دخلت أكبر بطولة للأندية في كرة القدم بأمريكا الجنوبية مراحلها الحاسمة. وبلغت كوبا ليبرتادوريس 2026، النسخة الـ67 من أبرز بطولات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، الدور نصف النهائي في أكتوبر، تمهيدًا لنهائي يُقام من مباراة واحدة يوم 28 نوفمبر على ملعب سنتيناريو الشهير في مونتيفيديو بأوروجواي.

سواء كنت تتطلع إلى حجز مقاعد لمباراتي إياب نصف النهائي الحاسمتين، أو تخطط للسفر لحضور النهائي في مونتيفيديو، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن المباريات المقبلة، وتوافر التذاكر، والأسعار المتوقعة، ونظام البطولة.

مباريات كوبا ليبرتادوريس 2026 المقبلة وتذاكرها

جدول مباريات نصف النهائي والنهائي

بعد انتهاء دور الـ16 وربع النهائي، بقيت أربعة أندية بارزة على مستوى القارة تتنافس على اللقب:

فلومينينسي ضد بالميراس

الذهاب: 14 أكتوبر 2026، ملعب ماراكانا، ريو دي جانيرو

الإياب: 21 أكتوبر 2026، نوبانك باركي، ساو باولو

إستوديانتس دي لا بلاتا ضد فلامنجو

الذهاب: 15 أكتوبر 2026، ملعب خورخي لويس هيرشي، لا بلاتا

الإياب: 22 أكتوبر 2026، ملعب ماراكانا، ريو دي جانيرو

نهائي كوبا ليبرتادوريس

التاريخ: 28 نوفمبر 2026

الملعب: سنتيناريو، مونتيفيديو، أوروجواي

كيفية شراء تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026

يتولى كل نادٍ مستضيف إدارة البيع الرسمي لتذاكر مواجهات الأدوار الإقصائية التي تُقام بنظام الذهاب والإياب، عبر شركائه الرسميين لبيع التذاكر، مع منح أعضاء النادي أولوية الشراء.

أما نهائي المباراة الواحدة في مونتيفيديو، فيطرح «كونميبول» تذاكر للجمهور العام في الأقسام المحايدة والأقسام المخصصة لطرفَي النهائي.

وبالنسبة إلى المسافرين من الخارج، ومشجعي الفرق الزائرة، أو من يبحثون عن مقاعد مميزة دون انتظار فترات البيع المحدودة التي تحددها الأندية، توفر أسواق إعادة بيع التذاكر الخيار الأكثر مرونة.

وتعرض منصات إعادة بيع موثوقة تذاكر موثَّقة لجميع مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية ونهائي 28 نوفمبر.

كم تبلغ أسعار تذاكر كوبا ليبرتادوريس 2026؟

لم تُؤكَّد بعد الأسعار الرسمية لنهائي 2026. ويعلن «كونميبول» عادةً فئات تذاكر النهائي بعد الانتهاء من تحديد المناطق المخصصة للبروتوكول في الملعب وحصص طرفَي النهائي، وذلك عادةً بعد أسابيع قليلة من نصف النهائي. وللاسترشاد، جاءت فئات التذاكر في نهائيات كوبا ليبرتادوريس الأخيرة على النحو التالي:

الفئة الأولى: نحو 320 دولارًا

الفئة الثانية: نحو 200 دولار

الفئة الثالثة: نحو 95 دولارًا

ويدير كل نادٍ يبلغ النهائي حصته من التذاكر وأسعار أقسام مشجعيه، لذا قد تختلف الأسعار بحسب الفريقين اللذين يصلان إلى مونتيفيديو. ويحدد النادي المستضيف عمومًا أسعار تذاكر ربع النهائي ونصف النهائي، وهي تختلف بحسب المنافس والملعب. وتتراوح عادةً بين تذاكر دخول عامة منخفضة التكلفة ومقاعد مميزة تُباع في سوق إعادة البيع بأسعار تتجاوز قيمتها الأصلية بكثير.

شرح نظام كوبا ليبرتادوريس 2026

تُقام كوبا ليبرتادوريس عبر ثماني مراحل تمتد على مدار العام الكروي تقريبًا:

الأدوار التأهيلية الأول والثاني والثالث (فبراير إلى مارس): تنافست الأندية الأقل تصنيفًا من بوليفيا والإكوادور وباراجواي وبيرو وأوروجواي وفنزويلا على المقاعد المتبقية في دور المجموعات. دور المجموعات (أبريل إلى مايو): وُزّع 32 فريقًا على ثماني مجموعات تضم كل منها أربعة فرق، تتواجه ذهابًا وإيابًا. وتأهل أول فريقين من كل مجموعة. دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي (أغسطس إلى أكتوبر): مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، يُحدَّد تصنيف أطرافها بناءً على أدائها في دور المجموعات. النهائي (نوفمبر): مباراة واحدة على ملعب محايد، وهو ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو لنسخة 2026.

تقدم البرازيل والأرجنتين أكبر عدد من الأندية، بثمانية وسبعة ممثلين على التوالي، ما يعكس استمرار قوتهما في المنافسات القارية. ويحمل إنديبندينتي الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب ليبرتادوريس يحرزها نادٍ أرجنتيني، فيما تُوجت الأندية البرازيلية بالنسخ السبع الأخيرة على التوالي.