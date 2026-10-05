كيفية شراء تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026: جدول عطلة نهاية الأسبوع، أسعار التذاكر، تذاكر إعادة البيع ومزيد من المعلومات

هل لا تزال لديك الرغبة في حضور سباق جائزة كبرى قبل إسدال الستار على موسم مذهل من الفورمولا 1؟ لا شيء يضاهي عيش اللحظة. حوّل تلك الأحلام إلى واقع في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، التي تُقام من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

أُقيم سباق الجائزة الكبرى المكسيكي، أو جائزة مكسيكو سيتي الكبرى كما يُعرف منذ عام 2021، على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز منذ ظهوره الأول على جدول الفورمولا 1 في عام 1963.

ورغم بعض فترات التوقف التي لم يُقم خلالها الحدث، فإنه بات الآن محطة منتظمة في روزنامة رياضات المحركات، كما يُعد من أكثر الوجهات شعبية بفضل جماهيره المتحمسة وسباقاته المثيرة.

سواء كنت من عشاق سباقات الفورمولا 1 المتحمسين أو مجرد متابع عابر، فإن جائزة مكسيكو سيتي الكبرى كفيلة بإثارة الحواس. دع GOAL يقدم لك دليلاً شاملاً حول كيفية شراء تذاكر السباق، بما في ذلك أسعارها وأماكن شرائها.

متى تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تمتد جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2026 على مدار عطلة نهاية الأسبوع بالكامل، من الجمعة 30 أكتوبر حتى الأحد 1 نوفمبر.

التاريخ الوقت (محليًا) الحلبة (الموقع) التذاكر الأحد 1 نوفمبر 2 مساءً (CST) أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز (مكسيكو سيتي) التذاكر

كيفية شراء تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 عبر عدد من البائعين. وهي متاحة من خلال بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للرياضة، كما أنها متوفرة أيضًا عبر موقع أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز نفسه.

يرجى ملاحظة أن حلبة جائزة مكسيكو سيتي الكبرى مقسمة إلى مناطق مختلفة، تتميز كل منها بألوانها الخاصة. وللوصول إلى المنطقة المخصصة لك، يجب الدخول عبر البوابة المناسبة. ولكل منطقة منطقة جماهير خاصة بها تضم جميع الخدمات والمرافق اللازمة.

إليك نظرة عامة على المناطق المختلفة:

المنطقة المدرجات والمناطق الرئيسية أبرز إطلالات الحلبة أفضل بوابة دخول الأخضر (Verde) المدرجان 1 و2، Paddock Club، Champions Club ممر الصيانة، شبكة الانطلاق، الخط المستقيم الرئيسي للبداية والنهاية البوابات 4 و6 و7 البرتقالي (Naranja) المدرج 2A تجاوزات عالية السرعة على الخط المستقيم الرئيسي (دخول عام) البوابة 8 الأزرق (Azul) المدرجات 3 و3A و4 و5 و6 و6A منطقة الكبح عند المنعطف 1، ومنعطفات Moisés Solana على شكل S (المنعطفات 1–3) البوابتان 9 و12 الأصفر (Amarilla) المدرجات 7 و9 و10 و11 المقطع المتعرج من المنعطفات 4–6 عند نهاية منطقة DRS الثانية البوابتان 13 و14 الرمادي (Gris) المدرج 14 (Foro Sol Sur) مقطع الاستاد، المنعطفان 13–14، مراسم التتويج بعد السباق البوابة 2 البني (Café) المدرج 15 (Foro Sol Norte) مقطع الاستاد، منعطفات بطيئة، أجواء ضخمة شبيهة بالحفلات الموسيقية البوابة 2

إذا كنت تبحث عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

تحويلات مضمونة، إذ إن كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب للسباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لثلاثة أيام لسباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 على حلبة Autódromo Hermanos Rodríguez بين 3,900 بيزو مكسيكي و30,500 بيزو مكسيكي (215 دولارًا أمريكيًا و1,678 دولارًا أمريكيًا) بحسب المنطقة وقسم المقاعد. والتذاكر مقيدة بشكل صارم بالمنطقة، ما يعني أنه لا يمكنك الانتقال إلى مناطق أخرى ذات ألوان مختلفة بمجرد دخول الحلبة.

المدرج منطقة الحلبة الموقع ونوع الإطلالة التذاكر الرسمية لثلاثة أيام (MXN) Grada 1 & 2 الأخضر الخط المستقيم الرئيسي، ممر الصيانة وتحركات شبكة الانطلاق 30,500 Grada 10 الأصفر منعطفات عالية السرعة (من المنعطف 4 إلى 6) 19,900 Grada 11 الأصفر المنعطف 6 والاقتراب من منعطفات البحيرة على شكل S 18,300 Grada 4 & 5 الأزرق نقطة كبح رئيسية وإثارة عند المنعطفين 1 و2 15,000 Grada 5A الأزرق إطلالة داخلية على مجمع المنعطفات الافتتاحي 1 إلى 3 13,900 Grada 7 الأصفر الدخول إلى مجمع المنعطفين 4 و5 13,900 Grada 6 الأزرق منطقة التسارع عند الخروج من المنعطف 3 13,000 Grada 12 الأصفر مقطع السرعة عبر المنعطفات 4 إلى 6 12,800 Grada 9 الأزرق التسارع على الخط الخلفي المستقيم 12,400 Grada 8 الأزرق منتصف الخط الخلفي المستقيم عالي السرعة 10,500 Grada 14 (Foro Sol Sur) الرمادي داخل الاستاد الشهير، المنعطفات الأخيرة ومنصة التتويج 10,000 Grada 15 (Foro Sol Norte) البني داخل الاستاد الشهير، مقطع الشيكين البطيء 10,000 Grada 3A & 6B الأزرق مدخل منطقة بارزة للتجاوز / الخط الخلفي المستقيم 9,900 Grada 6A الأزرق منطقة وقوف للدخول العام 7,000 Grada 2A البرتقالي وقوف في منتصف خط الصيانة المستقيم / دخول عام محلي 3,900

باقات كبار الشخصيات والضيافة

إذا كنت تبحث عما هو أبعد من مقاعد المدرجات العادية، فإن باقات كبار الشخصيات الراقية توفر طعامًا فاخرًا، ومشروبات مفتوحة، وإمكانية دخول منطقة البادوك:

Champions Club : يقع مباشرة على طول الخط المستقيم الرئيسي، وتبدأ أسعاره من نحو 5,600 دولار أمريكي. وتشمل الباقة مقعدًا محجوزًا في المدرج، ودخول صالة الضيافة، وجولات إرشادية في البادوك.

F1 Paddock Club : فئة الرفاهية الأعلى، وتقع إما فوق مبنى الصيانة أو في المستوى الثاني من استاد Foro Sol، وتبدأ من نحو 9,600 دولار أمريكي.

تابع موقعي الفورمولا 1 الرسمي وأوتودرومو هيرمانوس رودريغيز مع اقتراب الموعد للحصول على مزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

جدول عطلة نهاية الأسبوع لجائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع التجارب وجلسات التجارب التأهيلية والسباق نفسه في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى على ثلاثة أيام كما هو موضح أدناه:

التاريخ الجلسة الوقت (محليًا - CST) الجمعة 30 أكتوبر التجارب الحرة 1 12:30 الجمعة 30 أكتوبر التجارب الحرة 2 16:00 السبت 31 أكتوبر التجارب الحرة 3 11:30 السبت 31 أكتوبر التجارب التأهيلية 15:00 الأحد 1 نوفمبر السباق 14:00

أين تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة مكسيكو سيتي الكبرى على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، كما كان الحال دائمًا، رغم أن المضمار كان يُعرف باسم ماغدالينا ميكسهوكا قبل عام 1979.

افتُتحت الحلبة لأول مرة عام 1959، ولا تزال النسخة الحالية تتبع إلى حد كبير مخطط الحلبة الأصلية. ومع ذلك، فإن التصميم الحديث، الذي يبلغ طوله نحو 4,3 كيلومترات، يجعل المضمار يمر عبر ملعب بيسبول سابق، ما يوفر واحدة من أروع الخلفيات في موسم الفورمولا 1.

تقع حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز على ارتفاع يزيد على 2200 متر فوق سطح البحر، ما يجعل الجائزة الكبرى تجربة لاهثة بالنسبة إلى السائقين. كما أن فرق الفورمولا 1 لديها الكثير لتفكر فيه، إذ إن الهواء الخفيف يؤثر في أداء المحركات والانسيابية الهوائية.

يحمل فالتيري بوتاس الرقم القياسي لأسرع لفة بزمن 1:17.774. وقد سجل هذا التوقيت خلال نسخة 2021 من السباق، التي فاز بها ماكس فيرستابن.

كيفية الوصول إلى جائزة مكسيكو سيتي الكبرى للفورمولا 1

أقرب مطار إلى حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز هو مطار بينيتو خواريز الدولي، المعروف أيضًا باسم مطار مكسيكو سيتي الدولي. ويقع على بعد نحو 10 كيلومترات شرق الحلبة.

تأجير السيارات:

في مطار بينيتو خواريز الدولي، تتوفر إمكانية الوصول إلى عدد من شركات تأجير السيارات الموجودة بشكل ملائم داخل مباني المطار. وتشمل هذه الشركات Avis وBudget وHertz.

خدمات سيارات الأجرة/خدمات مشاركة الرحلات:

في مكسيكو سيتي، يمتلك المسافرون عدة خيارات للتنقل في المدينة براحة باستخدام سيارات الأجرة وخدمات مشاركة الرحلات، ومن بين الخيارات الأكثر شعبية: Uber وDidi وسيارات الأجرة العادية (Sitio de Taxis أو Taxi Libre).

وسائل النقل العام:

للسفر من مطار بينيتو خواريز الدولي إلى وسط مدينة مكسيكو سيتي باستخدام وسائل النقل العام، لديك بعض الخيارات، بما في ذلك المترو وMetrobus. كما تنظم حلبة مكسيكو سيتي أيضًا خدمة Ticket2ride. وهي خدمة حافلات مكوكية من مواقع محددة إلى الحلبة والعودة منها.

ما الذي يمكن توقعه من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

خلال سبعينيات القرن الماضي، كانت جائزة المكسيك الكبرى واحدة من أبرز محطات العصر الذهبي للفورمولا 1، إذ جذبت جماهير غفيرة وقدمت إثارة كبيرة. وكان من العوامل التي قادت إلى انتعاشها الأخير في الشعبية والمكانة نجاح السائق المكسيكي سيرخيو بيريز، الذي أنهى موسم 2023 من بطولة الفورمولا 1 وصيفًا لماكس فيرستابن، وحقق وجودًا ضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب السائقين لمدة 11 عامًا متتالية من 2014 إلى 2024. ويعود هذا العام بسيارته كاديلاك، بعد غيابه عن موسم 2025.

المكسيكي الوحيد الآخر الذي حقق الفوز بسباق في الفورمولا 1 كان بيدرو رودريغيز في عام 1970. وللأسف توفي بعد عام واحد إثر حادث في سباق، لكن إرثه لا يزال حيًا بعدما أُعيدت تسمية حلبة مكسيكو سيتي تكريمًا له ولشقيقه ريكاردو، وهو سائق سابق آخر في الفورمولا 1، في عام 1979.

تُعد حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز حلبة مذهلة، ومن الضروري لعشاق الفورمولا 1 أن يعيشوا هذه التجربة على أرض الواقع مرة واحدة على الأقل في حياتهم. ويقع المضمار في قلب العاصمة المكسيكية، ويتميّز بخطه المستقيم الرئيسي الهائل الذي يبلغ طوله 1,2 كيلومتر، وهو واحد من الأطول في موسم الفورمولا 1 بأكمله، ويمكن لسيارات الفورمولا 1 الحديثة أن تبلغ عليه سرعة تصل إلى 330 كيلومترًا في الساعة. ومن أبرز معالمه أيضًا مقطع استاد Foro Sol، حيث تمر السيارات عبر مدرج دائري.

هيمن لاندو نوريس على جائزة مكسيكو سيتي الكبرى 2025، وكانت النتيجة سببًا في دفعه إلى صدارة بطولة السائقين. وأنهى سائق مكلارين السباق متقدمًا بأكثر من 30 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري وماكس فيرستابن سائق ريد بول. فهل نحن على موعد مع نسخة جديدة درامية هذه المرة؟ لا تتأخر إذا كنت ترغب في الانضمام إلى الحشود في واحد من أكثر الأيام رسوخًا في الذاكرة ضمن الروزنامة الرياضية المكسيكية.



