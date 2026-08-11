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The FA cup trophy is pictured prior to the Emirates FA Cup Third RoundGetty Images
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كيفية شراء تذاكر كأس الاتحاد الإنجليزي 2026/27: تأكيد مواعيد الأدوار، ومتوسط أسعار التذاكر، والمزيد

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التذاكر
كأس الاتحاد الإنجليزي

اطّلع على كيفية حضورك النهائي الكبير لكأس الاتحاد الإنجليزي، مع كل معلومات التذاكر التي تحتاج إلى معرفتها

تَعِد كأس الاتحاد الإنجليزي 2026/27 بأن تواصل سمعتها بوصفها أكثر بطولات خروج المغلوب تقلبًا في العالم، مع تنافس أندية من مختلف درجات هرم كرة القدم الإنجليزية على مكان في ملعب ويمبلي لخوض المواجهة الحاسمة.

وبعد أشهر من الأدوار التمهيدية، والمفاجآت المدوية، والإثارة المتواصلة، سيكون المسرح مهيأً لنهائي استعراضي جديد على أرض كرة القدم الإنجليزية في مايو 2027.

دع GOAL يرشدك إلى كل معلومات التذاكر الأساسية، بما في ذلك كيفية شرائها، والتكاليف التقديرية، وجدول البطولة، والخيارات المميزة.

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ما هو جدول كأس الاتحاد الإنجليزي؟

انطلقت الأدوار التمهيدية لكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم يوم السبت، 8 أغسطس 2026.

تمتد البطولة كاملة على مدار أكثر من تسعة أشهر، وتبلغ ذروتها في النهائي الاستعراضي على ملعب ويمبلي يوم السبت، 22 مايو 2027.

وتشمل المواعيد الرئيسية للأدوار الأساسية في البطولة ما يلي:

  • 7 نوفمبر 2026: الدور الأول الرئيسي (دخول أندية الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والثانية)
  • 5 ديسمبر 2026: الدور الثاني الرئيسي
  • 9 يناير 2027: الدور الثالث الرئيسي (دخول أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والتشامبيونشيب)
  • 13 فبراير 2027: الدور الرابع الرئيسي
  • 6 مارس 2027: الدور الخامس الرئيسي
  • 3 أبريل 2027: ربع النهائي
  • 24–25 أبريل 2027: نصف النهائي
  • 22 مايو 2027: النهائي

كيفية شراء تذاكر مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي؟

يُعد شراء التذاكر مباشرة من بوابات التذاكر الرسمية للأندية المشاركة الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للحصول على مقاعد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

  • أولوية التخصيص: لا تُدرج تذاكر مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي تلقائيًا ضمن باقة التذاكر الموسمية القياسية الخاصة بالنادي. ومع ذلك، يحصل حاملو التذاكر الموسمية والأعضاء الرسميون في النادي على أولوية الوصول الأولى خلال فترات شراء مخصصة.
  • تخصيصات ويمبلي (نصف النهائي والنهائي): تحصل الأندية المشاركة في نصف النهائي والنهائي على حصص فردية من التذاكر، عادة ما تكون نحو 30,000 تذكرة لكل نادٍ في مباريات ويمبلي. وتُوزَّع هذه التذاكر مباشرة من الأندية المتأهلة إلى النهائي بناءً على نقاط الولاء وحالة التذكرة الموسمية.
  • المنصات الثانوية: بالنسبة للمشجعين الذين لا يتمكنون من الحصول على التذاكر عبر مخصصات الأندية الرسمية، توفر المنصات الثانوية خيارات بديلة لإعادة البيع للمباريات ذات الطلب المرتفع. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي؟

يرتفع الطلب على التذاكر وأسعارها مع تقدم البطولة نحو المشهد الختامي في ويمبلي خلال مايو. وإليك تفصيلًا لمتوسط أسعار التذاكر:

  • تقدير النادي المضيف (الأدوار 1–6): يحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حدًا أدنى لسعر التذكرة يبلغ 10 جنيهات إسترلينية في الأدوار المبكرة وحتى ربع النهائي. وتحدد الأندية المضيفة أسعار البيع الرسمية بناءً على مستوى المنافس وموقع المقعد.
  • تصنيفات ويمبلي (نصف النهائي والنهائي): تكون أسعار ويمبلي الرسمية موحدة عبر فئات الجلوس من الفئة 1 إلى الفئة 4، إذ تتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 30 و120 جنيهًا إسترلينيًا في نصف النهائي، وبين 50 و255 جنيهًا إسترلينيًا في النهائي.
التاريخالدورالموقعمتوسط السعر التقديري الرسمي
السبت، 7 نوفمبر 2026الدور الأول الرئيسيملاعب متنوعة10–25 جنيهًا إسترلينيًا
السبت، 5 ديسمبر 2026الدور الثاني الرئيسيملاعب متنوعة15–30 جنيهًا إسترلينيًا
السبت، 9 يناير 2027الدور الثالث الرئيسيملاعب متنوعة20–45 جنيهًا إسترلينيًا
السبت، 13 فبراير 2027الدور الرابع الرئيسيملاعب متنوعة25–50 جنيهًا إسترلينيًا
السبت، 6 مارس 2027الدور الخامس الرئيسيملاعب متنوعة30–60 جنيهًا إسترلينيًا
السبت، 3 أبريل 2027ربع النهائيملاعب متنوعة35–75 جنيهًا إسترلينيًا
السبت، 24 أبريل 2027نصف النهائيملعب ويمبلي، لندن45–90 جنيهًا إسترلينيًا (المتوسط: حوالي 60 جنيهًا إسترلينيًا)
السبت، 22 مايو 2027النهائيملعب ويمبلي، لندن50–175+ جنيهًا إسترلينيًا (المتوسط: حوالي 100 جنيه إسترليني)
يمنح الحصول على تذاكر كأس الاتحاد الإنجليزي المشجعين المتحمسين فرصة معايشة السحر الخالد، والمفاجآت الكبرى، ودراما خروج المغلوب المحتدمة في كرة القدم الإنجليزية على أرض الواقع. لضمان حصول ملف المستخدم الذي سجّلته حديثًا على أعلى عائد ممكن من تنسيقك الأولي، فإن استخدام رمز تسجيل مفيد للغاية. زر صفحتنا المخصصة لتفعيل مكافأتك التمهيدية باستخدام رمز betwinner الترويجي الرسمي الخاص بنا.

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