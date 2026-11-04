شهدنا مؤخرًا منافسات محلية مثيرة في دوري الرجبي، سواء في السوبر ليغ أو الدوري الوطني للرجبي، لكن الأنظار تحولت الآن إلى الساحة الدولية وكأس العالم لدوري الرجبي، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة.

بعد ثلاثة أسابيع من المنافسات القوية والمثيرة في دور المجموعات، بقيت أربعة منتخبات فقط تتنافس على اللقب: أستراليا ونيوزيلندا وتونغا وساموا. وتُقام مباراتا نصف النهائي في عطلة نهاية هذا الأسبوع، يومي 7 و8 نوفمبر، على أن يُقام النهائي يوم الأحد المقبل، 15 نوفمبر. ويمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه البطولة بحجز تذاكر المباريات اليوم.

دخلت أستراليا البطولة مرشحة بقوة لإحراز اللقب للمرة الرابعة على التوالي والثالثة عشرة إجمالًا منذ النسخة الأولى عام 1954. ورغم فوز المنتخب الأسترالي بجميع مبارياته في دور المجموعات، فإنه يدرك أن اختبارات صعبة تنتظره، بدءًا بمواجهة ساموا هذا الأسبوع، ثم مواجهة الفائز من مباراة نيوزيلندا وتونغا في النهائي المرتقب ببريسبان إذا تأهل.

يقدم لك موقع جول أحدث المعلومات عن تذاكر المباريات المقبلة في كأس العالم لدوري الرجبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

ما جدول مباريات كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة التذاكر الملعب (الموقع) السبت، 7 نوفمبر (20:05 AEDT) نصف النهائي: نيوزيلندا ضد تونغا التذاكر ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) الأحد، 8 نوفمبر (20:05 AEDT) نصف النهائي: أستراليا ضد ساموا التذاكر ملعب أليانز (سيدني) الأحد، 15 نوفمبر (18:35 AEST) النهائي: يُحدد لاحقًا التذاكر ملعب سانكورب (بريسبان)

كيفية شراء تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم لدوري الرجبي، الذي يوجه الزوار مباشرة إلى بوابات البيع المعتمدة لكل مدينة وملعب مضيف.

وتُعد تيكت ماستر أستراليا، إلى جانب تيكت ماستر نيوزيلندا، منصة التوزيع الرئيسية المعتمدة. كما تُستخدم تيكتك وكيلًا شريكًا بحسب الملعب، بما في ذلك بعض الملاعب في أستراليا أو نيوزيلندا.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تدعم منصة ستاب هاب كل عملية شراء عبر برنامج «فان بروتكت»، ما يمنح المشترين الثقة بصلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب قبل يوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية لكأس العالم لدوري الرجبي 2026 (RLWC2026) من 19 دولارًا أستراليًا للبالغين، لكنها تختلف بحسب المباراة والملعب وفئة المقاعد.

نوع المباراة تذكرة البالغين (16 عامًا فأكثر) التذكرة العائلية (2+2 أو 1+3) دور المجموعات ونصف النهائي من 19 دولارًا أستراليًا من 49 دولارًا أستراليًا النهائي (ملعب سانكورب) من 39 دولارًا أستراليًا من 109 دولارات أسترالية

ورغم أن خرائط فئات المقاعد التفصيلية تختلف اختلافًا كبيرًا باختلاف تصميم الملاعب العشرة في أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، فإن المقاعد تنقسم إلى فئات عامة عدة:

الفئة الأولى / الممتازة : تقع على امتداد خط منتصف الملعب وجانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب.

: تقع على امتداد خط منتصف الملعب وجانبيه في المدرجات السفلية، وتوفر أفضل رؤية من وسط الملعب. الفئة الثانية : تقع عادة في المدرجات الجانبية العلوية أو زوايا الملاعب.

: تقع عادة في المدرجات الجانبية العلوية أو زوايا الملاعب. الفئة الثالثة / الدخول العام: تقع عادة خلف القائمين أو في المدرجات العلوية المرتفعة، وتوفر خيارات الدخول الأقل سعرًا.

تابع المواقع الرسمية للمنتخبات الوطنية مع اقتراب موعد المباريات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تُقام كأس العالم لدوري الرجبي 2026، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة بصورة مشتركة، من الخميس 15 أكتوبر إلى الأحد 15 نوفمبر. وتشهد البطولة، التي تمتد شهرًا، 18 مباراة إجمالًا، منها 15 مباراة في دور المجموعات، إضافة إلى مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وتُقام البطولة بالتزامن مع منافسات السيدات والكراسي المتحركة.

المرحلة التاريخ مباريات دور المجموعات 15 أكتوبر إلى 1 نوفمبر نصف النهائي 7 و8 نوفمبر النهائي 15 نوفمبر

ما ملاعب كأس العالم لدوري الرجبي 2026؟

تستضيف الملاعب العشرة التالية مباريات كأس العالم لدوري الرجبي هذا العام:

البلد الملعب (الموقع) السعة أستراليا ملعب سانكورب (بريسبان) 52٬500 ملعب أليانز (سيدني) 42٬500 ملعب ماكدونالد جونز (نيوكاسل) 33٬000 ملعب كومبانك (سيدني) 30٬000 ملعب سيبوس سوبر (غولد كوست) 27٬400 ملعب كوينزلاند كانتري بنك (تاونزفيل) 25٬455 ملعب وين (ولونغونغ) 23٬750 ملعب إتش بي إف بارك (بيرث) 20٬500 نيوزيلندا ملعب وان نيوزيلندا (كرايستشيرش) 30٬000 بابوا غينيا الجديدة ملعب سانتوس الوطني لكرة القدم (بورت مورسبي) 14٬800

من الفائزون بأحدث نسخ كأس العالم لدوري الرجبي؟

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العالم لدوري الرجبي عام 1954. وفيما يلي أحدث المباريات النهائية: