ستتجه أنظار عشاق سباقات الخيل في مختلف أنحاء العالم إلى مضمار كينيلاند في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، الذي يستضيف النسخة الثالثة والأربعين السنوية من بطولة كأس المربين العالمية على مدار يومين، في 30 و31 أكتوبر.

لا تفوت فرصة أن تكون جزءًا من إحدى أبرز محطات روزنامة سباقات الخيل العالمية، واحجز تذاكرك اليوم.

ورغم أن البطل الياباني ذي الحوافر، فوريفر يونغ، خطف العناوين قبل 12 شهرًا عندما حقق فوزًا تاريخيًا في الحدث الأبرز، بريدرز كب كلاسيك، فإن كل سباق من سباقات الفئة الأولى الـ14 التي تُقام على مدار اليومين يقدم منافسة مثيرة تُبقي الجماهير الغفيرة في المضمار في أجواء حماسية متواصلة.

أما الأجواء المصاحبة خارج المضمار قبل يومي السباقات اللذين لا يُنسيان، فهي تكاد تضاهي إثارة المنافسات نفسها. إذ تسيطر فعاليات مهرجان بريدرز كب على مدينة ليكسينغتون بدءًا من يوم الاثنين 25 أكتوبر، مع فعاليات ذات طابع خيلي، وعروض ترفيهية حية، واحتفالات.

دع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر حول كيفية شراء تذاكر بريدرز كب 2026، بما في ذلك أماكن الحصول عليها، وأسعارها، والمزيد.

متى تُقام بريدرز كب 2026؟

تُقام بطولة بريدرز كب العالمية 2026 يومي الجمعة 30 أكتوبر والسبت 31 أكتوبر. ويستضيف مضمار كينيلاند في ليكسينغتون هذا الحدث الخيلي الضخم للمرة الرابعة هذا العام، بعدما سبق له استضافته في 2015 و2020 و2022.

كيفية شراء تذاكر بريدرز كب 2026

طُرحت التذاكر الرسمية لبطولة بريدرز كب العالمية 2026 في كينيلاند للبيع أول مرة للجمهور العام في 21 أبريل 2026. وكان بالإمكان شراؤها عبر الإنترنت مباشرة من خلال مركز تذاكر بريدرز كب، وكذلك هاتفيًا عبر الاتصال بمكتب التذاكر.

يجب شراء جميع تذاكر بريدرز كب 2026 مسبقًا، إذ لن تُباع أي تذاكر في الموقع بمضمار كينيلاند. ويبلغ الحد الأقصى للحضور 43000 شخص يوميًا. كما أن التوافر محدود للغاية، مع نفاد كثير من أقسام المدرجات ومناطق تناول الطعام بالفعل، ولم يتبقَّ بشكل أساسي سوى تذاكر الدخول العام بجانب المضمار وباقات السفر.

وإذا كنت تبحث عن تأمين تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراؤها عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

تحويلات مضمونة، إذ إن كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، بما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب للحدث.

كم تبلغ أسعار تذاكر بريدرز كب 2026؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية لبطولة بريدرز كب العالمية 2026 في كينيلاند بين 85 دولارًا لتذكرة دخول عام ليوم واحد و2465 دولارًا لباقات ضيافة مميزة شاملة ليومين.

وفي ما يلي تفصيل أسعار التذاكر الرسمية حسب الفئة والقسم والمدة:

نوع التذكرة/الباقة سعر الجمعة سعر السبت سعر اليومين الدخول العام بجانب المضمار 85 دولارًا 159 دولارًا 244 دولارًا الدخول العام إلى الكلوب هاوس 212 دولارًا 477 دولارًا 689 دولارًا مقاعد الطاولات المحجوزة 186 دولارًا 371 دولارًا 557 دولارًا مقاعد المدرج المحجوزة 265 دولارًا 477 دولارًا 742 دولارًا مقاعد الكلوب هاوس المحجوزة غير متاح غير متاح 1166 دولارًا صناديق المدرج وصناديق اللوج غير متاح غير متاح ابتداءً من 1590 دولارًا للمقعد صناديق الكلوب هاوس غير متاح غير متاح ابتداءً من 1802 دولارًا للمقعد سيلز بافيليون 398 دولارًا 530 دولارًا 928 دولارًا إكويستريان داينينغ روم 583 دولارًا 795 دولارًا 1378 دولارًا فيرست تيرن شاليه غير متاح غير متاح 1961 دولارًا ضيافة الكلوب هاوس المميزة غير متاح غير متاح 2465 دولارًا

تابع الموقع الرسمي لبريدرز كب قبل الحدث بوقت أقرب للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

ما هو جدول سباقات بريدرز كب 2026؟

يُقام ما مجموعه 14 سباقًا على مدار يومي فعاليات بريدرز كب. وفي يوم الجمعة 30 أكتوبر، تُقام خمسة سباقات بطولة للخيول الصغيرة. وفي اليوم التالي، السبت 31 أكتوبر، تُقام 9 سباقات أخرى، أبرزها بريدرز كب كلاسيك البالغة جائزته 7 ملايين دولار. وفي ما يلي تفاصيل السباقات واحدًا تلو الآخر، علمًا بأن جميع الأوقات المعروضة هي بالتوقيت المحلي الشرقي ET:

الجمعة 30 أكتوبر

يتضمن برنامج الجمعة سباقات تمهيدية مبكرة تبدأ في 11:55 صباحًا، مثل ذا هيدلي، وذا ثوروبريد أفتركير ألاينس ستيكس، وسباقات ألووانس، قبل الانتقال إلى سباقات بطولة الفئة الأولى الكبرى للخيول الصغيرة:

2:55 مساءً - بريدرز كب جوفينيل تيرف سبرينت

3:35 مساءً - بريدرز كب جوفينيل فيليز

4:15 مساءً - بريدرز كب جوفينيل فيليز تيرف

4:55 مساءً - بريدرز كب جوفينيل

5:35 مساءً - بريدرز كب جوفينيل تيرف

السبت 31 أكتوبر

يشهد يوم السبت تسعة سباقات بطولة عالمية للخيول الأكبر سنًا وأبرز الخيول بعمر ثلاث سنوات، ويختتم بسباق بريدرز كب كلاسيك المرموق. ويبدأ اليوم بسباقات تمهيدية صباحية للخيول المبتدئة وسباقات ألووانس من الساعة 11:15 صباحًا، قبل انطلاق سباقات الفئة الأولى الرئيسية على النحو التالي:

1:10 مساءً - بريدرز كب ديرت مايل

1:48 مساءً - بريدرز كب تيرف سبرينت

2:26 مساءً - بريدرز كب سبرينت

3:04 مساءً - بريدرز كب فيلي آند مير تيرف

3:42 مساءً - بريدرز كب فيلي آند مير سبرينت

4:20 مساءً - بريدرز كب مايل

4:48 مساءً - بريدرز كب ديستاف

5:36 مساءً - بريدرز كب تيرف

6:16 مساءً - بريدرز كب كلاسيك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مضمار كينيلاند

يُعد مضمار كينيلاند، الذي فتح أبوابه لأول مرة في 1936، على نطاق واسع جوهرة تاج سباقات الخيل الأمريكية من فئة ثوروبريد. ويقع في ليكسينغتون بولاية كنتاكي، في قلب منطقة بلوغراس، ويعمل وفق نموذج فريد غير ربحي، حيث يُعاد استثمار عائدات السباقات والمزادات مباشرة في صناعة الخيل والجمعيات الخيرية المحلية.

وفي عام 1986، صُنّف معلمًا تاريخيًا وطنيًا، وهو يؤدي دور مضمار سباق نخبة وأكبر دار مزادات لخيول الثوروبريد في العالم في الوقت نفسه.

لحظات لا تُنسى في كينيلاند

الزيارة الملكية للملكة إليزابيث الثانية (1984) : زارت الملكة إليزابيث الثانية كينيلاند لمشاهدة النسخة الافتتاحية من سباق ستيكس أُنشئ تكريمًا لها، وهو "كوين إليزابيث الثانية تشالنج كب". وشيد كينيلاند دائرة فائزين مخصصة بجانب المضمار خصيصًا لهذه الزيارة.

الغراند سلام لأمريكان فيروا (2015) : استضاف كينيلاند بطولة بريدرز كب العالمية المرموقة للمرة الأولى في 2015. وفي السباق الأخير من مسيرته، فرض أسطورة التاج الثلاثي أمريكان فيروا هيمنته على بريدرز كب كلاسيك، محطمًا الرقم القياسي للمضمار، ليصبح أول حصان في التاريخ يفوز بما يُعرف بشكل غير رسمي بـ"الغراند سلام" في السباقات.

مزادات حطمت الأرقام القياسية : تُعد مزادات الخيل في كينيلاند أيقونية. وقد مر أكثر من 20 فائزًا بكنتاكي ديربي، من بينهم بطل التاج الثلاثي جستيفاي، عبر حلقة المبيعات في كينيلاند. وفي 1985، بيع مهر عمره عام واحد مقابل 13.1 مليون دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا استمر لعقود. ولا يزال مزاد سبتمبر للخيول بعمر عام واحد يواصل تحطيم المقاييس الحديثة في القطاع، بعدما سجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 536.7 مليون دولار.

المضمار المفضل لهوليوود: بفضل طابعه "الريترو" الخالد، ومروجِه المشذبة، ومنشآته الشهيرة المصنوعة من الحجر الجيري، استُخدم كينيلاند على نطاق واسع موقعًا لتصوير الأفلام. واشتهر بأنه مثّل مضامير تاريخية أخرى في أفلام سينمائية كبرى مثل Seabiscuit (2003)، وDreamer (2005)، وSecretariat (2010).

أحدث الفائزين بسباق بريدرز كب كلاسيك

العام الحصان الفائز المدرب الفائز الفارس الفائز المضمار 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







