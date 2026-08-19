يستهدف كلوب أميركا، النادي الأكثر نجاحًا وثراءً في الدوري المكسيكي Liga MX، استعادة توازنه في هذا الموسم بعد 12 شهرًا صعبًا، ويمكنك أن تكون في مكسيكو سيتي لمشاهدته وهو ينزل إلى أرض الملعب.

وقبل تلك الفترة الصعبة في أواخر 2025 وبداية 2026، كان لاس أغيلاس، أي كلوب أميركا، يحلّق عاليًا، بعدما فاز بثلاثة ألقاب متتالية (أبرتورا 2024 و2025، وكلوسورا 2025) واحتل المركز الثاني في كلوسورا 2025.

وإلى جانب مشاهدة مجموعة من اللاعبين العالميين أثناء اللعب، مثل هنري مارتن، وبرايان رودريغيز، وإريك سانشيز، ورافاييل فيغا، فإن من يحضر مباريات كلوب أميركا على أرضه سيحصل أيضًا على ميزة إضافية تتمثل في دخول أحد أشهر الملاعب في العالم، وهو إستاديو أزتيكا.

دع GOAL يقدّم لك أحدث معلومات التذاكر حول كيفية حجز مقاعدك في مباريات كلوب أميركا، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات كلوب أميركا المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الجمعة، 21 أغسطس (9 مساءً) Liga MX: إف سي خواريز ضد كلوب أميركا إستاديو أوليمبيكو بينيتو خواريز (سيوداد خواريز) التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (7:45 مساءً) كأس الدوريات: كولومبوس كرو ضد كلوب أميركا ديغنيتي هيلث سبورتس بارك (كارسون، الولايات المتحدة) التذاكر السبت، 29 أغسطس (7 مساءً) Liga MX: كلوب أميركا ضد كلوب بويبلا إستاديو أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (7 مساءً) Liga MX: كلوب أميركا ضد كلوب تيخوانا إستاديو أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 12 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) Liga MX: كروز أزول ضد كلوب أميركا إستاديو أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (9 مساءً) Liga MX: كلوب أميركا ضد سي.دي. غوادالاخارا إستاديو أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر الأحد، 27 سبتمبر (9 مساءً) Liga MX: كلوب نيكاكسا ضد كلوب أميركا إستاديو فيكتوريا (أغواسكاليينتس) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (9 مساءً) Liga MX: كلوب أميركا ضد سي.إف. مونتيري إستاديو أزتيكا (مكسيكو سيتي) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (7 مساءً) Liga MX: كلوب ليون ضد كلوب أميركا ملعب ليون (ليون) التذاكر

كيفية شراء تذاكر كلوب أميركا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات كلوب أميركا على أرضه رقميًا عبر تطبيق Fanki أو موقع Fanki.com، الذي يُعد منصة التذاكر الرسمية الأساسية للنادي. وعادةً ما تُطرح التذاكر للبيع خلال أسبوع المباراة، وبالتحديد قبل انطلاقها من 3 إلى 7 أيام.

وفي بعض الأحيان، يمكن شراء التذاكر مباشرة من شباك التذاكر في إستاديو أزتيكا يوم المباراة، إذا لم تكن المباراة قد نفدت تذاكرها. وتجدر الإشارة إلى أن شباك التذاكر يتعامل رقميًا عبر تطبيق على الهاتف المحمول، بدلًا من التذاكر الورقية أو الدفع النقدي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات كلوب أميركا من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفّر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كلوب أميركا؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات كلوب أميركا العادية على أرضه في Liga MX على ملعب إستاديو أزتيكا عادةً بين 675 دولارًا مكسيكيًا و3,500 دولار مكسيكي (35 إلى 200 دولار أمريكي). ومع ذلك، يمكن أن ترتفع تجارب الضيافة المميزة إلى مستويات أعلى بكثير، لتصل إلى 9,000 دولار مكسيكي (475 دولارًا أمريكيًا).

وتتغير أسعار البيع الرسمية بصورة ديناميكية بحسب قيمة الفريق المنافس، مع مباريات المنافسات التاريخية مثل كلاسيكو ناسيونال أمام تشيفاس دي غوادالاخارا التي تفرض أسعارًا أساسية أعلى.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن إستاديو أزتيكا

إستاديو أزتيكا، المعروف رسميًا باسم إستاديو بانورتي لأسباب تتعلق بالرعاية، هو ملعب كرة قدم يقع في كويواكان بمكسيكو سيتي.

ومنذ افتتاحه في 1966، كان الملعب الأساسي المعتاد لفريق Liga MX كلوب أميركا، وكذلك كروز أزول خلال فترات، بالإضافة إلى منتخب المكسيك. وبسعة تبلغ 87,523 متفرجًا، فهو أكبر ملعب في أميركا اللاتينية وثامن أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

واستضاف أزتيكا بشكل شهير نهائيي كأس العالم 1970 و1986، ورغم أنه لم يستضف نهائي كأس العالم FIFA 2026، فإنه صنع التاريخ في الصيف، بعدما أصبح الملعب الوحيد الذي استضاف مباريات في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم.

أرقام وإحصاءات كلوب أميركا

يُعد كلوب أميركا (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) النادي الأكثر نجاحًا وتتويجًا في تاريخ كرة القدم المكسيكية، إذ يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب الدوري المحلية وألقاب الأندية الدولية في منطقة الكونكاكاف.

أبرز الألقاب والبطولات

Liga MX: 16 لقبًا (رقم قياسي وطني عبر التاريخ)

كوبا مكسيكو: 6 ألقاب (رقم قياسي وطني عبر التاريخ)

كأس أبطال الكونكاكاف / دوري أبطال الكونكاكاف: 7 ألقاب (رقم قياسي إقليمي بالمناصفة)

الأرقام الفردية للاعبين

أكبر عدد من المشاركات: كريستوبال أورتيغا (711)، ألفريدو تينا (594)

أكبر عدد من الأهداف: لويس روبرتو ألفيش ("زاغي") (192)، كواوتيموك بلانكو (153)

المتصدرون عبر التاريخ

يتصدر كلوب أميركا جدول Liga MX التاريخي على مر العصور من حيث إجمالي الانتصارات، والنقاط المجمعة، والأهداف المسجلة.

لم يهبط أبدًا

كلوب أميركا واحد من فريقين فقط، والآخر هو تشيفاس، لم يهبطا أبدًا إلى الدرجة الثانية المكسيكية.



