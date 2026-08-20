مهما كان الاسم الذي تفضل استخدامه، سواء كأس كاراباو أو كأس EFL أو كأس الرابطة، فإن هذه البطولة تقدم دائماً إثارة كبيرة وذكريات كروية لا تُنسى.

ويتواصل هذا الشهر بقوة السباق نحو المجد في نسخة هذا الموسم من كأس كاراباو، التي تُختتم بالمباراة النهائية على ملعب ويمبلي يوم 21 مارس. ويمكنك أن تكون جزءاً من هذه المنافسات المثيرة من خلال حجز مقاعدك في المباريات المقبلة، مع دخول مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المعترك الآن.

يأخذك GOAL في جولة عبر كل المعلومات المهمة التي تحتاج إلى معرفتها بشأن تذاكر كأس كاراباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

أبرز مباريات الدور الثاني المقبلة في كأس كاراباو

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة الموقع التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (7:45 مساءً) نيوكاسل يونايتد ضد وست بروم سانت جيمس بارك (نيوكاسل) التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (7:45 مساءً) توتنهام هوتسبير ضد تشارلتون أثليتيك ملعب توتنهام هوتسبير (لندن) التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (8 مساءً) بريستون نورث إند ضد إيفرتون ديبديل (بريستون) التذاكر الخميس، 27 أغسطس (7:30 مساءً) تشيلسي ضد لوتون تاون ستامفورد بريدج (لندن) التذاكر الخميس، 27 أغسطس (8 مساءً) فولهام ضد AFC ويمبلدون كرافن كوتيدج (لندن) التذاكر

الجدول الكامل لبطولة كأس كاراباو 2026/27

الدور التاريخ/التواريخ التذاكر الدور التمهيدي 1-3 أغسطس التذاكر الدور الأول 7-9 أغسطس التذاكر الدور الثاني الأسبوع الذي يبدأ في 24 أغسطس التذاكر الدور الثالث الأسبوع الذي يبدأ في 7 و14 سبتمبر التذاكر الدور الرابع الأسبوع الذي يبدأ في 26 أكتوبر التذاكر ربع النهائي الأسبوع الذي يبدأ في 14 ديسمبر التذاكر نصف النهائي (الذهاب) الأسبوع الذي يبدأ في 11 يناير التذاكر نصف النهائي (الإياب) الأسبوع الذي يبدأ في 1 فبراير التذاكر النهائي الأحد، 21 مارس التذاكر

كيفية شراء تذاكر كأس كاراباو

يُعد شراء التذاكر مباشرة من المواقع الرسمية للأندية، بشكل عام، الطريقة الأكثر أماناً للحصول على تذاكر كأس كاراباو. ويُعد الحجز المبكر أمراً أساسياً، إذ يحظى حاملو التذاكر الموسمية والأعضاء المسجلون عادةً بأفضل فرصة لتأمين مقاعدهم. ولا تكون تذاكر كأس كاراباو مشمولة تلقائياً ضمن سعر التذكرة الموسمية للفريق، لكن الحاملين لها، إلى جانب أعضاء النادي، يحصلون عادةً على فترات أولوية لشراء مقاعدهم.

وإلى جانب منح الجماهير فرصة عيش أجواء مواجهة مثيرة في منتصف الأسبوع وتحت الأضواء، توفر كأس كاراباو أيضاً لكثيرين فرصة نادرة لرؤية فرقهم وهي تلعب. وأصبح من الصعب بشكل متزايد على المشجعين الحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا تمثل مواجهات الكأس هذه مساراً بديلاً محتملاً للبعض.

وبالإضافة إلى شراء تذاكر كأس كاراباو عبر القنوات الرسمية، تملك الجماهير أيضاً خيار الحصول عليها من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين للراغبين في شراء التذاكر عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس كاراباو؟

ليس من المستغرب أن يزداد الطلب على تذاكر كأس كاراباو مع استمرار البطولة واقترابنا من المراحل النهائية والمباراة النهائية. وعادةً ما تتراوح أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية في الأدوار المبكرة من كأس كاراباو بين 10 و30 جنيهاً إسترلينياً للبالغين، بينما يمكن العثور على تذاكر الناشئين بأسعار تبدأ من جنيه إسترليني واحد إلى 10 جنيهات إسترلينية.

وترتفع الأسعار مع تقدم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في البطولة، إذ يتراوح متوسط أسعار التذاكر الرسمية بين 20 و60 جنيهاً إسترلينياً في ربع النهائي ونصف النهائي، بحسب فئة المدرجات.

أما بالنسبة إلى النهائي على ملعب ويمبلي، فعادةً ما تتراوح أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لهذا الحدث الكبير من نحو 40 جنيهاً إسترلينياً وحتى 150 جنيهاً إسترلينياً، عبر فئات جلوس مختلفة.

وتذكّر متابعة بوابات التذاكر الرسمية الخاصة بالأندية للاطلاع على معلومات إضافية بشأن التوافر. كما تتوفر حالياً أيضاً تذاكر مباريات كأس كاراباو على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

كيفية مشاهدة مباريات كأس كاراباو 2026/27

إذا لم تتمكن من الذهاب إلى أي من مباريات كأس كاراباو المقبلة، فإن الخيار الثاني الأفضل هو مشاهدة المباريات أو بثها من المنزل أو أثناء التنقل. وبالنسبة للمشاهدين في المملكة المتحدة، تعرض Sky Sports وتبث كل مباراة من كأس كاراباو هذا الموسم مباشرة. وإلى جانب إمكانية مشاهدة جميع المباريات على Sky Sports، يمكنك أيضاً بثها عبر NOW وتطبيق Sky Sports.

وتُعد NOW خدمة بث فوري تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports وكل بث Sky Sports+ وأكثر من ذلك بكثير. وهي عبارة عن تطبيق، لذا يمكن للعملاء الاشتراك والبث فوراً عبر أكثر من 60 جهازاً. كما تمنح باقات NOW Sports العملاء إمكانية الوصول إلى جميع بثوث Sky Sports+ المباشرة، فضلاً عن وثائقيات Sky Sports وإعادات مختارة وملخصات عند الطلب خلال فترة العضوية. وجاءت باقات العضوية المختلفة على النحو الآتي:

عضوية التوفير لمدة 12 شهراً: 27.99 جنيهاً إسترلينياً شهرياً (بحد أدنى 12 شهراً) - ثم 34.99 جنيهاً إسترلينياً شهرياً ما لم يتم الإلغاء.

27.99 جنيهاً إسترلينياً شهرياً (بحد أدنى 12 شهراً) - ثم 34.99 جنيهاً إسترلينياً شهرياً ما لم يتم الإلغاء. العضوية اليومية: 14.99 جنيهاً إسترلينياً - دفعة لمرة واحدة - تبدأ عضوية NOW Sports اليومية فور الشراء وتستمر لمدة 24 ساعة

وفي الولايات المتحدة، تُعد CBS Sports الناقل الخاص بدوري كرة القدم الإنجليزي (EFL) وكأس كاراباو. وإذا كانت المباراة تُعرض على CBS Sports Network، فيمكنك أيضاً مشاهدتها عبر منصات بث التلفزيون المباشر مثل Fubo. وتشمل خطط الاشتراك المختلفة في Fubo: Pro (84.99 دولاراً شهرياً)، وElite (104.99 دولاراً شهرياً)، وDeluxe (114.99 دولاراً شهرياً)، وSports + News (55.99 دولاراً شهرياً)

وتوفر Fubo تجربة مجانية لمدة 5 أيام للمشتركين الجدد في جميع خططها. ولتجنب تحصيل السعر الكامل تلقائياً لفئة الاشتراك التي اخترتها، يجب عليك إلغاء اشتراكك قبل انتهاء فترة التجربة البالغة 5 أيام.