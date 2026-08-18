كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027: مواعيد كأس السوبر الإسباني، برشلونة ضد أتلتيكو، ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، الأسعار والمزيد

تنتقل كأس السوبر الإسباني إلى وجهة جديدة. فبعد سنوات أُقيمت فيها البطولة في السعودية، ستُقام نسخة 2027 من كأس السوبر الإسباني على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 7 فبراير/شباط 2027، لتجلب أكبر أندية إسبانيا إلى أحد أكثر الملاعب شهرة في كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى على الإطلاق.

التشكيلة المشاركة قوية للغاية. سيتنافس برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد على اللقب، إذ يواجه ريال سوسيداد ريال مدريد في نصف النهائي الأول، فيما يلتقي حامل اللقب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الآخر. ويصل برشلونة إلى البطولة بعد تتويجه باللقب في النسختين الماضيتين، سعيًا وراء لقب ثالث تواليًا، بينما يعود ريال سوسيداد إلى المسابقة للمرة الأولى منذ عقود بصفته حامل كأس ملك إسبانيا.

من سيرفع أول ألقاب إسبانيا في الموسم داخل إسطنبول؟ دع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات الخاصة بتذاكر كأس السوبر الإسباني 2027، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وما يُرجح أن تكون عليه أسعارها.

متى تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

تُقام كأس السوبر الإسباني 2027 من الثلاثاء 2 فبراير/شباط إلى الأحد 7 فبراير/شباط 2027 في إسطنبول، تركيا. وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها البطولة من موعدها المعتاد في يناير/كانون الثاني، كما أنها المرة الأولى التي تُقام فيها في إسطنبول. ولم يؤكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد المواعيد الدقيقة لانطلاق المباريات وأوقاتها ضمن هذه الفترة.

ما جدول كأس السوبر الإسباني 2027؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر 2 فبراير/شباط 2027 نصف النهائي 1: ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ملعب أتاتورك الأولمبي، إسطنبول التذاكر 2 فبراير/شباط 2027 نصف النهائي 2: برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ملعب أتاتورك الأولمبي، إسطنبول التذاكر 7 فبراير/شباط 2027 (يُؤكد لاحقًا) النهائي: الفائزان من نصف النهائي ملعب أتاتورك الأولمبي، إسطنبول التذاكر

أين تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

ستُقام المباريات الثلاث كلها على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، تركيا.

ويُعد ملعب أتاتورك الأولمبي واحدًا من أكثر الملاعب عراقة في كرة القدم العالمية. فقد استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسطوري عام 2005، عندما عاد ليفربول من تأخره بثلاثة أهداف أمام ميلان، كما استضاف أيضًا تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان في 2023.

افتُتح الملعب في 2002، ويُعد أحد أكبر الملاعب التي استُخدمت على الإطلاق في هذه البطولة. ويقع غرب المناطق السياحية المركزية في إسطنبول، ويرتبط بشبكة النقل العام في المدينة، لذا ينبغي للجماهير التي ستقيم قرب السلطان أحمد أو تقسيم أو البوسفور أن تخطط مسبقًا لتنقلاتها يوم المباراة.

وتحل إسطنبول محل السعودية كمستضيفة لأن المملكة تستضيف كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2027، مع توقع عودة السعودية لاستضافة البطولة في 2028.

كيف تشتري تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027؟

أبسط طريقة لحجز تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027 في الوقت الحالي هي عبر Ticombo، حيث يمكن للجماهير تصفح العروض الموثقة الخاصة ببطولة إسطنبول، ومقارنة الأسعار، والشراء بأمان مع حماية للمشتري في كل طلب.

ولم يُعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد التركي لكرة القدم بعد تفاصيل البيع الرسمي لتذاكر نسخة إسطنبول. واستنادًا إلى النسخ السابقة، تميل المبيعات الرسمية إلى الانطلاق في وقت أقرب من موعد البطولة، وتنفد بسرعة، خاصة بالنسبة للنهائي. ومع مشاركة أربعة من أكبر أندية إسبانيا، ومع كون إسطنبول أكثر سهولة في الوصول بالنسبة للجماهير الأوروبية من جدة، فمن المتوقع أن يكون الطلب على هذه النسخة استثنائيًا، لذا سيحظى المشترون مبكرًا بأوسع خيارات المقاعد.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027؟

لم تُكشف الأسعار الرسمية لنسخة إسطنبول بعد. وكدليل استرشادي، بدأت أسعار تذاكر النسخ الأخيرة في السعودية من ما يعادل نحو 25 دولارًا أمريكيًا لأرخص فئات نصف النهائي، ونحو 47 دولارًا أمريكيًا للنهائي عبر القنوات الرسمية، بينما كانت مقاعد الفئات المميزة في المدرجات السفلية أعلى بكثير.

وفي منصات إعادة البيع مثل Ticombo، تختلف الأسعار بحسب الطلب وموقع المقعد، وعادة ما ترتفع العروض الخاصة بأكبر المباريات مع اقتراب موعدها. وسيؤدي نصف نهائي يضم ريال مدريد، واحتمال إقامة نهائي كلاسيكو أو ديربي مدريد، إلى رفع الأسعار في الفئات الأعلى، ما يجعل الشراء المبكر الخيار الأذكى.

سيتم تحديث هذه الصفحة بالفئات والأسعار الرسمية بمجرد تأكيدها.

ماذا يجب أن تعرف عن كأس السوبر الإسباني؟

ستكون هذه النسخة الثالثة والأربعين من كأس السوبر الإسباني، وهي المسابقة السنوية التي تجمع الفائزين والوصيفين في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا من الموسم السابق. ومنذ 2020، تُلعب البطولة بنظام دورة مصغرة من أربعة فرق، وتمثل نسخة 2027 أول مرة تُقام فيها في تركيا.

يتجه برشلونة إلى إسطنبول بصفته حامل اللقب والمرشح الأبرز. وقد أحرز الفريق الكتالوني لقبه السادس عشر، موسعًا رقمه القياسي، في يناير/كانون الثاني 2026، بعد فوزه على ريال مدريد في النهائي بجدة، محققًا انتصاره الثالث في كلاسيكو السوبر خلال أربعة أعوام. ويتأهل برشلونة بصفته بطل الدوري الإسباني، فيما ينضم ريال مدريد باعتباره وصيف الدوري.

وتأتي اللمسة المختلفة هذا العام من كأس ملك إسبانيا. فقد فاجأ ريال سوسيداد فريق أتلتيكو مدريد في نهائي 2026، وفاز 4-3 بركلات الترجيح بعد وقت إضافي ليحرز لقبه الرابع في الكأس، وحجز الطرفان مكانهما في إسطنبول. وهذا يرسم نسخة نادرة من السوبر من دون أتلتيك بيلباو أو طرف أقل تصنيفًا، أربعة عمالقة ولا شيء غير ذلك.

وهناك أيضًا حبكة جديدة في قرعة نصف النهائي. إذ يضع النظام بطل كأس ملك إسبانيا في مواجهة وصيف الدوري الإسباني، ما يعني أن ريال سوسيداد سيحصل على فرصة لمواجهة ريال مدريد، بينما يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل إلى النهائي. ولا يزال نهائي كلاسيكو ممكنًا مرة أخرى، لكنه للمرة الأولى منذ سنوات بعيد كل البعد عن أن يكون مضمونًا.

من يشارك في كأس السوبر الإسباني 2027؟

تعرف الأندية الأربعة كلها جيدًا ما يتطلبه الفوز بهذا اللقب. إليك المشاركين وسجلهم في كأس السوبر: