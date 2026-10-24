ستتجه أنظار عشاق الخيل في أنحاء العالم إلى مضمار كينلاند في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، الذي يستضيف النسخة السنوية الثالثة والأربعين من بطولة العالم لكأس المربين على مدار يومين، 30 و31 أكتوبر.

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ورغم أن الحصان الياباني فوريفر يونغ تصدّر العناوين قبل اثني عشر شهرًا، عندما حقق فوزًا تاريخيًا في السباق الأبرز، كأس المربين كلاسيك، فإن كل سباق من السباقات الـ14 المصنفة ضمن الفئة الأولى، والمقامة على مدار اليومين، يشهد منافسة مثيرة تُبقي الحشود الكبيرة في المضمار متحمسة طوال الوقت.

ولا تقل الأجواء المصاحبة لليوميْن عن إثارة السباقات نفسها. فاعتبارًا من يوم الاثنين 25 أكتوبر، يعمّ مهرجان كأس المربين مدينة ليكسينغتون بفعاليات مستوحاة من عالم الخيل، وعروض ترفيهية مباشرة، واحتفالات.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية شراء تذاكر كأس المربين 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام بطولة كأس المربين 2026؟

تُقام بطولة العالم لكأس المربين 2026 يومي الجمعة 30 أكتوبر والسبت 31 أكتوبر. ويستضيف مضمار كينلاند في ليكسينغتون هذا الحدث للمرة الرابعة هذا العام، بعدما استضافه سابقًا في أعوام 2015 و2020 و2022.

كيفية شراء تذاكر كأس المربين 2026

طُرحت التذاكر الرسمية لبطولة العالم لكأس المربين 2026 في كينلاند للبيع لعامة الجمهور لأول مرة في 21 أبريل 2026. وأُتيحت للشراء عبر الإنترنت مباشرة من خلال مركز تذاكر كأس المربين، وعبر سيت جيك، المزوّد الرسمي للتذاكر، أو هاتفيًا بالاتصال بمكتب التذاكر.

يجب شراء جميع تذاكر كأس المربين 2026 مسبقًا، إذ لن تُباع أي تذاكر في مضمار كينلاند. ويقتصر الحضور على 43,000 شخص يوميًا. والتذاكر المتبقية محدودة للغاية، بعدما نفدت تذاكر العديد من أقسام المدرجات ومناطق تناول الطعام، ولم يتبقَّ في المقام الأول سوى تذاكر الدخول العام بجوار المضمار وباقات السفر.

ويمكن للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة شراؤها أيضًا عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.

تحويل التذاكر مضمون، إذ يحظى كل شراء عبر ستب هب بدعم برنامج «فان بروتكت» التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب للحدث.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس المربين 2026؟

تراوحت الأسعار الرسمية لتذاكر بطولة العالم لكأس المربين 2026 في كينلاند بين 85 دولارًا لتذكرة دخول عام ليوم واحد و2,465 دولارًا لباقات مميزة تشمل تناول الطعام وجميع الخدمات على مدار يومين.

وفيما يلي تفصيل أسعار التذاكر الرسمية حسب الفئة والقسم والمدة:

نوع التذكرة أو الباقة سعر الجمعة سعر السبت سعر اليومين دخول عام بجوار المضمار 85 دولارًا 159 دولارًا 244 دولارًا دخول عام إلى مبنى النادي 212 دولارًا 477 دولارًا 689 دولارًا مقاعد محجوزة على طاولات 186 دولارًا 371 دولارًا 557 دولارًا مقاعد محجوزة في المدرج الرئيسي 265 دولارًا 477 دولارًا 742 دولارًا مقاعد محجوزة في مبنى النادي غير متاح غير متاح 1,166 دولارًا مقصورات المدرج الرئيسي ومقصورات اللوج غير متاح غير متاح تبدأ من 1,590 دولارًا للمقعد مقصورات مبنى النادي غير متاح غير متاح تبدأ من 1,802 دولار للمقعد جناح المبيعات 398 دولارًا 530 دولارًا 928 دولارًا قاعة إكويستريان لتناول الطعام 583 دولارًا 795 دولارًا 1,378 دولارًا شاليه المنعطف الأول غير متاح غير متاح 1,961 دولارًا تناول الطعام المميز في مبنى النادي غير متاح غير متاح 2,465 دولارًا

تابع الموقع الرسمي لكأس المربين مع اقتراب موعد الحدث للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ما جدول سباقات كأس المربين 2026؟

يُقام إجمالي 14 سباقًا خلال يومي كأس المربين. وتشهد الجمعة 30 أكتوبر خمسة سباقات للبطولات المخصصة للخيول الناشئة. وفي اليوم التالي، السبت 31 أكتوبر، تُقام تسعة سباقات أخرى، أبرزها سباق كأس المربين كلاسيك، الذي تبلغ جائزته 7 ملايين دولار. وفيما يلي تفاصيل السباقات واحدًا تلو الآخر، وجميع المواعيد بالتوقيت الشرقي المحلي:

الجمعة 30 أكتوبر

يتضمن جدول الجمعة سباقات تمهيدية تبدأ الساعة 11:55 صباحًا، مثل ذا هيدلي وذا ثوروبريد أفتركير ألاينس ستيكس وسباقات الأهلية، قبل انطلاق البطولات الرئيسية للخيول الناشئة المصنفة ضمن الفئة الأولى:

2:55 مساءً: كأس المربين لسباق السرعة على العشب للخيول الناشئة

3:35 مساءً: كأس المربين للمهرات الناشئة

4:15 مساءً: كأس المربين للمهرات الناشئة على العشب

4:55 مساءً: كأس المربين للخيول الناشئة

5:35 مساءً: كأس المربين للخيول الناشئة على العشب

السبت 31 أكتوبر

يشهد السبت تسعة سباقات ضمن بطولة العالم للخيول الأكبر سنًا ونخبة الخيول البالغة ثلاث سنوات، ويُختتم بسباق كأس المربين كلاسيك المرموق. ويبدأ اليوم بسباقات صباحية تمهيدية للخيول التي لم تحقق أي فوز وسباقات الأهلية اعتبارًا من الساعة 11:15 صباحًا، قبل انطلاق السباقات الرئيسية المصنفة ضمن الفئة الأولى وفق الجدول التالي:

1:10 ظهرًا: كأس المربين لمسافة ميل على المضمار الترابي

1:48 ظهرًا: كأس المربين لسباق السرعة على العشب

2:26 مساءً: كأس المربين لسباق السرعة

3:04 مساءً: كأس المربين للأفراس والمهرات على العشب

3:42 مساءً: كأس المربين لسباق السرعة للأفراس والمهرات

4:20 مساءً: كأس المربين لمسافة ميل

4:48 مساءً: كأس المربين للأفراس والمهرات

5:36 مساءً: كأس المربين على العشب

6:16 مساءً: كأس المربين كلاسيك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مضمار كينلاند

يُعد مضمار كينلاند، الذي فتح أبوابه لأول مرة عام 1936، جوهرة سباقات الخيول الأصيلة الأمريكية في نظر كثيرين. ويقع في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، في قلب منطقة بلوغراس. ويعمل كينلاند وفق نموذج فريد غير هادف للربح، إذ يُعاد استثمار عائداته من السباقات والمزادات مباشرة في قطاع الخيل والجمعيات الخيرية المحلية.

وصُنّف معلمًا تاريخيًا وطنيًا في عام 1986، وهو مضمار سباقات رفيع المستوى وأكبر دار مزادات للخيول الأصيلة في العالم.

لحظات لا تُنسى في كينلاند

زيارة الملكة إليزابيث الثانية (1984) : زارت الملكة إليزابيث الثانية كينلاند لمشاهدة النسخة الأولى من سباق أُنشئ تكريمًا لها، وهو «كأس تحدي الملكة إليزابيث الثانية». وأنشأ كينلاند منطقة مخصصة لتكريم الفائزين بجوار المضمار خصيصًا لزيارتها.

الإنجاز الكبير لأمريكان فارواه (2015) : استضاف كينلاند بطولة العالم لكأس المربين المرموقة للمرة الأولى في عام 2015. وفي آخر سباق في مسيرته، هيمن أمريكان فارواه، أحد أساطير التاج الثلاثي، على كأس المربين كلاسيك، محطمًا الرقم القياسي للمضمار، وأصبح أول حصان في التاريخ يحقق ما يُعرف بصورة غير رسمية بـ«الإنجاز الكبير» في السباقات.

مزادات حطمت الأرقام القياسية : تتمتع مزادات الخيل في كينلاند بمكانة بارزة. فقد مرّ أكثر من 20 حصانًا فائزًا بسباق كنتاكي ديربي، من بينهم جاستيفاي بطل التاج الثلاثي، عبر حلبة المبيعات في كينلاند. وفي عام 1985، بيع حصان عمره عام واحد مقابل 13.1 مليون دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا صمد لعقود. ولا يزال مزاد سبتمبر للخيول بعمر عام يحطم الأرقام القياسية الحديثة للقطاع، بعدما حقق عائدات قياسية بلغت 536.7 مليون دولار.

مضمار هوليوود المفضل: استُخدم كينلاند على نطاق واسع موقعًا لتصوير الأفلام، بفضل طابعه الكلاسيكي الذي لا يحدّه زمن، ومروجِه المعتنى بها، ومبانيه الشهيرة المشيدة من الحجر الجيري. وقد مثّل مضامير تاريخية أخرى في أفلام سينمائية كبرى مثل سيبيسكيت (2003)، ودريمر (2005)، وسيكريتاريات (2010).

الفائزون مؤخرًا بسباق كأس المربين كلاسيك

العام الحصان الفائز مدرب الحصان الفائز الخيّال الفائز المضمار 2025 فوريفر يونغ يوشيتو ياهاغي ريوسي ساكاي ديل مار 2024 سييرا ليون تشاد سي. براون فلافين برات ديل مار 2023 وايت أباريو ريتشارد داترو جونيور إيراد أورتيز جونيور سانتا أنيتا 2022 فلايتلاين جون دبليو. سادلر فلافين برات كينلاند 2021 نيكس غو براد إتش. كوكس جويل روزاريو ديل مار 2020 أوثنتيك بوب بافرت جون آر. فيلازكيز كينلاند 2019 فينو روسو تود بليتشر إيراد أورتيز جونيور سانتا أنيتا 2018 أكسيليريت جون سادلر جويل روزاريو تشرشل داونز 2017 غان رانر ستيفن أسموسن فلوران جيرو ديل مار 2016 أروغيت بوب بافرت مايك سميث سانتا أنيتا







