دخلت بطولة الأندية الأهم في كرة القدم بأمريكا الجنوبية مراحلها الحاسمة. وتُقام كوبا ليبرتادوريس 2026، النسخة الـ67 من أبرز بطولات كونميبول، في الدور نصف النهائي خلال أكتوبر، تمهيدًا لنهائي من مباراة واحدة يوم 28 نوفمبر على ملعب سينتيناريو الشهير في مونتيفيديو بأوروجواي.

سواء كنت تسعى لحجز مقاعد لمباراتي إياب نصف النهائي الحاسمتين، أو تخطط للسفر إلى مونتيفيديو لحضور النهائي، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن المباريات المقبلة، وتوافر التذاكر، والأسعار المتوقعة، ونظام البطولة.

مباريات كوبا ليبرتادوريس 2026 المقبلة وتذاكرها

جدول مباراتي نصف النهائي والنهائي

بعد انتهاء دور الـ16 وربع النهائي، لا تزال أربعة من أبرز أندية القارة تتنافس على اللقب:

فلومينينسي ضد بالميراس

الذهاب: 14 أكتوبر 2026، ملعب ماراكانا، ريو دي جانيرو

الإياب: 21 أكتوبر 2026، نوبانك باركي، ساو باولو

إستوديانتيس دي لا بلاتا ضد فلامنجو

الذهاب: 15 أكتوبر 2026، ملعب خورخي لويس هيرشي، لا بلاتا

الإياب: 22 أكتوبر 2026، ملعب ماراكانا، ريو دي جانيرو

نهائي كوبا ليبرتادوريس

التاريخ: 28 نوفمبر 2026

الملعب: سينتيناريو، مونتيفيديو، أوروجواي

كيفية شراء تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026

تتولى الأندية المضيفة إدارة البيع الرسمي لتذاكر مواجهات الأدوار الإقصائية التي تُقام بنظام الذهاب والإياب، عبر شركائها الرسميين لبيع التذاكر، مع منح أعضاء الأندية أولوية الشراء.

أما نهائي مونتيفيديو، الذي يُقام من مباراة واحدة، فيطرح كونميبول تذاكره للجمهور العام في المدرجات المحايدة والمدرجات المخصصة لطرفي النهائي.

وبالنسبة إلى المسافرين من الخارج، ومشجعي الفرق الزائرة، ومن يبحثون عن مقاعد مميزة دون انتظار فترات البيع المحدودة للأندية، توفر منصات إعادة بيع التذاكر الخيار الأكثر مرونة.

وتعرض منصات إعادة البيع الموثوقة تذاكر موثّقة لجميع مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية ونهائي 28 نوفمبر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026؟

لم تُؤكَّد بعد الأسعار الرسمية لنهائي 2026. وعادةً ما يعلن كونميبول فئات تذاكر النهائي بعد اعتماد مناطق المراسم في الملعب وحصص طرفي النهائي، وغالبًا بعد أسابيع قليلة من مباراتي نصف النهائي. وللاسترشاد، جاءت فئات التذاكر في نهائيات كوبا ليبرتادوريس الأخيرة على النحو التالي:

الفئة الأولى: نحو 320 دولارًا

الفئة الثانية: نحو 200 دولار

الفئة الثالثة: نحو 95 دولارًا

ويتولى كل نادٍ يبلغ النهائي أيضًا إدارة حصته وأسعار التذاكر في المدرجات المخصصة لمشجعيه، لذا قد تختلف الأسعار بحسب الفريقين اللذين يصلان إلى مونتيفيديو. ويحدد النادي المضيف عمومًا أسعار تذاكر مباريات ربع النهائي ونصف النهائي، وتختلف بحسب المنافس والملعب. وتتراوح عادةً بين تذاكر الدخول العام منخفضة التكلفة والمقاعد المميزة التي تُباع في سوق إعادة البيع بأسعار أعلى بكثير من قيمتها الأصلية.

شرح نظام كوبا ليبرتادوريس 2026

تُقام كوبا ليبرتادوريس على ثماني مراحل تمتد على مدار السنة الكروية بأكملها تقريبًا:

المرحلة التأهيلية الأولى والثانية والثالثة (فبراير إلى مارس): تنافست الأندية الأقل تصنيفًا من بوليفيا والإكوادور وباراجواي وبيرو وأوروجواي وفنزويلا على المقاعد المتبقية في دور المجموعات. دور المجموعات (أبريل إلى مايو): توزّع 32 فريقًا على ثماني مجموعات تضم كل منها أربعة فرق، ولُعبت المباريات ذهابًا وإيابًا. وتأهل أول فريقين من كل مجموعة. دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي (أغسطس إلى أكتوبر): مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، مع تحديد ترتيب الفرق وفق أدائها في دور المجموعات. النهائي (نوفمبر): مباراة واحدة على ملعب محايد، هو ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو لنسخة 2026.

تشارك البرازيل والأرجنتين بأكبر عدد من الأندية، بثمانية وسبعة ممثلين على التوالي، ما يعكس استمرار قوتهما في المنافسات القارية. ويحمل إنديبندينتي الرقم القياسي لعدد ألقاب كوبا ليبرتادوريس بين الأندية الأرجنتينية، بينما تُوّجت الأندية البرازيلية بالنسخ السبع الأخيرة تواليًا.