تمثل نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس ذروة موسم تنس المحترفين للرجال، حيث يتنافس أفضل ثمانية لاعبين في الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي على ألقاب نهاية العام المرموقة. إنها بطولة لا تُفوّت، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

تُقام البطولة منذ عام 2021 في مدينة تورينو الإيطالية، وتحديدًا في صالة إينالبي أرينا الرائعة (بالا أوليمبيكو سابقًا)، التي توفر مسرحًا مميزًا لنجوم التنس. وتعود إليها مجددًا في نوفمبر المقبل (من 15 إلى 22).

شهدت نسخة 2025 دفاع النجم المحلي يانيك سينر عن لقبه، مضيفًا فصلًا مثيرًا آخر إلى تاريخ البطولة الحافل. ورغم غياب النجم الإيطالي للأسف عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة، فإن قائمة بارزة تضم كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف وبن شيلتون لا تزال تستعد لتقديم عرض ممتع للجماهير المتحمسة.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقعد في نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

متى تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 من الأحد 15 نوفمبر إلى الأحد 22 نوفمبر في تورينو بإيطاليا. وتتضمن البطولة 15 جلسة مختلفة، تشمل مباريات نهارية ومسائية، وتُختتم بالنهائي المرتقب يوم الأحد الثاني.

التاريخ المرحلة (التوقيت بتوقيت وسط أوروبا) التذاكر الأربعاء 18 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الخميس 19 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الجمعة 20 نوفمبر دور المجموعات: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر دور المجموعات: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر السبت 21 نوفمبر نصف النهائي: الجلسة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر نصف النهائي: الجلسة المسائية (6 مساءً) التذاكر الأحد 22 نوفمبر المباريات النهائية: جلسة واحدة (3 عصرًا) التذاكر

كيفية شراء تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026

طُرحت التذاكر الرسمية الفردية وتذاكر الأيام المتعددة لنهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 للبيع للجمهور في نوفمبر الماضي (2025). وقبل ذلك، أُتيحت لأعضاء الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل (FITP) فرصة شراء مبكر بدأت قبلها بأسبوع.

القناتان الرسميتان المعتمدتان هما موقع تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس وموقع ATP Tour Experiences لمن يبحثون عن الباقات المميزة.

ويمكن للراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات البيع الثانوية، مثل StubHub.

نقل التذاكر مضمون، إذ تحظى كل عملية شراء عبر StubHub بدعم برنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للحدث.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تتفاوت أسعار التذاكر الرسمية لنهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 تفاوتًا كبيرًا بحسب الجلسة، سواء كانت من المباريات الأولى لدور المجموعات أو نصف النهائي أو النهائي، وبحسب فئة المقاعد. وإذا كنت تبحث عن الخيارات الأقل تكلفة، فعادةً ما تكون جلسات دور المجموعات الأولى، ولا سيما خلال أيام الأسبوع، هي الأرخص.

تُباع التذاكر لكل جلسة نهارية أو مسائية على حدة، أو في صورة بطاقات تشمل عدة أيام.

• جلسات دور المجموعات: تبدأ الأسعار من نحو 82 يورو للمباريات النهارية.

• نصف النهائي (السبت 21 نوفمبر): تتراوح أسعار التذاكر من 254 أو 305 يورو إلى أكثر من 1100 يورو، بحسب الجلسة ومدى قرب المقعد من الملعب.

• النهائيات (الأحد 22 نوفمبر): تبدأ أسعار الدخول العام من 749 يورو، وترتفع أسعار المقاعد المميزة على مستوى أرضية الملعب إلى 2172 يورو.

• خيارات بديلة: إذا نفدت تذاكر الصالة للأدوار النهائية، يمكنك شراء تذاكر جلسات التدريب، التي تبدأ أسعارها من 15 إلى 45 يورو، أو تذاكر دخول قرية المشجعين، التي تتراوح أسعارها بين 15 و30 يورو، لمعايشة أجواء البطولة عن قرب.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على مزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

أين تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 مجددًا في صالة إينالبي أرينا (بالا أوليمبيكو سابقًا) بمدينة تورينو الإيطالية.

وتوفر تورينو، المعروفة بتاريخها الغني وعمارتها الأنيقة ومأكولاتها الشهية، وجهة رائعة لهذه البطولة العالمية في التنس.

إينالبي أرينا هي أكبر صالة رياضية مغلقة في إيطاليا، وتوفر تجربة حديثة للجماهير. وتستضيف المدينة البطولة منذ عام 2021، وستواصل استضافتها حتى عام 2027.

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