تنتقل بطولة كأس السوبر الإسباني إلى وجهة جديدة. فبعد خمسة أعوام رائعة في السعودية، ستُقام النسخة المقبلة من البطولة المصغّرة في تركيا من 2 إلى 6 فبراير 2027. وستلعب أكبر الأندية الإسبانية في ثلاثة من أشهر ملاعب كرة القدم الأوروبية، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

تضم قائمة المشاركين برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، وجميعها تتنافس على اللقب. يواجه برشلونة، حامل اللقب، أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول يوم 2 فبراير، بينما يلتقي ريال سوسيداد وريال مدريد في نصف النهائي الآخر يوم 3 فبراير. ويتواجه الفائزان في النهائي يوم 6 فبراير.

من سيرفع أول لقب إسباني هذا الموسم في إسطنبول؟ إليك من GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027، بما في ذلك كيفية حجز مقعد والتكلفة المتوقعة.

متى تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

تُقام كأس السوبر الإسباني 2027 في تركيا من الثلاثاء 2 فبراير إلى السبت 6 فبراير 2027. وهذه أول مرة تنتقل فيها البطولة المصغّرة من موعدها المعتاد في يناير.

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الثلاثاء 2 فبراير 2027 نصف النهائي الأول: برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التذاكر ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) الأربعاء 3 فبراير 2027 نصف النهائي الثاني: ريال سوسيداد ضد ريال مدريد التذاكر ملعب بشكتاش (إسطنبول) السبت 6 فبراير 2027 النهائي: لم يتحدد الطرفان بعد التذاكر رامس بارك (إسطنبول)

أين تُقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2027؟

ستُقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2027 الثلاث، مباراتا نصف النهائي والنهائي، في ثلاثة ملاعب مختلفة بإسطنبول:

ملعب شوكرو ساراج أوغلو (نصف النهائي الأول)

يُعد ملعب شوكرو ساراج أوغلو، المعروف حاليًا لأسباب تتعلق بالرعاية باسم مجمع تشوباني فنربخشة شوكرو ساراج أوغلو الرياضي، أحد أكثر ملاعب كرة القدم عراقة وهيبة وأهمية تاريخية في أوروبا. وغالبًا ما يطلق عليه مشجعوه المتحمسون لقب «المعبد».

يقع هذا الملعب، الذي تتراوح سعته بين 47,430 و50,530 مقعدًا، في حي كاديكوي النابض بالحياة بالجانب الآسيوي من إسطنبول. وهو الملعب الذي يستضيف مباريات فنربخشة، النادي التركي الكبير متعدد الرياضات، منذ افتتاحه عام 1908.

ملعب بشكتاش (نصف النهائي الثاني)

ملعب بشكتاش، المعروف أيضًا باسم ملعب توبراش، منشأة رياضية حديثة تقع في قلب إسطنبول، على ضفاف مضيق البوسفور ذي المناظر الخلابة. ويُعد موقعه على نطاق واسع من أجمل مواقع الملاعب في العالم، إذ يطل على المياه حيث تلتقي أوروبا بآسيا. ويتسع الملعب لنحو 42,684 مشجعًا، ويستضيف مباريات بشكتاش وسط أجواء جماهيرية حماسية منذ عام 2016.

رامس بارك (النهائي)

رامس بارك ملعب كرة قدم عالمي المستوى يقع في منطقة سيرانتيبي بحي ساريير في الجانب الأوروبي من إسطنبول. ويستضيف مباريات جالطة سراي منذ افتتاحه عام 2011، وتبلغ سعته 53,978 متفرجًا.

أما ملعب جالطة سراي السابق، علي سامي ين، الذي استُخدم لأكثر من 60 عامًا واشتهر بأجوائه شديدة الحماس، فكان على ما يبدو على وشك الانهيار، وكان من الممكن أن تقع كارثة كبيرة لو استمر استخدامه.

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027

ينظم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) بطولة كأس السوبر الإسباني. ولشراء التذاكر الرسمية، يُنصح بمتابعة ما يلي:

قائمة الانتظار الرسمية : تعاون الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. ويمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية لشراء التذاكر مسبقًا، وتلقي جدول المباريات وتنبيهات الأسعار قبل طرحها للجمهور.

: تعاون الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. ويمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية لشراء التذاكر مسبقًا، وتلقي جدول المباريات وتنبيهات الأسعار قبل طرحها للجمهور. الموقع الرسمي للاتحاد : ستبدأ مبيعات التذاكر للجمهور لاحقًا مباشرة عبر موقع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.

: ستبدأ مبيعات التذاكر للجمهور لاحقًا مباشرة عبر موقع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم. بوابات الأندية: ستحصل الأندية المشاركة، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، أيضًا على حصص رسمية من التذاكر لجماهيرها. ويمكن لأعضاء الأندية الاطلاع على بوابات التذاكر الرسمية مع اقتراب موعد البطولة.

لم يعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بعد الموعد المحدد لبدء بيع التذاكر للجمهور. وفي النسخ السابقة، كانت التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإسباني تُطرح للبيع مع اقتراب موعد البطولة، عادةً قبل انطلاقها ببضعة أسابيع.

وبما أن نسخة 2027 تُقام في أوائل فبراير، فمن المتوقع طرح التذاكر للجمهور في أواخر ديسمبر 2026 أو خلال يناير 2027.

ويمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعدهم شراء التذاكر أيضًا عبر منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

نقل التذاكر مضمون، إذ يحمي تيكومبو جميع عمليات نقل التذاكر وشرائها من خلال برنامج الأمان المدمج لديه، «تيكس بروتكت». ويضمن هذا البرنامج حصولك على تذاكرك في الوقت المحدد وأن تكون صالحة للحدث، وإلا فستسترد المبلغ كاملًا بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027؟

لم تُعلن بعد الأسعار الرسمية لتذاكر كأس السوبر الإسباني 2027 في إسطنبول. وعادةً ما يعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) مواعيد البيع الرسمية وفئات المقاعد المحددة وأسعار التذاكر الأصلية مع اقتراب انطلاق البطولة.

وللاسترشاد بأسعار النسخ السابقة، بدأت أسعار التذاكر الرسمية للنسخ الأخيرة في السعودية من نحو 25 دولارًا لأرخص مقاعد نصف النهائي، ونحو 47 دولارًا للنهائي، وارتفعت كثيرًا للمقاعد المميزة في المدرجات السفلية ومقاعد كبار الشخصيات.

تابع الموقع الرسمي للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ومواقع الأندية للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل تيكومبو لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس السوبر الإسباني

ستكون هذه النسخة الـ43 من كأس السوبر الإسباني، البطولة السنوية التي يشارك فيها بطل ووصيف كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في الموسم السابق. وتُقام منذ عام 2020 على شكل بطولة مصغّرة تضم أربعة فرق، وستشهد نسخة 2027 إقامتها في تركيا للمرة الأولى.

يتجه برشلونة إلى إسطنبول بصفته حامل اللقب والمرشح الأبرز. وتُوج الفريق الكتالوني بلقبه الـ16، معززًا رقمه القياسي، في يناير 2026، بعدما تغلب على ريال مدريد في النهائي بمدينة جدة ليحقق فوزه الثالث في كلاسيكو كأس السوبر خلال أربعة أعوام. وتأهل برشلونة بصفته بطل الدوري الإسباني، فيما يشارك ريال مدريد بصفته وصيف الدوري.

وتأتي المفاجأة هذا العام من كأس ملك إسبانيا. فقد فاجأ ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد في نهائي 2026، وفاز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي ليحرز لقبه الرابع في الكأس، وحجز طرفا النهائي مكانيهما في إسطنبول. وهكذا تُقام نسخة نادرة من كأس السوبر بلا أتلتيك بيلباو أو منافس من أصحاب التصنيف المتأخر، بل بأربعة فرق كبيرة فقط.

وثمة جانب آخر مثير في قرعة نصف النهائي. إذ يضع نظام البطولة بطل كأس ملك إسبانيا في مواجهة وصيف الدوري الإسباني، ما يمنح ريال سوسيداد فرصة لملاقاة ريال مدريد، بينما يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد من أجل بلوغ النهائي. ولا يزال نهائي الكلاسيكو ممكنًا، لكنه هذه المرة أبعد ما يكون عن الضمان مقارنة بالسنوات الماضية.

من يشارك في كأس السوبر الإسباني 2027؟

تعرف الأندية الأربعة جميعها طريق الفوز باللقب. إليك المشاركين وسجل كل منهم في كأس السوبر: