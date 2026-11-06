شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي، سواء في السوبر ليغ أو الدوري الوطني الأسترالي للرجبي، لكن الأنظار اتجهت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرجبي، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة.

بعد ثلاثة أسابيع من منافسات دور المجموعات القوية والمثيرة، لم يتبقَّ في السباق نحو اللقب سوى أربعة منتخبات: أستراليا ونيوزيلندا وتونغا وساموا. وتُقام مباراتا نصف النهائي في نهاية هذا الأسبوع، يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، 15 نوفمبر. ويمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه البطولة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

دخلت أستراليا البطولة مرشحة بقوة للتتويج للمرة الرابعة على التوالي والثالثة عشرة إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. ورغم فوز المنتخب الأسترالي بجميع مبارياته في دور المجموعات، فإنه يدرك أن اختبارات صعبة تنتظره، بدءًا بمواجهة ساموا في نهاية هذا الأسبوع، ثم مواجهة الفائز من مباراة نيوزيلندا وتونغا في نهائي بريزبن إذا تأهل.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدك في المباريات المقبلة لكأس العالم لدوري الرجبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما جدول مباريات كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

التاريخ والتوقيت المحلي المباراة التذاكر الملعب (الموقع) السبت، 7 نوفمبر (20:05 بتوقيت AEDT) نصف النهائي: نيوزيلندا ضد تونغا التذاكر ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) الأحد، 8 نوفمبر (20:05 بتوقيت AEDT) نصف النهائي: أستراليا ضد ساموا التذاكر ملعب أليانز (سيدني) الأحد، 15 نوفمبر (18:35 بتوقيت AEST) النهائي: لم يتحدد طرفاه بعد التذاكر ملعب سانكورب (بريزبن)

كيف تشتري تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يوفر روابط مباشرة إلى منصات البيع المعتمدة لكل مدينة وملعب يستضيفان المباريات.

المنصة الرئيسية المعتمدة لتوزيع التذاكر هي تيكيت ماستر أستراليا، إلى جانب تيكيت ماستر نيوزيلندا. ويُستخدم تيكيتيك أيضًا بوصفه وكيلًا شريكًا، بحسب الملعب المعني، مثل بعض الملاعب في أستراليا أو نيوزيلندا.

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون: تحظى كل عملية شراء عبر ستاب هاب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للدخول العام إلى كأس العالم لدوري الرجبي 2026 من 19 دولارًا أستراليًا للبالغين، لكن الأسعار تختلف بحسب المباراة والملعب وفئة المقاعد.

نوع المباراة تذكرة البالغين (16 عامًا فأكثر) تذكرة العائلة (2+2 أو 1+3) دور المجموعات ونصف النهائي من 19 دولارًا أستراليًا من 49 دولارًا أستراليًا النهائي (ملعب سانكورب) من 39 دولارًا أستراليًا من 109 دولارات أسترالية

رغم أن خرائط فئات المقاعد التفصيلية تعتمد بدرجة كبيرة على تصاميم الملاعب العشرة المختلفة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، فإن المقاعد تُقسم إلى عدة فئات عامة:

الفئة الأولى / الممتازة : تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.

: تقع بمحاذاة خط منتصف الملعب وعلى جانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب. الفئة الثانية : تقع عادةً في المستويات العلوية على جانبي الملاعب أو في زواياها.

: تقع عادةً في المستويات العلوية على جانبي الملاعب أو في زواياها. الفئة الثالثة / الدخول العام: تقع عادةً خلف القائمين أو في المدرجات العليا الأكثر ارتفاعًا، وتوفر التذاكر الأقل سعرًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، التي تمتد شهرًا، 18 مباراة إجمالًا، تشمل 15 مباراة في دور المجموعات ومباراتَي نصف النهائي والنهائي.

وتُقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة التاريخ مباريات دور المجموعات من 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر نصف النهائي 7 و8 نوفمبر النهائي 15 نوفمبر

ما ملاعب كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:

البلد الملعب (الموقع) السعة أستراليا ملعب سانكورب (بريزبن) 52٬500 ملعب أليانز (سيدني) 42٬500 ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) 33٬000 ملعب كومبانك (سيدني) 30٬000 ملعب سيبوس سوبر (غولد كوست) 27٬400 ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونسفيل) 25٬455 ملعب وين (ولونغونغ) 23٬750 إتش بي إف بارك (بيرث) 20٬500 نيوزيلندا ملعب وان نيوزيلندا (كرايستشيرش) 30٬000 بابوا غينيا الجديدة ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) 14٬800

من الفائزون في النسخ الأخيرة من كأس العالم لدوري الرجبي؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية: