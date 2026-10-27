هل ما زلت ترغب في حضور أحد سباقات الجائزة الكبرى قبل إسدال الستار على موسم استثنائي من الفورمولا 1؟ لا شيء يضاهي عيش اللحظة. حقق حلمك بحضور جائزة مدينة مكسيكو الكبرى، التي تُقام من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

أُقيم سباق جائزة المكسيك الكبرى، المعروف باسم جائزة مدينة مكسيكو الكبرى منذ عام 2021، على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز منذ ظهوره الأول على روزنامة الفورمولا 1 عام 1963.

ورغم فترات توقّف لم يُقم خلالها السباق، فقد أصبح الآن موعدًا ثابتًا على روزنامة رياضة المحركات، ويحظى بشعبية هائلة بفضل جماهيره المتحمسة وسباقاته المثيرة.

سواء كنت من عشاق الفورمولا 1 المتحمسين أو تتابعها من حين إلى آخر، فمن المؤكد أن جائزة مدينة مكسيكو الكبرى ستمنحك تجربة مفعمة بالإثارة. إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر السباق، بما في ذلك أسعارها وأماكن الحصول عليها.

متى تُقام جائزة مدينة مكسيكو الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة مدينة مكسيكو الكبرى لعام 2026 على مدار عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 30 أكتوبر حتى الأحد 1 نوفمبر.

التاريخ الوقت المحلي الحلبة (الموقع) التذاكر الأحد 1 نوفمبر 14:00 (التوقيت المركزي القياسي) أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز (مدينة مكسيكو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر جائزة مدينة مكسيكو الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة مدينة مكسيكو الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 عبر عدة جهات بيع. وتتوفر التذاكر من خلال بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للبطولة، كما تتوفر على موقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز.

يُرجى الانتباه إلى أن حلبة جائزة المدينة المكسيكية الكبرى مقسّمة إلى مناطق مختلفة، تتميز كل منها بلون خاص. وللوصول إلى المنطقة المحددة في تذكرتك، يجب الدخول من البوابة المخصصة لها. ولكل منطقة مساحة خاصة بالجماهير تضم جميع الخدمات والمرافق اللازمة.

إليك نظرة على المناطق المختلفة:

المنطقة المدرجات والأماكن الرئيسية أبرز مشاهد الحلبة أنسب بوابة للدخول الخضراء (Verde) المدرجان 1 و2، نادي البادوك، نادي الأبطال ممر الصيانة، شبكة الانطلاق، المسار المستقيم الرئيسي للبداية والنهاية البوابات 4 و6 و7 البرتقالية (Naranja) المدرج 2A مرور السيارات بسرعات عالية على المسار المستقيم الرئيسي (دخول عام) البوابة 8 الزرقاء (Azul) المدرجات 3 و3A و4 و5 و6 و6A منطقة الكبح عند المنعطف الأول، ومنعطفات مويسيس سولانا المتعرجة (المنعطفات 1–3) البوابتان 9 و12 الصفراء (Amarilla) المدرجات 7 و9 و10 و11 مجموعة المنعطفات المتعرجة 4–6 في نهاية منطقة تفعيل نظام تقليل مقاومة الهواء الثانية البوابتان 13 و14 الرمادية (Gris) المدرج 14 (فورو سول سور) قسم الاستاد، والمنعطفان 13–14، ومراسم التتويج بعد السباق البوابة 2 البنية (Café) المدرج 15 (فورو سول نورتي) قسم الاستاد، والمنعطفات البطيئة، وأجواء حاشدة تشبه الحفلات الموسيقية البوابة 2

وإذا كنت تبحث عن مقعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.

نقل التذاكر مضمون، إذ تحظى كل عملية شراء عبر ستب هب بدعم برنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب قبل السباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة مدينة مكسيكو الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للأيام الثلاثة لجائزة مدينة مكسيكو الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز بين 3,900 و30,500 بيزو مكسيكي (من 215 إلى 1,678 دولارًا أمريكيًا)، بحسب المنطقة وقسم المقاعد. وتقتصر صلاحية كل تذكرة على منطقتها، ما يعني أنه لا يمكنك الانتقال إلى مناطق أخرى مميزة بألوان مختلفة بعد دخول الحلبة.

المدرج منطقة الحلبة الموقع ونوع الإطلالة التذاكر الرسمية لثلاثة أيام (بالبيزو المكسيكي) المدرجان 1 و2 الخضراء المسار المستقيم الرئيسي، وممر الصيانة، وأحداث شبكة الانطلاق 30,500 المدرج 10 الصفراء المنعطفات السريعة (من 4 إلى 6) 19,900 المدرج 11 الصفراء المنعطف 6 والاقتراب من منعطفات البحيرة المتعرجة 18,300 المدرجان 4 و5 الزرقاء منطقة كبح رئيسية وأحداث المنعطفين 1 و2 15,000 المدرج 5A الزرقاء إطلالة من الداخل على مجموعة المنعطفات الافتتاحية 1 إلى 3 13,900 المدرج 7 الصفراء الدخول إلى مجموعة المنعطفين 4 و5 13,900 المدرج 6 الزرقاء منطقة التسارع عند الخروج من المنعطف 3 13,000 المدرج 12 الصفراء المقطع السريع عبر المنعطفات 4 إلى 6 12,800 المدرج 9 الزرقاء التسارع على المسار المستقيم الخلفي 12,400 المدرج 8 الزرقاء منتصف المسار المستقيم الخلفي السريع 10,500 المدرج 14 (فورو سول سور) الرمادية داخل الاستاد الشهير، والمنعطفات الأخيرة، ومنصة التتويج 10,000 المدرج 15 (فورو سول نورتي) البنية داخل الاستاد الشهير، وقسم المنعطفات البطيئة المتتالية 10,000 المدرجان 3A و6B الزرقاء مدخل منطقة تكثر فيها التجاوزات والمسار المستقيم الخلفي 9,900 المدرج 6A الزرقاء منطقة وقوف للدخول العام 7,000 المدرج 2A البرتقالية منطقة وقوف في منتصف المسار المستقيم بمحاذاة ممر الصيانة، ودخول عام محلي 3,900

باقات كبار الشخصيات والضيافة

إذا كنت تبحث عن خيارات تتجاوز المقاعد العادية في المدرجات، فتقدم باقات كبار الشخصيات الفاخرة مأكولات مميزة ومشروبات مفتوحة وإمكانية دخول منطقة البادوك:

نادي الأبطال : يقع بمحاذاة المسار المستقيم الرئيسي، وتبدأ أسعاره من نحو 5,600 دولار أمريكي. وتشمل الباقة مقعدًا محجوزًا في المدرج، ودخول صالة الضيافة، وجولات برفقة مرشد في منطقة البادوك.

نادي بادوك الفورمولا 1 : أعلى فئات الضيافة الفاخرة، ويقع إما فوق مبنى ممر الصيانة أو في الطابق الثاني من استاد فورو سول، وتبدأ أسعاره من نحو 9,600 دولار أمريكي.

تابع موقعي الفورمولا 1 وأوتودرومو هيرمانوس رودريجيز الرسميين مع اقتراب موعد السباق للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة نهاية أسبوع جائزة مدينة مكسيكو الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتجارب التأهيلية والسباق نفسه لجائزة مدينة مكسيكو الكبرى على ثلاثة أيام، كما هو موضح أدناه:

التاريخ الحصة الوقت المحلي (التوقيت المركزي القياسي) الجمعة 30 أكتوبر التجارب الأولى 12:30 الجمعة 30 أكتوبر التجارب الثانية 16:00 السبت 31 أكتوبر التجارب الثالثة 11:30 السبت 31 أكتوبر التجارب التأهيلية 15:00 الأحد 1 نوفمبر السباق 14:00

أين تُقام جائزة مدينة مكسيكو الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة مدينة مكسيكو الكبرى على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز، كما جرت العادة دائمًا، وإن كانت الحلبة تُعرف باسم ماجدالينا ميكسهوكا قبل عام 1979.

افتُتحت الحلبة للمرة الأولى عام 1959، ولا يزال مسارها الحالي يتبع إلى حد كبير تصميمها الأصلي. لكن المسار الحديث، الذي يبلغ طوله نحو 4.3 كيلومترات، يمر عبر استاد بيسبول سابق، ما يوفر أحد أجمل المشاهد في موسم الفورمولا 1.

تقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز على ارتفاع يزيد على 2200 متر فوق مستوى سطح البحر، ما يجعل السباق تجربة شاقة للسائقين. كما تواجه فرق الفورمولا 1 تحديات عديدة، لأن الهواء قليل الكثافة يؤثر في أداء المحركات والديناميكا الهوائية.

يحمل فالتيري بوتاس الرقم القياسي لأسرع لفة بزمن قدره 1:17.774. وسجل هذا الزمن خلال نسخة عام 2021 من السباق، التي فاز بها ماكس فيرستابن.

كيفية الوصول إلى جائزة مدينة مكسيكو الكبرى للفورمولا 1

أقرب مطار إلى حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز هو مطار بينيتو خواريز الدولي، المعروف أيضًا باسم مطار مدينة مكسيكو الدولي. ويقع على بُعد نحو 10 كيلومترات شرق الحلبة.

استئجار سيارة:

توجد في مباني الركاب بمطار بينيتو خواريز الدولي عدة شركات لتأجير السيارات يسهل الوصول إليها، منها أفيس وبادجت وهيرتز.

سيارات الأجرة وخدمات طلب الرحلات:

تتوفر للمسافرين في مدينة مكسيكو خيارات عدة للتنقل براحة باستخدام سيارات الأجرة وخدمات طلب الرحلات، ومن أبرزها أوبر وديدي وسيارات الأجرة العادية (Sitio de Taxis أو Taxi Libre).

النقل العام:

للوصول من مطار بينيتو خواريز الدولي إلى وسط مدينة مكسيكو باستخدام النقل العام، لديك عدة خيارات، منها المترو والمتروباص. وتنظم حلبة مدينة مكسيكو أيضًا خدمة Ticket2ride، وهي حافلات تنقل الركاب من مواقع محددة إلى الحلبة وتعيدهم منها.

ماذا تتوقع من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

خلال سبعينيات القرن الماضي، كانت جائزة المكسيك الكبرى محطة بارزة في العصر الذهبي للفورمولا 1، إذ استقطبت حشودًا هائلة وقدمت سباقات مثيرة. ومن العوامل التي ساهمت في عودة شعبيتها وازدهارها مؤخرًا نجاح السائق المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي حل وصيفًا لماكس فيرستابن في بطولة الفورمولا 1 لعام 2023، وأنهى بطولة السائقين ضمن العشرة الأوائل في أحد عشر عامًا متتاليًا (2014-2024). ويعود هذا العام بسيارته كاديلاك بعد غيابه عن موسم 2025.

وكان المكسيكي الآخر الوحيد الذي حقق الفوز بسباق في الفورمولا 1 هو بيدرو رودريجيز عام 1970. وتوفي للأسف بعد عام واحد إثر حادث خلال سباق، لكن إرثه باقٍ، إذ أُعيدت تسمية حلبة مدينة مكسيكو تكريمًا له ولشقيقه ريكاردو، الذي كان أيضًا سائقًا سابقًا في الفورمولا 1، عام 1979.

تُعد حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز رائعة، وينبغي لعشاق الفورمولا 1 أن يعيشوا أجواءها على أرض الواقع مرة واحدة على الأقل في حياتهم. تقع الحلبة في قلب العاصمة المكسيكية، ويتميز مسارها بمستقيم رئيسي ضخم يبلغ طوله 1.2 كيلومتر، وهو من أطول المسارات المستقيمة في موسم الفورمولا 1، ويمكن لسيارات الفورمولا 1 الحديثة أن تبلغ عليه سرعة تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة. ومن أبرز معالم الحلبة أيضًا قسم استاد فورو سول، حيث تمر السيارات بين المدرجات المحيطة بالمسار.

هيمن لاندو نوريس على جائزة مدينة مكسيكو الكبرى لعام 2025، ودفعته النتيجة إلى صدارة بطولة السائقين. وأنهى سائق مكلارين السباق متقدمًا بأكثر من 30 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري وماكس فيرستابن سائق ريد بول. فهل نشهد نسخة مثيرة أخرى هذه المرة؟ لا تتردد إذا كنت ترغب في الانضمام إلى الحشود في واحد من أكثر أيام الرياضة المكسيكية رسوخًا في الذاكرة.



