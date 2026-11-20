تنتقل كأس السوبر الإسباني إلى وجهة جديدة. فبعد خمسة أعوام رائعة في السعودية، ستُقام النسخة المقبلة من البطولة المصغّرة في تركيا من 2 إلى 6 فبراير 2027. وستشارك أكبر أندية إسبانيا في مباريات تُقام على ثلاثة من أشهر الملاعب في كرة القدم الأوروبية، ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

تضم قائمة المشاركين برشلونة وريال مدريد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، وجميعها تتنافس على اللقب. ويلتقي برشلونة، حامل اللقب، أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول يوم 2 فبراير، بينما يواجه ريال سوسيداد ريال مدريد في نصف النهائي الآخر يوم 3 فبراير. ويتقابل الفائزان في النهائي يوم 6 فبراير.

من سيرفع أول ألقاب الموسم الإسبانية في إسطنبول؟ يستعرض لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027، بما في ذلك كيفية حجز المقاعد وتكلفتها المتوقعة.

متى تُقام كأس السوبر الإسباني 2027؟

تُقام كأس السوبر الإسباني 2027 في تركيا من الثلاثاء 2 فبراير إلى السبت 6 فبراير 2027. وهذه أول مرة تنتقل فيها البطولة المصغّرة من موعدها المعتاد في يناير.

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الثلاثاء 2 فبراير 2027 نصف النهائي الأول: برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التذاكر ملعب شوكرو ساراج أوغلو (إسطنبول) الأربعاء 3 فبراير 2027 نصف النهائي الثاني: ريال سوسيداد ضد ريال مدريد التذاكر ملعب بشكتاش (إسطنبول) السبت 6 فبراير 2027 النهائي: لم يُحدَّد بعد التذاكر رامس بارك (إسطنبول)

أين تُقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2027؟

ستُقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2027 الثلاث، مباراتا نصف النهائي والنهائي، على ثلاثة ملاعب مختلفة في إسطنبول:

ملعب شوكرو ساراج أوغلو (نصف النهائي الأول)

يُعد ملعب شوكرو ساراج أوغلو، المعروف حاليًا لأسباب تتعلق بالرعاية باسم مجمع شوباني فنربخشة شوكرو ساراج أوغلو الرياضي، أحد أكثر ملاعب كرة القدم الأوروبية عراقةً وإثارةً للرهبة وأهميةً تاريخية. وغالبًا ما يصفه مشجعوه الشغوفون بإجلال بأنه «المعبد».

يقع الملعب في منطقة كاديكوي النابضة بالحياة على الجانب الآسيوي من إسطنبول، وتتراوح سعته بين 47,430 و50,530 متفرجًا، وجميع مقاعده مخصصة للجلوس. وهو الملعب الذي يخوض فيه نادي فنربخشة التركي، الذي ينشط في رياضات متعددة، مبارياته على أرضه منذ افتتاحه عام 1908.

ملعب بشكتاش (نصف النهائي الثاني)

ملعب بشكتاش، المعروف أيضًا باسم ملعب توبراش، منشأة رياضية حديثة تقع في قلب إسطنبول على حافة مضيق البوسفور ذي المناظر الخلابة. ويُعد موقعه على نطاق واسع من أجمل مواقع الملاعب في العالم، إذ يطل على المياه عند ملتقى أوروبا وآسيا. ويتسع الملعب لنحو 42,684 مشجعًا، ويخوض فيه بشكتاش مبارياته على أرضه منذ عام 2016 وسط أجواء حماسية.

رامس بارك (النهائي)

رامس بارك ملعب كرة قدم عالمي المستوى يقع في حي سيرانتبه بمنطقة ساريير، على الجانب الأوروبي من إسطنبول. ويخوض فيه جالطة سراي مبارياته على أرضه منذ افتتاحه عام 2011، وتبلغ سعته 53,978 متفرجًا.

أما ملعب جالطة سراي السابق، ملعب علي سامي ين، فقد استُخدم لأكثر من 60 عامًا واشتهر بأجوائه الحماسية للغاية. ويبدو أنه كان على وشك الانهيار، وأن كارثة كبرى كان من الممكن أن تقع لو استمر استخدامه.

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027

ينظم الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم (RFEF) بطولة كأس السوبر الإسباني. ولشراء التذاكر الرسمية، ينبغي متابعة ما يلي:

قائمة الانتظار الرسمية : تعاون الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. ويمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية للشراء المسبق، ومواعيد المباريات، وتنبيهات الأسعار قبل طرح التذاكر للجمهور.

: تعاون الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم مع «فيفر» لإطلاق قائمة انتظار رسمية للتذاكر. ويمكنك التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 للحصول على فرصة حصرية للشراء المسبق، ومواعيد المباريات، وتنبيهات الأسعار قبل طرح التذاكر للجمهور. الموقع الرسمي للاتحاد : سيبدأ بيع التذاكر للجمهور لاحقًا عبر موقع الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم مباشرةً.

: سيبدأ بيع التذاكر للجمهور لاحقًا عبر موقع الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم مباشرةً. بوابات الأندية: ستحصل الأندية المشاركة، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، على حصص رسمية من التذاكر لجماهيرها. ويمكن لأعضاء الأندية مراجعة بوابات التذاكر الرسمية مع اقتراب البطولة.

لم يعلن الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم بعد الموعد الدقيق لطرح التذاكر للجمهور. وعادةً ما تُطرح التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإسباني للبيع قرب موعد البطولة، قبل انطلاقها ببضعة أسابيع في المعتاد.

وبما أن نسخة 2027 ستُقام في أوائل فبراير، فمن المتوقع طرح التذاكر للجمهور في أواخر ديسمبر 2026 أو خلال يناير 2027.

وإلى جانب الشراء المباشر عبر بوابات التذاكر الرسمية، يمكن للمشجعين شراء مقاعد من سوق إعادة البيع. وتُعد ستاب هاب من أبرز المنصات لمن يسعون إلى شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة عبر قنوات بديلة.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني 2027؟

لم تُعلن بعد أسعار التذاكر الرسمية لكأس السوبر الإسباني 2027 في إسطنبول. وعادةً ما يعلن الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم فترات البيع الرسمية وفئات المقاعد الدقيقة وأسعار التذاكر الأصلية مع اقتراب انطلاق البطولة.

وللاسترشاد بأسعار النسخ السابقة، بدأت أسعار التذاكر الرسمية للنسخ الأخيرة التي أُقيمت في السعودية من نحو 25 دولارًا لأرخص مقاعد نصف النهائي، ونحو 47 دولارًا للنهائي، وارتفعت كثيرًا للمقاعد المميزة في المدرجات السفلية ومقاعد كبار الشخصيات.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن كأس السوبر الإسباني

ستكون هذه النسخة الـ43 من كأس السوبر الإسباني، البطولة السنوية التي تضم بطل ووصيف الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في الموسم السابق. ومنذ عام 2020، تُقام البطولة بمشاركة أربعة فرق، وستشهد نسخة 2027 إقامتها في تركيا للمرة الأولى.

يتجه برشلونة إلى إسطنبول بصفته حامل اللقب والمرشح الأبرز. وتُوج النادي الكتالوني بلقبه الـ16، معززًا رقمه القياسي، في يناير 2026، بعد فوزه على ريال مدريد في النهائي بجدة ليحقق انتصاره الثالث في كلاسيكو كأس السوبر خلال أربعة أعوام. ويشارك بصفته بطل الدوري الإسباني، فيما ينضم إليه ريال مدريد بصفته وصيف الدوري.

أما المتغير الجديد هذا العام فيأتي من كأس ملك إسبانيا. فقد فاجأ ريال سوسيداد أتلتيكو مدريد في نهائي 2026، وفاز عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد الوقت الإضافي ليحرز لقبه الرابع في الكأس، وحجز طرفا النهائي مكانيهما في إسطنبول. وهكذا تُقام نسخة نادرة من كأس السوبر دون أتلتيك بيلباو أو فريق غير مرشح مصنف في مركز متأخر، بل بمشاركة أربعة أندية كبيرة فقط.

وهناك جانب آخر مثير في قرعة نصف النهائي. فوفقًا لنظام البطولة، يواجه بطل كأس ملك إسبانيا وصيف الدوري الإسباني، ما يمنح ريال سوسيداد فرصة لملاقاة ريال مدريد، بينما يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل إلى النهائي. وما زال نهائي الكلاسيكو ممكنًا، لكنه هذه المرة، وللمرة الأولى منذ أعوام، ليس مضمونًا على الإطلاق.

من يشارك في كأس السوبر الإسباني 2027؟

تملك الأندية الأربعة خبرة الفوز بالكأس. إليك الفرق المشاركة وسجلها في البطولة: