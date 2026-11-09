كيفية شراء تذاكر كأس القارات للأندية 2026 من فيفا: المواعيد والأسعار والمزيد

تعود كأس القارات للأندية التابعة للفيفا بنسختها الثالثة في 2026، لتجمع أبطال الاتحادات القارية الستة في كرة القدم العالمية وتتوج بطل العالم للأندية بلا منازع. وقد حجز باريس سان جيرمان وتولوكا وماميلودي صن داونز والأهلي وأوكلاند إف سي مقاعدهم في البطولة، فيما لم يتحدد ممثل أمريكا الجنوبية بعد، على أن يُحسم مقعده في وقت لاحق من العام.

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متى تقام كأس القارات للأندية 2026 التابعة للفيفا؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر 9 ديسمبر 2026 ديربي الأمريكتين: تولوكا ضد بطل كأس ليبرتادوريس الدوحة، قطر التذاكر 12 ديسمبر 2026 كأس التحدي التابعة للفيفا: الفائز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضد الفائز بديربي الأمريكتين الدوحة، قطر التذاكر 16 منتصف ديسمبر 2026 نهائي كأس القارات للأندية التابعة للفيفا: باريس سان جيرمان ضد الفائز بكأس التحدي الدوحة، قطر التذاكر

من أين تشتري تذاكر كأس القارات للأندية 2026 التابعة للفيفا؟

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كم تبلغ أسعار تذاكر كأس القارات للأندية 2026 التابعة للفيفا؟

لم تُعلن الأسعار الدقيقة لنسخة 2026 بعد، لكن النسخ الأخيرة تمنح المشجعين فكرة مفيدة. ففي نسخة 2025 التي أُقيمت في قطر، بدأت أسعار التذاكر التي طرحها الفيفا للبيع العام للأدوار الأولى من 20 ريالًا قطريًا فقط، أي نحو 5 دولارات أمريكية، فيما أظهرت منصات إعادة البيع تفاوتًا أكبر بكثير في الأسعار مع ارتفاع الطلب.

تراوحت أسعار تذاكر نهائي كأس القارات للأندية بين نحو 82 دولارًا أمريكيًا لأرخص المقاعد المتاحة ومتوسط يقارب 217 دولارًا أمريكيًا للتذكرة متوسطة السعر.

تميل تذاكر مباريات كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وديربي الأمريكتين إلى أن تكون الخيار الأقل تكلفة لحضور البطولة، بينما ترتفع أسعار تذاكر كأس التحدي والنهائي نفسه نظرًا إلى أهمية المباراتين. وعلى تيكومبو، تتغير الأسعار وفق العرض والطلب لحظة بلحظة، لذا كلما بادر المشجعون بالحجز بعد طرح التذاكر، زادت فرصتهم في الحصول على أرخص مقعد متاح. وتتيح المنصة أيضًا مقارنة فئات المقاعد جنبًا إلى جنب، ما يسهّل العثور على تذكرة تناسب الميزانية دون تفويت أجواء المباريات.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس القارات للأندية 2026 التابعة للفيفا

تُقام كأس القارات للأندية بنظام من أربع مراحل وخمس مباريات. وتفتتح كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ البطولة، إذ تجمع بطل الاتحاد الآسيوي وبطل الاتحاد الأفريقي وممثل أوقيانوسيا في منافسة إقصائية مصغرة من مباراتين، مع تناوب آسيا وأفريقيا على استضافتها كل عام. ثم يجمع ديربي الأمريكتين بطل كأس أبطال الكونكاكاف وبطل كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة. ويلتقي الفائزان بهاتين المواجهتين في كأس التحدي التابعة للفيفا على ملعب محايد، ليتأهل المنتصر إلى مواجهة بطل دوري أبطال أوروبا، الذي يبلغ النهائي مباشرة دون خوض أي دور سابق.

حُسمت بالفعل خمسة من المقاعد الستة لنسخة 2026. تأهل الأهلي بصفته بطل دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا في جدة، وحسم تولوكا مقعد الكونكاكاف بفوزه على تيجريس بركلات الترجيح، وفاز ماميلودي صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي، وانتزع أوكلاند إف سي مقعد أوقيانوسيا بفوزه بالنسخة الأولى من دوري أوقيانوسيا للمحترفين. ويشارك باريس سان جيرمان بصفته بطل أوروبا وحامل لقب كأس القارات للأندية، بعدما احتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا بفوزه على آرسنال بركلات الترجيح في بودابست، ما يعني تأهله مباشرة إلى النهائي مجددًا. ويبقى مقعد أمريكا الجنوبية الوحيد الشاغر، على أن يتحدد بطل كأس ليبرتادوريس 2026 في وقت لاحق من العام.