كيفية شراء تذاكر كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026: الأسعار، الجدول، المواعيد والمزيد

تقترب كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 من محطتها الختامية المثيرة، وما زال هناك وقت لتكونوا جزءًا من الحدث. وتستضيف المغرب بطولة WAFCON للمرة الثالثة تواليًا في سابقة غير مسبوقة، وقد شهدت البطولة بالفعل واحدة من أكثر قصصها رسوخًا في الذاكرة حتى الآن، بعدما أصبحت مالاوي، المشاركة للمرة الأولى، ثالث منتخب فقط يشارك لأول مرة في تاريخ المسابقة ويبلغ الدور نصف النهائي.

وحجزت الكاميرون بالفعل مقعدها في نهائي الأحد بعد إقصاء المضيفة المغرب بركلات الترجيح في نصف النهائي الأول، منهية آمال لبؤات الأطلس في التتويج بأول لقب على أرضهن. وتواجه مالاوي الجزائر في نصف النهائي الثاني من أجل نيل حق مرافقة الكاميرون إلى النهائي، فيما يطارد المنتخبان أول ظهور لهما على الإطلاق في نهائي WAFCON.

ومع وجود التأهل المباشر إلى كأس العالم للسيدات 2027 من FIFA في البرازيل على المحك في كل مرحلة من الأدوار الإقصائية، نادرًا ما كانت الرهانات أعلى من ذلك. دعوا GOAL تصحبكم في جولة على أحدث المعلومات الخاصة بتذاكر المراحل الختامية من WAFCON 2026، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، وأكثر من ذلك.

متى تُقام كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

تقام كأس أمم أفريقيا للسيدات خلال الفترة من 26 يوليو إلى 16 أغسطس 2026. وتُلعب مباريات البطولة الأربعون على خمسة ملاعب في مدينتين مغربيتين، هما الرباط والدار البيضاء.

ومع اكتمال دور المجموعات وربع النهائي، إليكم ما تبقى في جدول المباريات:

التاريخ المرحلة المباراة (وقت الانطلاق المحلي) الملعب (المدينة) التذاكر الأربعاء، 12 أغسطس نصف النهائي 2 الجزائر ضد مالاوي (6 مساءً) الملعب الأولمبي (الرباط) التذاكر الخميس، 13 أغسطس المتأهل 1 إلى مباراة تحديد المركز الثالث خاسر ربع النهائي 2 ضد خاسر ربع النهائي 3 (6 مساءً) ملعب العربي الزاولي (الدار البيضاء) التذاكر الخميس، 13 أغسطس المتأهل 2 إلى مباراة تحديد المركز الثالث خاسر ربع النهائي 1 ضد خاسر ربع النهائي 4 (9 مساءً) الدار البيضاء التذاكر الأحد، 16 أغسطس النهائي الكاميرون ضد الفائز من نصف النهائي 2 (8 مساءً) الرباط (الملعب سيُحدد لاحقًا بين ملعبي مولاي الحسن والأمير مولاي عبد الله) التذاكر

وضمنت الكاميرون مكانها في نهائي WAFCON للمرة الرابعة بعدما تغلبت على المغرب 3-1 بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في نصف النهائي الأول. كما أن المنتخبين اللذين ودعا من ربع النهائي من كل نصف من الجدول سيلتقيان أيضًا يوم 13 أغسطس من أجل مقعد في بطولة الملحق العالمي بين الاتحادات التابعة لـ FIFA، ما يمنح أفريقيا فرصة محتملة لإرسال ما يصل إلى ستة منتخبات إلى كأس العالم في البرازيل العام المقبل.

كيفية شراء تذاكر كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026

تمكن المشجعون من شراء تذاكر كأس أمم أفريقيا للسيدات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF منذ فتح نافذة البيع المسبق لحاملي بطاقات Visa في أواخر يوليو، تلاها طرح التذاكر للبيع العام بعد إغلاق الفترة الحصرية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا للسيدات من السوق الثانوية. وتُعد Ticombo واحدة من أبرز الجهات للبيع بالتجزئة بالنسبة للراغبين في شراء التذاكر عبر قنوات بديلة، إذ توفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في حضور المراحل الختامية من البطولة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

بالنسبة للمشجعين الذين يشترون التذاكر عبر موقع CAF الرسمي، تختلف الأسعار بحسب مرحلة البطولة وفئة المقاعد، وفق هيكل متدرج مشابه للنسخ السابقة من المسابقة، إذ تأتي أسعار تذاكر دور المجموعات أقل من مباريات الأدوار الإقصائية.

ومع تقدم البطولة نحو النهائي، تصبح أسعار التذاكر المتبقية لنصف النهائي، والمباريات الفاصلة، والنهائي أعلى، بينما تسجل الفئات المميزة لنهائي الرباط أعلى الأسعار في البطولة بأكملها.

ويجدر إلقاء نظرة على البائعين الثانويين، مثل Ticombo، إذا كنتم تواجهون صعوبة في شراء تذاكر المباريات المتبقية، إذ من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعًا على الحصص الرسمية لتذاكر نصف النهائي والنهائي.

وينبغي للجماهير التي تفكر في الشراء عبر بائعين ثانويين أن تتعامل بحذر، لأن الجهات غير الرسمية تنطوي على مخاطر تتعلق بالأصالة، وصلاحية نقل التذاكر، وارتفاع الأسعار. ومن المهم الاعتماد فقط على المنصات الموثوقة التي توفر ضمانات قوية للمشتري وسياسات استرداد واضحة.

ما هي المنتخبات التي تأهلت إلى كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

شارك ما مجموعه 39 منتخبًا منضويًا تحت لواء CAF في التصفيات المؤهلة إلى النسخة السادسة عشرة من البطولة، قبل أن تشارك 16 دولة في النهائيات في نهاية المطاف، من بينها المغرب المضيفة، وهو أكبر عدد في تاريخ المسابقة بعد توسيعها من 12 منتخبًا. وسجل كل من الرأس الأخضر ومالاوي ظهوره الأول في البطولة، بينما شكّل مشوار مالاوي حتى نصف النهائي واحدة من أبرز قصص المفاجآت في المسابقة.

والمنتخبات الـ16 التي تأهلت إلى WAFCON 2026 هي:

المجموعة الأولى: المغرب، زامبيا، السنغال، الجزائر

المجموعة الثانية: جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، تنزانيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا، الكاميرون، مالاوي، مصر

المجموعة الرابعة: غانا، مالي، بنين، كينيا

أين تُقام كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

تُقام البطولة في المغرب للمرة الثالثة تواليًا في سابقة غير مسبوقة، وهي المرة الأولى التي يستضيف فيها أي بلد المسابقة ثلاث مرات متتالية. وبلغت المغرب النهائي على أرضها في نسختي 2022 و2025، لكنها أخفقت في التتويج باللقب في المناسبتين، قبل أن تودع هذه المرة من نصف النهائي أمام الكاميرون، لتنتهي محاولتها أخيرًا لرفع الكأس أمام جماهيرها.

وكان من المقرر في الأصل إقامة البطولة في مارس وأبريل 2026 قبل تأجيلها إلى نافذتها الحالية بين يوليو وأغسطس، مع تكهنات قصيرة بإمكانية تولي جنوب أفريقيا مهام الاستضافة قبل أن يؤكد CAF بقاء المغرب مستضيفة للبطولة.

ما قائمة ملاعب كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026؟

المدينة الملعب السعة الرباط ملعب مولاي الحسن 22,000 الرباط الملعب الأولمبي 21,000 الرباط ملعب المدينة 18,000 الدار البيضاء ملعب العربي الزاولي 20,000 الدار البيضاء ملعب مولاي رشيد 25,000

وكان من المخطط في الأصل أيضًا إقامة مباريات في فاس، لكن جرى لاحقًا نقل تلك المباريات إلى الدار البيضاء مع وضع الجدول النهائي للبطولة. وسيُقام النهائي إما على ملعب مولاي الحسن أو على ملعب الأمير مولاي عبد الله الأكبر سعة، البالغة 69,500 مقعد، في الرباط، والذي استضاف أيضًا نهائي كأس أمم أفريقيا للرجال هذا العام.