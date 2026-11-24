وصلت بطولة الأندية الأبرز في أمريكا الجنوبية إلى ذروتها. تجمع المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس 2026، في النسخة الـ67 من البطولة، بين بالميراس البرازيلي وإستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني في مواجهة واحدة على ملعب سنتيناريو الشهير في مونتيفيديو بأوروجواي.

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موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس 2026 وتفاصيل المباراة

بعد انتهاء نصف النهائي، لم تتبقَّ سوى مباراة واحدة في جدول كوبا ليبرتادوريس 2026:

المباراة التاريخ والوقت (بتوقيت الخليج) التوقيت المحلي (مونتيفيديو) الملعب الحكم التذاكر بالميراس ضد إستوديانتيس دي لا بلاتا الأحد 29 نوفمبر، 12:00 صباحاً السبت 28 نوفمبر، 5:00 مساءً ملعب سنتيناريو، مونتيفيديو خيسوس فالينزويلا (فنزويلا) التذاكر

كيف وصل الفريقان إلى مونتيفيديو؟ نتائج نصف النهائي

حجز الفريقان مقعديهما في النهائي بأوروجواي بعد اجتياز ركلات ترجيح مثيرة في أكتوبر:

بالميراس تأهل على حساب فلومينينسي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين (فاز بالميراس 2-1 في الذهاب على ملعب ماراكانا يوم 14 أكتوبر، قبل فوز فلومينينسي 1-0 في ساو باولو يوم 21 أكتوبر).

تأهل على حساب بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين (فاز بالميراس 2-1 في الذهاب على ملعب ماراكانا يوم 14 أكتوبر، قبل فوز فلومينينسي 1-0 في ساو باولو يوم 21 أكتوبر). إستوديانتيس دي لا بلاتا أقصى حامل اللقب فلامنجو بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، عقب تعادلين متتاليين بنتيجة 0-0 في لا بلاتا وريو دي جانيرو.

كيفية شراء تذاكر نهائي كوبا ليبرتادوريس 2026

نظّم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الطرح الأولي لتذاكر نهائي 2026 على مرحلتين: بدأت الأولى في 29 أكتوبر، وشملت باقات الضيافة والمدرجات المخصصة لمشجعي الناديين، ثم بدأ البيع للجمهور العام في 2 نوفمبر.

ونظراً إلى نفاد الحصص الأولية المخصصة للمدرجات المحايدة ومدرجات الناديين سريعاً بعد تأكيد طرفي النهائي، أصبحت منصات إعادة بيع التذاكر الموثوقة الآن الخيار الأكثر موثوقية للمسافرين من الخارج والمشجعين المحايدين والراغبين في الشراء في اللحظات الأخيرة:

تذاكر موثقة في اللحظات الأخيرة: اطّلع على المقاعد المتاحة في المدرجين الغربي والشرقي ومدرجات المشجعين دون الحاجة إلى عضوية في أي من الناديين.

اطّلع على المقاعد المتاحة في المدرجين الغربي والشرقي ومدرجات المشجعين دون الحاجة إلى عضوية في أي من الناديين. حماية المشتري: تضمن منصات إعادة البيع الموثوقة لكل طلب دخولاً صالحاً أو استرداد المبلغ المدفوع.

تضمن منصات إعادة البيع الموثوقة لكل طلب دخولاً صالحاً أو استرداد المبلغ المدفوع. التسليم عبر الهاتف: تُنقل التذاكر الرقمية مباشرة إلى هاتفك قبل يوم المباراة في مونتيفيديو.

كم تبلغ أسعار تذاكر نهائي كوبا ليبرتادوريس 2026؟

أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الأسعار الرسمية الأصلية لتذاكر نهائي 2026 ضمن أربع فئات، وتتراوح بين 95 و450 دولاراً:

فئة التذكرة قسم الملعب السعر الرسمي الأصلي الفئة الأولى المدرج الغربي (المنطقة الوسطى / المميزة) 340 دولاراً الفئة الثانية المدرج الشرقي (المحايد / العام) 250 دولاراً الفئة الثالثة المدرجات المخصصة للمشجعين (مدرجا بالميراس وإستوديانتيس) 95 دولاراً الضيافة صالة كبار الشخصيات والباقات المميزة 450 دولاراً

كل ما تحتاج إلى معرفته

تكرار نهائي 1968: التقى بالميراس وإستوديانتيس سابقاً في نهائي كوبا ليبرتادوريس 1968، الذي حُسم أيضاً على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، حيث فاز إستوديانتيس 2-0 في المباراة الفاصلة ليحرز لقبه القاري الأول.

التقى بالميراس وإستوديانتيس سابقاً في نهائي كوبا ليبرتادوريس 1968، الذي حُسم أيضاً على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، حيث فاز إستوديانتيس 2-0 في المباراة الفاصلة ليحرز لقبه القاري الأول. سلسلة انتصارات البرازيل وتاريخ الأرجنتين: فازت الأندية البرازيلية بالنسخ السبع الأخيرة من كوبا ليبرتادوريس. ويخوض بالميراس النهائي الثامن في تاريخه، بعدما تُوّج باللقب في 1999 و2020 و2021، وكان آخرها على ملعب سنتيناريو أيضاً. أما إستوديانتيس ، الفائز باللقب أربع مرات (1968 و1969 و1970 و2009)، فيسعى إلى لقبه الأول منذ 17 عاماً.

فازت الأندية البرازيلية بالنسخ السبع الأخيرة من كوبا ليبرتادوريس. ويخوض النهائي الثامن في تاريخه، بعدما تُوّج باللقب في 1999 و2020 و2021، وكان آخرها على ملعب سنتيناريو أيضاً. أما ، الفائز باللقب أربع مرات (1968 و1969 و1970 و2009)، فيسعى إلى لقبه الأول منذ 17 عاماً. ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو: استضاف الملعب التاريخي أول مباراة على الإطلاق في كوبا ليبرتادوريس عام 1960، ويستضيف ثاني نهائي من مباراة واحدة بعد نسخة 2021. احرص على الوصول مبكراً يوم المباراة لاجتياز نقاط التفتيش الأمنية لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وتحقق من البوابة المحددة على تذكرتك، إذ تختلف مداخل المشجعين المحايدين عن مداخل مشجعي الناديين.

شرح نظام كوبا ليبرتادوريس 2026

امتدت كوبا ليبرتادوريس 2026 على مدار العام، وشملت ثماني مراحل: