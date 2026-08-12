كيفية شراء تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026: دور الـ16، مباريات الفرق، أماكن الشراء، الأسعار والمزيد

تدخل أكبر بطولة أندية في كرة القدم بأميركا الجنوبية مراحلها الحاسمة. كوبا ليبرتادوريس 2026، في نسختها الـ67 من البطولة، وصلت الآن إلى دور الـ16، على أن تمتد إلى ربع النهائي في سبتمبر، ونصف النهائي في أكتوبر، ثم النهائي من مباراة واحدة يوم 28 نوفمبر في مونتفيديو بأوروغواي.

سواء كنت تبحث عن تذاكر للأدوار الإقصائية أو تخطط لحضور النهائي في ملعب إستاديو سينتيناريو الشهير، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته: المباريات المقبلة، وكيف تعمل البطولة، وأسعار التذاكر، وأماكن شرائها.

مباريات كوبا ليبرتادوريس 2026 المقبلة

مباريات الذهاب في دور الـ16 انطلقت بالفعل، على أن تُقام مواجهات الإياب بعد أسبوع. إليك ما تبقى في الجدول، بما في ذلك الملاعب:

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر الأربعاء، 12 أغسطس (7:00 مساءً) بلاتينسي ضد كوكيمبو أونيدو (الذهاب) إستاديو سيوداد دي فيسينتي لوبيز، فيسينتي لوبيز التذاكر الأربعاء، 12 أغسطس (7:00 مساءً) بالميراس ضد سيرو بورتينيو (الذهاب) أليانز باركي، ساو باولو التذاكر الأربعاء، 12 أغسطس (9:30 مساءً) كروزيرو ضد فلامنجو (الذهاب) مينيراو، بيلو هوريزونتي التذاكر الخميس، 13 أغسطس (7:00 مساءً) ميراسول ضد إل دي يو كيتو (الذهاب) إستاديو جوزيه ماريا دي كامبوس مايا، ميراسول التذاكر الخميس، 13 أغسطس (9:30 مساءً) روزاريو سنترال ضد كورينثيانز (الذهاب) خيغانتي دي أرويتو، روزاريو التذاكر الثلاثاء، 18 أغسطس (7:00 مساءً) إنديبندينتي ريفادافيا ضد فلومينينسي (الإياب) إستاديو مالفيناس أرخنتيناس، ميندوزا التذاكر الثلاثاء، 18 أغسطس (7:30 مساءً) إنديبندينتي ديل فايي ضد ديبورتيس توليما (الإياب) إستاديو بانكو غواياكيل، كيتو التذاكر الثلاثاء، 18 أغسطس (8:30 مساءً) أونيفرسيداد كاتوليكا ضد إستوديانتيس (الإياب) كلارو أرينا، سانتياجو التذاكر الأربعاء، 19 أغسطس (6:00 مساءً) كوكيمبو أونيدو ضد بلاتينسي (الإياب) إستاديو فرانسيسكو سانشيز روموروسو، كوكيمبو التذاكر الأربعاء، 19 أغسطس (7:00 مساءً) سيرو بورتينيو ضد بالميراس (الإياب) إستاديو أوينو لا نويفا أويا، أسونسيون التذاكر الأربعاء، 19 أغسطس (9:30 مساءً) فلامنجو ضد كروزيرو (الإياب) ماراكانا، ريو دي جانيرو التذاكر الخميس، 20 أغسطس (5:00 مساءً) إل دي يو كيتو ضد ميراسول (الإياب) إستاديو رودريجو باز ديلغادو، كيتو التذاكر الخميس، 20 أغسطس (9:30 مساءً) كورينثيانز ضد روزاريو سنترال (الإياب) نيو كيميكا أرينا، ساو باولو التذاكر 8-10 و15-17 سبتمبر ربع النهائي (المواجهات تُحدد لاحقًا وفقًا لنتائج دور الـ16) الملاعب تُحدد لاحقًا التذاكر 13-14 و20-21 أكتوبر نصف النهائي (المواجهات تُحدد لاحقًا وفقًا لنتائج ربع النهائي) الملاعب تُحدد لاحقًا التذاكر السبت، 28 نوفمبر النهائي (المتأهلان يُحددان لاحقًا) إستاديو سينتيناريو، مونتفيديو التذاكر

فلامنجو، حامل اللقب، تصدر الترتيب قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، بعدما أنهى دور المجموعات من دون أي هزيمة، فيما كان إنديبندينتي ريفادافيا وإنديبندينتي ديل فايي وأونيفرسيداد كاتوليكا وسيرو بورتينيو أيضًا بين المصنفين الأوائل. وبلغت ستة أندية برازيلية دور الـ16، بما يؤكد هيمنة البرازيل في الآونة الأخيرة على البطولة، إذ دخلت هذه النسخة بعدما حصدت الأندية البرازيلية ألقاب كوبا ليبرتادوريس السبعة الأخيرة تواليًا.

ويتأهل الفائزون إلى ربع النهائي في سبتمبر، على أن تتأكد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي بحلول أواخر أكتوبر، قبل نهائي 28 نوفمبر في مونتفيديو.

كيفية شراء تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026

تُباع تذاكر كل مواجهة من خلال القنوات الرسمية للأندية المتنافسة، مع الإعلان عن مواعيد الطرح قبل كل دور بفترة أقرب. أما بالنسبة إلى النهائي، فعادة ما يفتح كونميبول والملعب المستضيف باب البيع بعد تأكد هوية الفريقين المتأهلين عقب نصف النهائي في أكتوبر.

وبالنسبة إلى الجماهير التي لا تريد انتظار النافذة الرسمية للنادي، أو ترغب في تذاكر لمباراة خارج الأرض أو لقسم محدد من الملعب أو للنهائي نفسه، فإن السوق الثانوية تُعد المسار الأكثر موثوقية. ويعرض Ticombo تذاكر موثقة لكوبا ليبرتادوريس في الأدوار المتبقية كافة، بما في ذلك ربع النهائي ونصف النهائي ونهائي 28 نوفمبر في مونتفيديو.

ويُنصح بشدة بالحجز المبكر بدءًا من ربع النهائي وما بعده، إذ يرتفع الطلب بشكل حاد مع كل دور، وتميل تذاكر المباريات التي تضم أكبر أندية البرازيل، فلامنجو وبالميراس وكورينثيانز وكروزيرو، أو فريقي إنديبندينتي ريفادافيا وروزاريو سنترال من الأرجنتين، إلى النفاد بأسرع وتيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026؟

لم يتم بعد تأكيد الأسعار الرسمية لنهائي 2026، إذ يعلن كونميبول عادة فئات تذاكر النهائي بعد الانتهاء من تحديد المناطق التنظيمية في الملعب وحصص الفريقين المتأهلين، وغالبًا ما يحدث ذلك بعد أسابيع قليلة من نصف النهائي. وكدليل إرشادي، جاءت الفئات في نهائيات كوبا ليبرتادوريس الأخيرة على النحو التالي:

الفئة 1: نحو 320 دولارًا

نحو 320 دولارًا الفئة 2: نحو 200 دولار

نحو 200 دولار الفئة 3: نحو 95 دولارًا

كما يدير كل نادٍ من طرفي النهائي حصته الخاصة وتسعير تذاكر جماهيره، لذلك قد تختلف الأسعار بحسب الفريقين اللذين سيصلان إلى مونتفيديو. أما أسعار تذاكر ربع النهائي ونصف النهائي، فتُحدد عادة من جانب النادي المستضيف وتختلف حسب المنافس والملعب، وتتراوح غالبًا بين تذاكر اقتصادية للدخول العام ومقاعد مميزة تتجاوز كثيرًا قيمتها الاسمية في سوق إعادة البيع.

شرح نظام كوبا ليبرتادوريس 2026

تمتد كوبا ليبرتادوريس عبر ثماني مراحل وعلى مدار معظم العام الكروي:

المرحلة التأهيلية الأولى والثانية والثالثة (فبراير-مارس): تنافست الأندية الأقل تصنيفًا من بوليفيا والإكوادور وباراغواي وبيرو وأوروغواي وفنزويلا على المقاعد المتبقية في دور المجموعات. دور المجموعات (أبريل-مايو): تم تقسيم 32 فريقًا إلى ثماني مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق، لتلعب بنظام الذهاب والإياب. وتأهل أول فريقين من كل مجموعة. دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي (أغسطس-أكتوبر): مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، مع تحديد التصنيف وفقًا للأداء في دور المجموعات. النهائي (نوفمبر): مباراة واحدة على ملعب محايد، وهو إستاديو سينتيناريو في مونتفيديو بالنسبة إلى نسخة 2026.

وتدفع البرازيل والأرجنتين بأكبر عدد من الأندية، بواقع ثمانية وسبعة ممثلين على الترتيب، بما يعكس استمرار قوتهما في المنافسات القارية. ويحمل إنديبندينتي الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب ليبرتادوريس التي فاز بها نادٍ أرجنتيني، فيما حصدت الأندية البرازيلية النسخ السبع الأخيرة تواليًا.