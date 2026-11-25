بعد تأجيل سباقات وإعادة جدولتها في وقت سابق من الموسم، سيكون قد مرّ ما يقارب عام منذ آخر ظهور لنجوم الفورمولا 1 في الشرق الأوسط، حين يصلون إلى حلبة لوسيل الدولية لخوض جائزة قطر الكبرى 2026 في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر، من 27 إلى 29 منه. لا تفوّت الحدث، واحجز تذاكرك للسباق اليوم.

يترقب عشاق الفورمولا 1 في آسيا بشغف عودة أشهر السائقين في العالم إلى المنافسة في المنطقة. وبينما هيمن كيمي أنتونيلي وماكلارين على معظم مجريات الموسم، رفع أمثال ماكس فيرستابن ولاندو نوريس مستواهم مؤخرًا، وسيسعون إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية فيما تبقى من الموسم. ويطمح فيرستابن إلى تحقيق فوزه الرابع تواليًا في قطر هذا نوفمبر.

للعام الثالث على التوالي، تفتتح جائزة قطر الكبرى ثنائية ختام الموسم المثيرة، إذ يُقام السباق الأخير لعام 2026، جائزة أبوظبي الكبرى، بعد أسبوع، في 6 ديسمبر على حلبة مرسى ياس. وبعد ذلك، سننتظر جميعًا بترقب ثلاثة أشهر حتى ينطلق موسم الفورمولا 1 لعام 2027.

سواء كنت تبحث عن مقاعد في المدرجات أو تذاكر دخول عام أو تجارب كبار الشخصيات، فهناك تذاكر لجائزة قطر الكبرى تناسب مختلف الأذواق والميزانيات. دع GOAL يطلعك على كيفية شراء التذاكر وأسعارها وجدول الفعاليات قبل زيارة الفورمولا 1 المقبلة لحلبة لوسيل الدولية.

متى تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تُقام جائزة قطر الكبرى 2026 على مدار عطلة نهاية الأسبوع، من الجمعة 27 نوفمبر حتى الأحد 29 نوفمبر.

التاريخ الوقت المحلي التذاكر الحلبة (الموقع) الأحد 29 نوفمبر 19:00 (بتوقيت AST) التذاكر حلبة لوسيل الدولية (لوسيل)

كيفية شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

يمكن للمشجعين شراء تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026 عبر عدة جهات بيع. وتتوفر التذاكر من خلال بوابة تذاكر الفورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للفورمولا 1، وكذلك بوابة تذاكر حلبة لوسيل الدولية، التي تديرها الحلبة مباشرة.

وإذا كنت تبحث عن مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل StubHub.

نقل التذاكر مضمون: كل عملية شراء عبر StubHub مشمولة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها قبل موعد السباق.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر الدخول العادية للبالغين، الصالحة لثلاثة أيام في جائزة قطر الكبرى 2026، بين 600 ريال قطري (نحو 165 دولارًا أمريكيًا) و2,000 ريال قطري (نحو 548 دولارًا أمريكيًا). وتُصدر جميع تذاكر المدرجات والدخول إلى مناطق الوقوف العادية في صورة تصاريح رقمية لثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد.

فئة التذكرة والقسم سعر ثلاثة أيام بالريال القطري (بالدولار الأمريكي) أبرز مزايا المقاعد المدرج الرئيسي (المنطقتان A/B وC/D وE/F) 2,000 ريال قطري (548 دولارًا) مقاعد مرقمة ومغطاة تطل على خطي الانطلاق والنهاية وممر الصيانة المدرج الشمالي 1,500 ريال قطري (411 دولارًا) مقاعد مغطاة عند نهاية المسار المستقيم الرئيسي مدرجات المنعطفات 2 و3 و16 1,000 ريال قطري (274 دولارًا) مدرجات غير مغطاة تتيح متابعة أحداث السباق عند منعطفات رئيسية الدخول العام («تل لوسيل») 600 ريال قطري (165 دولارًا) مناطق وقوف مفتوحة تطل على الحلبة

تابع الموقعين الرسميين للفورمولا 1 وحلبة لوسيل الدولية مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub، لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

جدول عطلة جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026

تتوزع حصص التجارب والتصفيات وسباق جائزة قطر الكبرى على ثلاثة أيام، كما هو موضح أدناه:

التاريخ الحصة الوقت المحلي (AST) الجمعة 27 نوفمبر التجارب الأولى 16:30 الجمعة 27 نوفمبر التجارب الثانية 20:00 السبت 28 نوفمبر التجارب الثالثة 17:30 السبت 28 نوفمبر التصفيات 21:00 الأحد 29 نوفمبر السباق 19:00

أين تُقام جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026؟

تقع حلبة لوسيل الدولية لسباقات السيارات خارج مدينة لوسيل مباشرة، شمال الدوحة في قطر.

يبلغ طول الحلبة 5.4 كيلومترات، ويبلغ طول مسارها المستقيم الرئيسي كيلومترًا واحدًا. افتُتحت الحلبة عام 2004، واستضافت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية في العام نفسه.

في عام 2007، أُضيفت إضاءة خارجية دائمة لتتمكن الحلبة من استضافة سباقات ليلية. وفي العام التالي، أصبحت جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية 2008 أول سباق ليلي في تاريخ بطولة موتو جي بي. وأُقيمت النسخة الأولى من جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 عام 2021. وقبل النسخة الثانية من السباق عام 2023، خضعت الحلبة لتحديثات وزادت سعتها من 8,000 إلى 52,000 متفرج.

يحمل لاندو نوريس حاليًا الرقم القياسي لأسرع لفة في حلبة لوسيل، بعدما سجل زمنًا قدره 1:22.384 بسيارته ماكلارين خلال جائزة قطر الكبرى 2024.

ماذا تتوقع من جائزة قطر الكبرى 2026؟

أُقيمت جائزة قطر الكبرى للمرة الأولى في نوفمبر 2021 على حلبة لوسيل الدولية. وبسبب كأس العالم لكرة القدم 2022، لم تعد إلى جدول الفورمولا 1 حتى عام 2023، لكن المنظمين أبرموا اتفاقًا لإبقائها على الجدول لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

يُعد السباق واحدًا من أربعة سباقات ليلية في جدول الفورمولا 1 الحالي، وجائزة أبوظبي الكبرى من بينها أيضًا. وتزيد إضاءة الحلبة وأفق المدينة من روعة المشهد، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا بدرجة ملحوظة، وهو أمر يرحب به بعض الحاضرين.

وإلى جانب متابعة الإثارة على الحلبة، تتيح تذكرة جائزة قطر الكبرى فرصًا ترفيهية إضافية. فجميع أنواع التذاكر تضمن دخول الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق ويشارك فيها نجوم عالميون كبار. وفي العام الماضي، كان سيل وميتاليكا أبرز المشاركين.

وإذا لم تكن مشاهدة إحدى أبرز محطات موسم الفورمولا 1 عن قرب كافية، فهناك ميزة إضافية تتمثل في الاستمتاع بكل ما تقدمه مدينة الدوحة من وجهات وتجارب.

إنها مدينة نابضة بالحياة وجميلة وذات ثقافة غنية، وفيها قائمة لا تنتهي من الأنشطة والمعالم: تجارب الطعام الفاخر، ووفرة مراكز التسوق، والمعالم المذهلة، والعجائب الطبيعية، وغير ذلك الكثير.

ونتيجة لاستضافتها مؤخرًا عددًا من الأحداث البارزة، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، أصبحت الدوحة بسرعة وجهة متميزة في الشرق الأوسط للمسافرين بغرض الرياضة والترفيه، مع تجارب تناسب جميع الميزانيات.

وسيصل عشاق الفورمولا 1 الراغبون في متابعة كل الإثارة على الحلبة إلى الدوحة في وقت مثالي من العام للاستمتاع بأنشطة أخرى في المنطقة. ففي الفترة من نوفمبر إلى مارس، يكون الطقس في المنطقة أنسب للنزهات والرحلات الخارجية.