر من 1100 يورو، بحسب الجلسة ومدى قرب المقاعد من الملعب.

• النهائيات (الأحد 22 نوفمبر): تبدأ تذاكر الدخول العامة من 749 يورو، فيما تصل أسعار المقاعد المميزة بجانب الملعب إلى 2172 يورو.

• خيارات بديلة: إذا نفدت تذاكر الصالة للأدوار النهائية، يمكنك شراء تذاكر جلسات التدريب، التي تبدأ أسعارها من 15 إلى 45 يورو، أو تذاكر دخول قرية المشجعين، التي تتراوح أسعارها بين 15 و30 يورو، لتعيش أجواء البطولة عن قرب.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

أين تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 مجددًا في صالة إينالبي أرينا، المعروفة سابقًا باسم بالا أوليمبيكو، بمدينة تورينو الإيطالية.

وتوفر تورينو، المدينة المعروفة بتاريخها العريق وعمارتها الأنيقة ومأكولاتها الشهية، خلفية رائعة لهذه البطولة العالمية في التنس.

تُعد إينالبي أرينا أكبر صالة رياضية مغلقة في إيطاليا، وتوفر للجماهير تجربة بأحدث التجهيزات. وتستضيف المدينة البطولة منذ عام 2021، وستواصل استضافتها حتى عام 2027.

من هم أحدث أبطال نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس؟