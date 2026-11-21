تمثل نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس ذروة موسم تنس الرجال للمحترفين، إذ يتنافس أفضل ثمانية لاعبين في الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي على لقبي نهاية العام في مواجهات حافلة بالإثارة. إنه حدث لا يفوّت، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

تستضيف مدينة تورينو الإيطالية البطولة منذ عام 2021، وتحديدًا في صالة إينالبي أرينا الرائعة، المعروفة سابقًا باسم بالا أوليمبيكو، التي توفر مسرحًا مميزًا لنجوم التنس. وتعود البطولة إليها مجددًا في نوفمبر المقبل، من 15 إلى 22 منه.

شهدت نسخة 2025 احتفاظ النجم المحلي يانيك سينر بلقبه، ليضيف فصلًا مثيرًا إلى تاريخ البطولة الحافل. ورغم غياب النجم الإيطالي عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة، لا تزال كوكبة من اللاعبين، تضم كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف وبن شيلتون، تستعد لتقديم عرض ممتع للجماهير المتحمسة.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 من الأحد 15 نوفمبر إلى الأحد 22 نوفمبر في تورينو بإيطاليا. وتتضمن البطولة 15 فترة لعب مختلفة، تشمل مباريات نهارية ومسائية، وتُختتم بالمباراة النهائية المرتقبة يوم الأحد الثاني.

التاريخ المرحلة (بتوقيت وسط أوروبا) التذاكر السبت 21 نوفمبر نصف النهائي: الفترة المسائية (18:00) التذاكر الأحد 22 نوفمبر المباريات النهائية: فترة واحدة (15:00) التذاكر

كيفية شراء تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026

طُرحت التذاكر الرسمية للفترات الفردية وباقات الأيام المتعددة لنهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 للبيع للجمهور في نوفمبر الماضي (2025). وقبل ذلك، أُتيحت لأعضاء الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل (FITP) فرصة الشراء المسبق ضمن مرحلة خاصة بدأت قبل أسبوع.

قناتا البيع الرسميتان المعتمدتان هما موقع تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس وATP Tour Experiences لمن يبحثون عن الباقات المميزة.

ويمكن للراغبين في حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات البيع الثانوية، مثل StubHub.

نقل التذاكر مضمون، إذ يشمل كل شراء عبر StubHub برنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد الحدث.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لنهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب فترة اللعب، سواء كانت من مباريات الأدوار الأولى بنظام المجموعات أو من نصف النهائي أو النهائي، وكذلك بحسب فئة المقاعد. وإذا كنت تبحث عن الخيارات الأقل تكلفة، فعادةً ما تكون فترات الأدوار الأولى بنظام المجموعات، ولا سيما في أيام الأسبوع، الأرخص.

تُباع التذاكر لكل فترة نهارية أو مسائية على حدة، أو ضمن باقات مشتركة لعدة أيام.

• فترات دور المجموعات: تبدأ الأسعار من نحو 82 يورو للمباريات النهارية.

• نصف النهائي (السبت 21 نوفمبر): تتراوح أسعار التذاكر من 254 أو 305 يوروهات إلى أكثر من 1100 يورو، بحسب فترة اللعب ومدى قرب المقاعد من الملعب.

• النهائيات (الأحد 22 نوفمبر): تبدأ أسعار الدخول العام من 749 يورو، وترتفع إلى 2172 يورو للمقاعد المميزة على مستوى أرضية الملعب.

• خيارات بديلة: إذا نفدت تذاكر الصالة للأدوار النهائية، يمكنك شراء تذاكر جلسات التدريب، التي تبدأ أسعارها من 15 إلى 45 يورو، أو تذاكر دخول قرية المشجعين، بسعر يتراوح بين 15 و30 يورو، لتعيش أجواء البطولة عن قرب.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للاطلاع على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

أين تقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 مجددًا في صالة إينالبي أرينا، المعروفة سابقًا باسم بالا أوليمبيكو، بمدينة تورينو الإيطالية.

وتوفر تورينو، المدينة المعروفة بتاريخها الغني وعمارتها الأنيقة ومأكولاتها الشهية، موقعًا رائعًا لهذه البطولة العالمية في التنس.

تُعد إينالبي أرينا أكبر صالة رياضية مغلقة في إيطاليا، وتوفر للجماهير تجربة بمرافق حديثة. وتستضيف المدينة البطولة منذ عام 2021، وستواصل استضافتها حتى عام 2027.

من هم أحدث أبطال نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس؟