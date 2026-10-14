كيفية شراء تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026: جدول المباريات في تورينو وأسعار التذاكر ومعلومات عن مكان إقامة البطولة والمزيد

تشكل نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس ذروة موسم تنس الرجال للمحترفين، بمواجهة حافلة بالإثارة يتنافس فيها أفضل ثمانية لاعبين في الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي على ألقاب نهاية العام. إنها بطولة لا تُفوّت، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

منذ عام 2021، تُقام البطولة في مدينة تورينو الإيطالية، وتحديدًا في صالة إينالبي أرينا الرائعة، المعروفة سابقًا باسم بالا أوليمبيكو، التي توفر مسرحًا مميزًا لنجوم التنس. وتعود البطولة إلى الصالة مجددًا في نوفمبر المقبل، من 15 إلى 22 منه.

شهدت نسخة 2025 دفاع النجم المحلي يانيك سينر عن لقبه، مضيفًا فصلًا مثيرًا آخر إلى تاريخ البطولة الحافل. ورغم غياب النجم الإيطالي عن نسخة هذا العام بسبب الإصابة، لا تزال قائمة مميزة تضم كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف تستعد لتقديم عرض ممتع أمام الجماهير المتحمسة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 في تورينو بإيطاليا، من الأحد 15 نوفمبر إلى الأحد 22 نوفمبر. وتشمل البطولة 15 فترة مختلفة للمباريات، نهارية ومسائية، وتُختتم بالمباراة النهائية المرتقبة يوم الأحد الثاني.

التاريخ المرحلة (التوقيت بتوقيت وسط أوروبا) التذاكر الأحد 15 نوفمبر دور المجموعات: الفترة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر

دور المجموعات: الفترة المسائية (6 مساءً) التذاكر الإثنين 16 نوفمبر دور المجموعات: الفترة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر

دور المجموعات: الفترة المسائية (6 مساءً) التذاكر الثلاثاء 17 نوفمبر دور المجموعات: الفترة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر

دور المجموعات: الفترة المسائية (6 مساءً) التذاكر الأربعاء 18 نوفمبر دور المجموعات: الفترة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر

دور المجموعات: الفترة المسائية (6 مساءً) التذاكر الخميس 19 نوفمبر دور المجموعات: الفترة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر

دور المجموعات: الفترة المسائية (6 مساءً) التذاكر الجمعة 20 نوفمبر دور المجموعات: الفترة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر

دور المجموعات: الفترة المسائية (6 مساءً) التذاكر السبت 21 نوفمبر نصف النهائي: الفترة النهارية (11:30 صباحًا) التذاكر

نصف النهائي: الفترة المسائية (6 مساءً) التذاكر الأحد 22 نوفمبر نهائيات البطولة: فترة واحدة (3 مساءً) التذاكر

كيفية شراء تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026

طُرحت التذاكر الرسمية الفردية والتذاكر التي تغطي عدة أيام لنهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 للبيع للجمهور في نوفمبر الماضي (2025). وقبل ذلك، أُتيحت لأعضاء الاتحاد الإيطالي للتنس والبادل (FITP) فرصة الشراء المسبق ضمن مرحلة خاصة بدأت قبلها بأسبوع.

القنوات الرسمية المعتمدة هي موقع تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس وخدمة ATP Tour Experiences لمن يبحثون عن الباقات المميزة.

ويمكن للراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

تذاكر مضمونة التسليم، إذ تغطي كل عملية شراء عبر ستاب هاب خدمة «FanProtect» التابعة للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد الحدث.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لنهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 اختلافًا كبيرًا بحسب فترة المباريات، سواء كانت من مواجهات دور المجموعات المبكرة أو نصف النهائي أو النهائي، وبحسب فئة المقاعد. وإذا كنت تبحث عن الخيارات الأقل تكلفة، فعادةً ما تكون فترات دور المجموعات المبكرة، ولا سيما في أيام الأسبوع، الأرخص.

تُباع التذاكر لكل فترة نهارية أو مسائية على حدة، أو في صورة باقات تشمل عدة أيام.

• فترات دور المجموعات: تبدأ الأسعار من نحو 82 يورو للمباريات النهارية.

• نصف النهائي (السبت 21 نوفمبر): تتراوح أسعار التذاكر من 254 / 305 يورو إلى أكثر من 1,100 يورو، بحسب فترة المباريات ومدى قرب المقاعد من الملعب.

• النهائيات (الأحد 22 نوفمبر): يبدأ سعر تذاكر الدخول العام من 749 يورو، وتصل أسعار المقاعد المميزة بجوار الملعب إلى 2,172 يورو.

• خيارات بديلة: إذا نفدت تذاكر الصالة للأدوار النهائية، يمكنك شراء تذاكر فترات التدريب، التي تبدأ أسعارها من 15 إلى 45 يورو، أو تذاكر دخول قرية المشجعين، التي تتراوح أسعارها بين 15 و30 يورو، لتعيش أجواء البطولة عن قرب.

تابع الموقع الرسمي للبطولة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

أين تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026؟

تُقام نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس 2026 مجددًا في صالة إينالبي أرينا، المعروفة سابقًا باسم بالا أوليمبيكو، بمدينة تورينو الإيطالية.

وتوفر تورينو، المدينة المعروفة بتاريخها العريق وعمارتها الأنيقة ومأكولاتها الشهية، أجواء رائعة لهذه البطولة العالمية في التنس.

إينالبي أرينا هي أكبر صالة رياضية مغلقة في إيطاليا، وتوفر للجماهير تجربة مزودة بأحدث التجهيزات. وتستضيف المدينة البطولة منذ عام 2021، وستواصل استضافتها حتى عام 2027.

من هم أحدث المتوجين بألقاب نهائيات نيتو لرابطة محترفي التنس؟

العام بطل الفردي بطلا الزوجي 2025 يانيك سينر هاري هيليوفارا & هنري باتن 2024 يانيك سينر كيفن كراويتز & تيم بوتز 2023 نوفاك ديوكوفيتش راجيف رام & جو سالزبوري 2022 نوفاك ديوكوفيتش راجيف رام & جو سالزبوري 2021 ألكسندر زفيريف بيير هوج هيربير & نيكولا ماهو 2020 دانييل ميدفيديف ويسلي كولهوف & نيكولا ميكتيتش 2019 ستيفانوس تسيتسيباس بيير هوج هيربير & نيكولا ماهو 2018 ألكسندر زفيريف جاك سوك & مايك برايان 2017 جريجور ديميتروف هنري كونتينن & جون بيرز 2016 آندي موراي هنري كونتينن & جون بيرز







